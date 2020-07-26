Хоккей скоро вернётся. Что нужно знать о предсезонных матчах и турнирах в КХЛ

Мы все невероятно соскучились по хоккею и приятно осознавать, что, несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, этот вид спорта всё же возвращается на площадки КХЛ. Да, видимо, будут серьёзные ограничения по количеству зрителей, а спортсмены продолжат регулярно проходить тестирование, что неизбежно приведёт к новым случаям заболеваний. Хоккей вернётся в не самом привычном виде, ему предстоит пережить ещё много трудностей, прежде чем прийти в обычное состояние, но главное здесь то, что его затянувшийся отпуск заканчивается.

Вирус никуда не денется, а жить надо. Почему КХЛ не стоит переносить старт сезона Если не начать в сентябре, то российский хоккей может многое потерять.

КХЛ намерена начать новый сезон 2 сентября, и пока непонятно, удастся ли лиге реализовать свои намерения. Календаря чемпионата-2020/2021 ещё нет, но все мы знаем, что любой официальный турнир предваряют контрольные матчи и предсезонные соревнования. И здесь, к счастью, уже есть определённая ясность. В этом году, по понятным причинам, летних турниров меньше, чем обычно, но у большинства из них уже сформировался состав участников и составлено расписание игр. Конечно, коронавирус может помешать и здесь, но мы надеемся, что в августе мы будем как можно меньше слышать о проклятой болезни в хоккейном контексте.



Рассказываем самое важное, что нужно знать о контрольных матчах и турнирах предсезонки КХЛ в 2020 году.

Контрольные матчи

Первыми из команд КХЛ на лёд в товарищеских матчах должны выйти уже 29 июля «Витязь» и ХК «Сочи». Подольский клуб, который вроде бы решил все свои финансовые проблемы, в этот день сыграет со своим новым фарм-клубом ХК «Рязань», а «леопарды» встретятся с молодёжной сборной России – будущим соперником южан по турниру Sochi Hockey Open.



Ну а первой контрольной игрой, где встретятся две команды КХЛ, станет поединок 30 июля между «Торпедо» и московским «Динамо». На следующий день состоится татарстанское дерби «Ак Барс» — «Нефтехимик», «Сибирь» в Новосибирске сыграет с «Амуром», а «Витязь» примет «Северсталь».



Всего за конец июля и весь август 17 команд КХЛ сыграют 23 вынесенные предсезонные встречи. Последняя из них, между «Магниткой» и «Трактором», запланирована на 30 августа.

Все контрольные матчи между командами КХЛ (расписание на 26.07.2020)

30 июля, «Торпедо» — «Динамо» М

31 июля, «Ак Барс» — «Нефтехимик»

31 июля, «Сибирь» — «Амур»

31 июля, «Витязь» — «Северсталь»

1 августа, «Ак Барс» — «Нефтехимик»

1 августа, «Сибирь» — «Амур»

2 августа, «Трактор» — «Металлург»

4 августа, «Спартак» — «Северсталь»

5 августа, «Динамо» М – «Витязь»

7 августа, «Витязь» — «Северсталь»

9 августа, «Витязь» — «Амур»

10 августа, «Динамо» М – «Ак Барс»

11 августа, «Динамо» М – «Ак Барс»

13 августа, ЦСКА – «Ак Барс»

13 августа, «Йокерит» — СКА

15 августа, «Динамо» М – «Авангард»

18 августа, ХК «Сочи» — «Витязь»

19 августа, «Авангард» — «Амур»

20 августа, ХК «Сочи» — «Витязь»

20 августа, «Автомобилист» — «Трактор»

21 августа, «Динамо» М – «Амур»

23 августа, «Спартак» — «Амур»

30 августа, «Металлург» — «Трактор»

Первый турнир – Sochi Hockey Open (Сочи)

Сроки проведения: 4-9 августа



Участники: ХК «Сочи», СКА, «Локомотив», Сборная России – U20



Уже по традиции первым турниром межсезонья станет соревнование в Сочи, которое очень любят как хоккеисты, так и журналисты с болельщиками. Сбор в столице ОИ-2014 в начале августа – отличная возможность не только окунуться в атмосферу хоккея, но и отдохнуть на черноморском побережье. Впрочем, в этот раз насладиться контрастами сочинского турнира смогут только представители прессы, а вот зрителям, увы, вход будет закрыт.

Гендиректор «Сочи»: решение проводить Sochi Hockey Open без зрителей далось нам нелегко

Sochi Open пройдёт с 4 по 9 августа, в турнире, помимо хозяев, примут участие сборная России U20 (ждём тренерского дебюта Игоря Ларионова), а также «Локомотив» и СКА. Турнир должен был быть ещё более представительным, но «Авангард» вынужденно отказался от поездки в Сочи из-за вспышки коронавируса в клубе.

Мемориал имени Ивана Ромазана (Магнитогорск)

Сроки проведения: 10-14 августа



Участники: «Металлург», «Автомобилист», «Амур», «Сибирь»



В Магнитогорске пройдёт традиционный розыгрыш турнира, посвящённого памяти директора ММК Ивана Ромазана. Отметим, что соревнование проходит на домашней площадке «Металлурга» каждый год, начиная с 1992-го.

