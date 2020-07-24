Эпичная драка СССР – США. Американцы провоцировали даже Тихонова

Сначала наши накидали сопернику 10 шайб, а затем победили и в кулачных боях.

После триумфальной Олимпиады-1984 от сборной СССР по хоккею ожидали новых подвигов и золотых медалей по всем фронтам, однако сезон-1984/1985 вышел провальным. Началось всё с Кубка Канады, где после блистательных побед над всеми соперниками в группе СССР вылетел в полуфинале от Канады. Закончилось по аналогичному сценарию на чемпионате мира в Праге, куда Виктор Тихонов повёз практически тот же состав, что и осенью в Канаду, да ещё и усиленный двумя Вячеславами – Фетисовым и Быковым. Наша дружина должна была реабилитироваться за осенние неудачи, но в итоге заняла только третье место.

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Групповую стадию сборная СССР прошла играючи – меньше пяти не забивала, больше двух не пропускала. Особенно выделялось первое звено (Фетисов, Касатонов, Макаров, Крутов, Ларионов), забросившее 25 из 58 шайб команды.

По действующему тогда регламенту по итогам группового раунда определялся чемпион Европы, которым стала сборная СССР. На финальный же раунд сил уже не хватило, а может, спаду поспособствовал и конфликт в ударном звене. Виктор Тихонов позже вспоминал: «Ещё не закончился чемпионат мира, а нашу команду уже чествовали. Чествовали и лучших по итогам первенства континента, причём лауреатов отметили особо. Призы дали, в том числе и нашим — Макарову и Фетисову, лучшему форварду и лучшему защитнику. Вроде бы всем героям турнира надо радоваться. Однако Макаров недовольно буркнул: «Фетисову, этому пьянице-то, за что?..»

Пару недель спустя конфликт забылся, и в пятёрке вновь воцарился мир, но в финальном раунде ударное звено сникло, за три матча Ларионов, Макаров и Крутов забросили лишь одну шайбу. Да ещё и ошибка нового первого номера Владимира Мышкина могла подкосить – в первой игре с чехословаками он в самый неподходящий момент неуклюже упал на лёд далеко за пределами вратарской площади. Чехословаки как раз проводили контратаку, и Владимир Ружичка открыл счёт, забив в пустые ворота.

Сборная СССР, самая результативная команда турнира, не смогла продраться сквозь оборону чехов, 45 минут откатала «вхолостую» и проиграла 1:2, лишившись шансов на золото. Примерно так же прошёл и следующий матч с Канадой – молодой Марио Лемье оформил дубль, а «кленовые листья» впервые за 24 года победили СССР в рамках мировых первенств.

Проиграно было всё, кроме чести, но на последний матч советская сборная всё же собралась и в пух и прах разгромила американцев – Варнаков оформил хет-трик, Фетисов и Касатонов сделали по дублю, игра закончилась со счётом 10:3 в пользу СССР, которым эта победа принесла бронзу.

Фетисов бил локтем в лицо, Гимаев рвал американский флаг

Но примечательным стал не результат матча (в группе американцы проиграли ещё крупнее – 1:11), а драка стенка на стенку в середине третьего периода. Главный тренер США Дэйв Петерсон после матча в группе сказал, что играть с русскими – то же самое, что пытаться плыть против течения. Видимо, американцы рассудили, что СССР им всё равно не переиграть, а значит, надо попробовать перебить. Весь матч «звёздно-полосатые» устраивали мелкие подлости – били исподтишка, провоцировали.

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Трибуны встречали действия США с восторгом – пусть в СССР и началась перестройка и гласность, но наши хоккеисты по-прежнему не вызывали у чехословаков ни капли симпатии. В итоге сдали нервы у Фетисова – повстречав на своём пути Джеймса Джонсона, он со всей дури зарядил ему локтем в лицо.

Естественно, незамеченным это не осталось, команды высыпали на лёд, тут и там вспыхнули потасовки. Большая часть игроков вела себя довольно мирно, но Ирек Гимаев сошёлся с Тимом Томасом и, как писала газета The Leader Post, вырвал кусок джерси соперника, на котором красовался американский флаг. Тони Гранато сначала вроде бы согласился подраться с Александром Скворцовым, но затем дал от него дёру.

Первое золото за 17 лет без Третьяка. Советским зрителям запрещали вскакивать с мест Канадцы начали штрафовать тех, кто отказался приезжать в сборную. А в СССР шла антиалкогольная кампания.

Американцы разозлили даже обычно спокойного Виктора Тихонова. Кто-то из делегации соперника показал ему три пальца, намекая на то, что его команда после нескольких победных ЧМ будет довольствоваться третьим местом. Тихонов вскипел и начал ругаться с чужой «скамейкой».

Фото: РИА Новости

По три игрока с каждой стороны были отправлены в штрафные боксы. Позже Фетисов, Гимаев и Томас получат дисквалификации на три матча, а Тихонова с Петерсоном (тот выбежал на лёд и пытался вмешаться в драки) ИИХФ накажет на один матч. ЧМ-1985 завершился не самым красивым образом, но уже в следующем году СССР вернёт себе титул чемпиона на домашнем турнире. А американцы так больше и не победят СССР ни в ледовых драках, ни по счёту.