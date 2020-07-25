«Вашингтон» остался без Самсонова. Травма россиянина может помешать его карьере

Самсонов не сыграет в плей-офф из-за травмы. Нет, это не коронавирус

25 июля подтвердились худшие опасения болельщиков «Вашингтон Кэпиталз». Обозреватель матчей «столичной» команды Том Гулитти, ссылаясь на пресс-службу клуба, сообщил, что российский голкипер Илья Самсонов не примет участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли из-за травмы. Отмечается, что вратарь получил травму ещё до возобновления тренировочного процесса и должен восстановиться к началу сезона-2020/2021.

Источник: вратарь «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф из-за травмы

23-летний россиянин прилетел вместе с женой в Вашингтон ещё в первых числах июля, однако так ни разу и не появился на льду после открытия тренировочного лагеря. По правилам НХЛ командам запрещено раскрывать информацию о травмах и болезнях игроков из «уважения права каждого на медицинскую тайну». Поэтому о характере повреждения воспитанника магнитогорского хоккея оставалось только гадать.



При этом было понятно, что Самсонов не заразился коронавирусом, потому что россиянин неизменно мелькал на фотографиях вместе с игроками основного состава «Кэпиталз». Следовательно, Илья действительно получил повреждение, которое помешало ему принять участие в возобновлении сезона. По нашей информации, всему виной защемление нерва в спине.

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В дебютном сезоне в НХЛ Самсонов побил клубный рекорд плей-офф 35-летней давности

Любая травма является неприятной новостью, сама по себе, однако Самсонов травмировался в крайне неподходящий момент. Его повреждение может привести к очень неприятным последствиям, как для всего «Вашингтона», так и для самого голкипера. Российский голкипер лишь в минувшем регулярном чемпионате дебютировал в НХЛ, но сходу стал невероятно ценным активом для «Кэпиталз».



17 января 2020 года «столичные» в очередном матче сломили сопротивление «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Этот матч стал историческим для российского голкипера. В тот вечер Илья сделал 32 сейва, а заодно обновил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков, одержав девятую победу кряду. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон выиграл восемь матчей кряду.



Ранее в этом сезоне Самсонов достиг отметки в 10 побед, и на это ему потребовалось всего 12 матчей в стартовом составе. Россиянин стал самым успешным вратарём-новичком в истории «Кэпиталз». Никому ранее из голкиперов «Вашингтона» в дебютный сезон в лиге не удавалось одержать 10 побед за такое количество матчей.

В НХЛ растёт ещё один топ-вратарь из России. Самсонов бьёт рекорды «Вашингтона» Он уже сейчас теснит Брэйдена Холтби, а в следующем сезоне должен стать первым номером.

Самсонов бы начал плей-офф в роли бэкапа Холтби, но у него был хороший шанс его заменить

В общей сложности россиянин провёл 26 матчей в регулярке, в которых одержал 16 побед при проценте отражённых бросков 91,3 и коэффициенте надёжности 2,55. Порой россиянин смотрелся увереннее своего канадского напарника Брэйдена Холтби. Понятно, что многоопытный и заслуженный Холтби начал бы плей-офф в качестве стартового голкипера, однако у Самсонова был бы шанс проявить себя в одном из матче кругового турнира, и кто знает, как бы дальше легла карта.

Достаточно вспомнить, как тот же Холтби начинал победный для «Кэпиталз» розыгрыш Кубка Стэнли за спиной Филиппа Грубауэра. С немецким голкипером на последнем рубеже «Кэпиталз» проиграли два матча на старте плей-офф «Коламбус Блю Джекетс», после чего в ворота вернулся Холтби. Брэйден сполна воспользовался неудачной игрой немца, выдав в свою очередь феерический плей-офф.



«В июне главный тренер Тодд Рирден говорил, что Брэйден Холтби остаётся стартовым голкипером, но оставил открытой возможность для Самсонова, который должен был получить шанс во время кругового турнира перед стартом кубковых встреч», – полагал автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

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К тому же никогда ранее команды НХЛ не начинали играть плей-офф с чистого листа. После четырёхмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, у команд будет всего один контрольный матч, после чего сразу начнутся официальные встречи. Никто не знает, в какой форме хоккеисты подойдут к решающим матчам. Финский голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, отыгравший в минувшем плей-офф все 24 матча команды в стартовом составе, на сей раз был не так оптимистичен, оценивая свою возможность отыграть весь розыгрыш.



«Удивлюсь, если в этом плей-офф один вратарь будет играть во всех матчах, потому что нынешняя ситуация отличается от обычной», – говорил Раск неделю назад.

Молодой Самсонов мог бы справиться с подобной ситуацией даже лучше более возрастного Холтби. К огромному нашему сожалению, теперь все эти рассуждения так и останутся теорией.

Игрой в плей-офф Холтби может заслужить многолетний контракт

Чем грозит потеря Самсонова «Вашингтону»? Вместо Самсонова в качестве бэкапа на лёд выходит Витек Ванечек (третьим голкипером раздевается Финикс Копли), а Холтби спокойно готовится к матчам на вылет в ранге голкипера номер один. На двоих Ванечек и Копли в минувшем регулярном чемпионате сыграли ровно ноль матчей. Таким образом, если с первым номером «столичной» команды что-либо случится в плей-офф, «Вашингтон» останется без надёжной подстраховки на последнем рубеже.



Чем грозит травма Самсонову? Илья совершенно точно не примет участие в плей-офф, который для его коллеги будет иметь повышенное значение. По окончании нынешнего сезона Брэйден становится неограниченно свободным агентом. По ходу чемпионата ходили осторожные разговоры, что «Вашингтон» из-за потолка зарплат не станет предлагать новый контракт американцу (его запросы могут оказаться слишком велики), а сделают ставку на молодого Самсонова. Теперь шансы на реализацию подобного сценария снизились многократно.

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Российский голкипер потерял шанс проявить себя в плей-офф, а самое главное, упустил возможность набраться игрового опыта в решающих матчах сезона. В свою очередь Холтби может сполна воспользоваться ситуацией и зацепиться за новый долгосрочный контракт со «столичными». Просто представьте себе ситуацию, что «Вашингтон» снова выиграет Кубок Стэнли или хотя бы дойдёт до финала плей-офф. И как тогда отказываться от Холтби? Как бы то ни было, теперь всё зависит исключительно от игры самого Брэйдена. Все козыри у него на руках.