В середине августа будет крайне любопытно посмотреть на обновлённую «Магнитку», «Автомобилист» с Биллом Питерсом у руля, а также на «Сибирь» и «Амур» — две команды, сумевшие сохранить костяк в межсезонье, но при этом вряд ли ставшие сильнее. Интересно, что год назад победителем турнира стал «Трактор», но в этот раз челябинского коллектива среди участников не оказалось – в эти же сроки подопечные Анвара Гатиятулина будут играть на соревновании в Уфе.

Кубок Республики Башкортостан (Уфа)

Сроки проведения: 10-13 августа



Участники: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Трактор», «Северсталь»



Спустя год возвращается один из самых престижных и интересных предсезонных турниров – Кубок Республики Башкортостан. Соревнование проводилось в Уфе ежегодно с 1999 по 2018 годы, но прошлым летом розыгрыш не состоялся. Сейчас же на «Уфа-Арене» летом снова будут соревноваться за переходящий кубок, но состав участников на этот раз оказался совсем беззвёздным. Впрочем, это вовсе не говорит о том, что башкирский турнир получится пресным. Здесь вам и «Салават» без Умарка, но с Гранлундом, и собравший симпатичную команду «Трактор», и дерзкая «Северсталь», и загадочный «Нефтехимик».

Кубок чемпионов (Казань)

Сроки проведения: 19-23 августа



Участники: «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», СКА



В Казани впервые состоится слёт обладателей Кубка Гагарина – самый представительный турнир межсезонья, к которому наверняка будет приковано главное внимание телевидения, прессы и болельщиков. Изначально в столице Татарстана планировалось собрать вообще все клубы, становившиеся обладателями главного трофея КХЛ, но в итоге это соревнование пройдёт без московских чемпионов – «Динамо» и ЦСКА.



Но всё равно в Казани будет на что посмотреть. Это и СКА с Валерием Брагиным и молодёжным курсом, и главный «бумажный» фаворит следующего сезона «Ак Барс», и «Магнитка» с «Салаватом», которые к Кубку чемпионов уже успеют войти в колею после своих домашних турниров.

Кубок губернатора Челябинской области (Челябинск)

Сроки проведения: 23-27 августа



Участники: «Трактор», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Сибирь», «Локомотив»



Ещё одно летнее соревнование, к которому мы все успели привыкнуть. Кубок губернатора Челябинской области с небольшими перерывами проводится с 2011 года, действующим победителем турнира является «Трактор».



В этот раз хозяевам предстоит помериться силами с уральскими соседями из Екатеринбурга, «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Локомотивом». Челябинцам удалось собрать не самый представительный состав, (в прошлые годы на турнире играли «Магнитка», «Салават», «Авангард»), зато в столицу Южного Урала пожалует редкий гость – сильная команда из Западной конференции. Думается, что участие «Локомотива» напрямую связано с фигурой главного тренера «железнодорожников» Андрея Скабелки, до этого работавшего исключительно на Востоке и не раз приезжавшего в августе на челябинский Кубок.

Турнир имени Николая Пучкова (Санкт-Петербург)

Сроки проведения: 24-28 августа



Участники: «Куньлунь», СКА, «Северсталь», «Торпедо», ХК «Сочи», «Авангард»



Самый массовый турнир лета состоится в Санкт-Петербурге, где в конце августа возьмёт старт мемориал Николая Пучкова – прославленного голкипера ленинградского СКА и сборной СССР. За главный приз поборются сразу 6 коллективов, это соревнование станет первой большой пробой сил для новоиспечённых мытищинцев из «Куньлуня», «Торпедо» и «Авангарда».



Последние три домашних турнира неизменно выигрывал СКА, а в предыдущие годы «Пучкова» также брал финский «Йокерит». На этот раз «шутов» в Северной столице не будет, но бросить условный вызов «армейцам» должны другие команды. Тем более что для СКА мемориал Пучкова станет аж третьим предсезонным соревнованием.

Кубок мэра (Москва)

Сроки проведения: 27-29 августа



Участники: «Спартак», ЦСКА, «Динамо» М, «Витязь»



Кубок мэра Москвы – хоккейная классика межсезонья. Турнир, фактически закрывающий хоккейное лето и означающий переход к старту нового чемпионата. В этот раз соревнование пройдёт на льду «ЦСКА-Арены», состав участников не претерпел никаких изменений.



На мэрском кубке мы с удовольствием посмотрим на «Динамо» и её супертройку Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин; на действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, пережившего отъезд лидеров в КХЛ и введение потолка зарплат; на «Спартак», вступающий во второй, многообещающий год под руководством Олега Знарка, а также на «Витязь», где собралась очень симпатичная и боевая команда.

Итак, игровое межсезонье КХЛ уже совсем рядом. Отметим ещё несколько моментов. Сочинский турнир точно пройдёт без зрителей, а вот что касается других соревнований, то вопрос о присутствии болельщиков на трибунах пока остаётся открытым. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.



Также нельзя не указать, что не у всех клубов пока есть чёткий план предсезонной активности. Например, ни одного летнего матча пока не запланировано у «Барыса», который никак не может начать сборы из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом в Казахстаном. Непонятно, где, когда и с кем будет играть рижское «Динамо». Лишь одна контрольная игра пока стоит в календаре у «Йокерита», а минское «Динамо», похоже, ограничится участием в «финале четырёх» Кубка Салея, где «зубрам» будут составлять конкуренцию белорусские команды. У иностранных клубов КХЛ определённо больше всех проблем в преддверии нового сезона.