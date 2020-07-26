Полунин – в «Амуре», Клинкхаммер – в минском «Динамо». Главные трансферы недели в КХЛ

Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Упоминаем только о трансферах и обменах, состоявшихся официально и подтверждённых командами.
н. Николай Прохоркин – из «Лос-Анджелеса» в «Металлург» Мг
В «Магнитку» перебрался топовый российский центр, не сумевший как следует закрепиться в «Лос-Анджелесе». Прохоркин достался Магнитогорску после крупного обмена с участием «Металлурга», «Амура» и СКА. Уральцам пришлось пожертвовать несколькими молодыми игроками, зато теперь в распоряжении у Ильи Воробьёва есть готовый центральный нападающий для топ-6. На неделе с Прохоркиным официально подписали двухлетний контракт.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
н. Роб Клинкхаммер – из «Авангарда» в «Динамо» Мн
В «Авангарде» у Клинкхаммера не получилось, а в концовке сезона канадец и вовсе ушёл на больничный в связи участившимися травмами. Теперь Роб возвращается в минское «Динамо», где он уже играл и откуда в своё время переходил в «Ак Барс». Клинкхаммер – хороший и обученный нападающий. Если не будет проблем со здоровьем, то этот форвард должен помочь «зубрам» в атаке.
н. Джордан Шварц – из «Бельвилля» в «Торпедо»
«Торпедо» полностью поменяло легионерские позиции по сравнению с прошлым сезоном. Бюджет у нижегородцев на следующий сезон скромный (он соответствует и равен полу зарплат КХЛ), поэтому особо не разгуляешься. Последним иностранцем команды Дэвида Немировски стал нападающий Джордан Шварц, перебравшийся из АХЛ.
н. Александр Полунин – из «Локомотива» в «Амур»
Скитания Александра Полунина по КХЛ носят постоянный характер. Талантливый нападающий затормозился в профессиональном развитии, в результате чего не пробивается в основной состав «Локомотива», а катается по скрытым арендам. На сей раз Полунина отправили на Дальний Восток. В «Амуре», конечно, он может пригодиться, но пора сделать для себя выводы. Это уже не первый звонок для Полунина.
з. Дмитрий Саморуков – из «Бейкерсфилда» в ЦСКА
ЦСКА официально объявил о возвращении из Северной Америки защитника Дмитрия Саморукова. Дмитрий – воспитанник «армейской» школы. Учитывая потолок зарплат и непонятную ситуацию в АХЛ, переезд Саморукова в Москву напрашивался. Вариант устроил как клуб, так и самого игрока. Посмотрим, как Дмитрий выдержит конкуренцию в «армейской» команде.
з. Иван Вишневский – из «Спартака» в «Нефтехимик» (просмотровый контракт)
Когда-то на Ивана Вишневского был большой спрос в КХЛ. Вспомните хотя бы, как долго этот хоккеист выступал за «Салават Юлаев». Но в последнее время предложений у Вишневского всё меньше. От игрока отказались в «Спартаке», так что пришлось соглашаться на просмотровый контракт в «Нефтехимике». Иван усилит нижнекамцев, но дадут ли ему полноценное соглашение на новый сезон?
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
з. Адам Альмквист – из «Адмирала» в «Динамо» Мн
В следующем сезоне «Адмирал» не сыграет в КХЛ из-за финансовых проблем. Не удивительно, что из команды моментально начали разбегаться игроки. Защитник Альмквист в прошлом сезоне был на ведущих ролях в клубе из Владивостока, поэтому в Минске он тоже сможет рассчитывать на первую или вторую пару. Хорошее усиление для «зубров», которые наконец-то начали активничать на трансферном рынке.
н. Матвей Заседа, н. Кирилл Казаков – из «Авангарда» в «Ермак»
Курс на доверие своей молодёжи омскому клубу только предстоит продемонстрировать общественности. Пока же мы видим, как защитника Ручкина отдали в скрытую аренду в «Торпедо», а нападающих Заседу и Казакова отправили в «Ермак». Обоим будет непросто в ВХЛ, так как мастерства там меньше, а вот борьбы и физической выносливости не занимать.
н. Иван Лодня – из «Ниагара АйсДогз» в «Динамо» Мн
Талантливый форвард с американским гражданством проведёт следующий сезон в минском «Динамо». Про Лодню хорошие отзывы от скаутов НХЛ. Единственное, парню не хватает физических габаритов и в целом физики. Молодой нападающий должен доказать, что умеет набирать очки во взрослом хоккее. Тогда можно подумать о белорусском гражданстве и игре за сборную Беларуси.
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