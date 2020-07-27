Кого собрали на Востоке? Рейтинг легионерских бригад КХЛ

Продолжаем рассказ об иностранных десантах в клубах КХЛ.

Кого собрали на Западе? Рейтинг легионерских бригад КХЛ Скабелка собрал проверенных людей, а «Спартак» стал сильнее.

11. «Нефтехимик» — 5,5

Легионеры: з. Мелкиори, з. Рантакари, н. Гудачек



В Нижнекамске продолжают комплектовать команду. Пока в команде числятся трое иностранцев, интерес из которых представляет только финн Рантакари. Этот защитник был достаточно неплох в прошлом розыгрыше швейцарском NLA. Другой новичок обороны Мелкиори ничем не отметился в Северной Америке. Есть ещё нападающий Гудачек, который феерил в чешском чемпионате. Но сможет ли он проявить все свои лучшие качества в куда более сильной лиге?

10. «Амур» — 6,5

Легионеры: в. Лангхаммер, з. Йордан, н. Зогорна Г., н. Зогорна Т.



В Хабаровске очень любят чехов, именно они образуют легионерский десант. В целом здесь собралась крепкая гвардия, но этого может не хватить для попадания в заветную восьмерку. А после перевода «Торпедо» на восток, а это случится, жизнь легче не станет. В «Амуре» ещё есть одно вакантное место, местные менеджеры должны использовать свои возможности по максимуму, если команда собирается бороться за плей-офф.

9. «Барыс» 7,0

Легионеры: в. Ортио, з. Блэкер, з. Сведберг, н. Виделль, н. Волк, н. Лилья, н. Фрэттин



«Барыс» понёс большие потери в это межсезонье: команду покинули Паскуале, Охтаама, Найт, Скабелка. В столице Казахстана всегда умели подбирать хороших легионеров, но на данный момент возникает слишком много вопросов. Добавит ли в результативности Волк? Сможет ли Виделль и дальше показывать высококлассный хоккей в 35 лет? Заиграет ли Лилья, который не был заметен в АХЛ? Справится ли Михайлис с командой? В Нур-Султане очень долго тянули с тренером, теперь свой отпечаток оставил повторный карантин в Казахстане. Всё это скажется на игре команды в сезоне.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

8. «Торпедо» — 7,5

Легионеры: з. Остин, з. Уайдмен, н. Миле, н. Шварц, н. Клус



Нижегородцы очень долго собирали легионерскую пятёрку, но на выходе получили очень достойный состав. В защите будут играть Остин и Уайдмен. Карьера первого напоминает американские горки: в 2016 году он выходил на льду в джерси «Баффало», а спустя два года выступал в чемпионате Дании. Спустя сезон он стал лучшим бомбардиром-защитником чешского чемпионата и оказался в «Торпедо». Уайдман стабильно выступал на границе между АХЛ и НХЛ.



В стан нижегородцев возвращается Энди Миле, ставший третьим бомбардиром «Торпедо» в сезоне-2018/2019. Компанию ему составят опытные АХЛовцы Шварц и Клус.

7. «Металлург» — 7,5

Легионеры: в. Олкинуора, н. Бэк, н. Нестрашил, н. Песонен, н. Ламмикко



В «Магнитке» решили практически полностью обновить иностранный десант после прошлогоднего провала. В команде остался лишь Нестрашил. Боссы «Металлурга» хотели сохранить Рассмусена, но форвард решил вернуться в Северную Америку (в итоге сейчас он сидит без работы). Новички в Магнитогорске собрались интересные, но есть некоторые отрицательные моменты. Олкинуора провалил остаток прошлого сезона, а Бэк не оправдал надежд Хартли. Песонен и Ламмико были заметны в своих прошлых командах, будем надеяться, что они смогут адаптироваться к игре в КХЛ.

«Магнитка» сократила платёжную ведомость на 620 млн рублей. Как ей это удалось? Сергей Мозякин больше не является самым дорогим игроком «Магнитки». В новой платёжке он не входит даже в пятёрку.

6. «Салават Юлаев» — 8,0

Легионеры: в. Метсола, з. Ларсен, н. Хартиканей, н. Гранлунд, н. Маннинен



Уфимцы в это межсезонье потеряли свою главную звезду — Умарка. Заменить шведа призван финн Гранлунд, но справится ли он с этой задачей? Нападающему не избежать сравнений с Линусом, тут ему не позавидуешь. Остальные иностранцы остались в «Салавате».



Метсола, Ларсен и Хартикайнен – проверенные бойцы башкирской команды. Маннинена нельзя назвать плохим форвардом, но он не смог полноценно заменить Кемпайнена. Будет интересно посмотреть, как проявит себя Сакари в новом сезоне.

Фото: Getty Images

5. «Автомобилист» — 8,0

Легионеры: в. Коварж, з. Геноуэй, н. Сэкстон, н. Мэйсек, н. Холланд

В Екатеринбурге решили не ломать то, что работает, сделав точечную замену. Уральцы отказались от услуг возрастного Доуса в пользу атакующего защитника Геноуэйа. Чарльз, как и Коварж с Сэкстоном, давно выступают в КХЛ, они себя зарекомендовали в России и за ее пределами.



Прошлый сезон был первым в КХЛ для форвардов Мэйсека и Холланда. Они справились с поставленными на них задачами, став ведущими игроками атаки. Будет интересно посмотреть на игру обновлённого «Авто» под руководством опытного Питерса.

4. «Авангард» — 8,0

Легионеры: з. Каски, з. Покка, н. Буше, н. Секач, н. Найт



В омском клубе решили провести легионерскую перестройку. На бумаге собрались очень интересные имена. В команде остался лишь один из самых полезных защитников команды Покка. Среди новичков есть как и зарекомендовавшие в КХЛ игроки, так и новые лица в нашей лиге.



Обратить внимание стоит на Рида Буше. Хартли очень хотел видеть американца в составе «ястребов». Этот форвард три сезона подряд набирал в среднем больше очка за матч в АХЛ, что говорит о качестве игрока.

Фото: nhl.com

3. «Сибирь» — 8,5

Легионеры: в. Сятери, з. Йокипакка, н. Руохомаа, н. Пуустинен, н. О’Делл



Николай Заварухин создал отличную команду и ее лидеров удалось сохранить в составе. Руохомаа и Пуустинен были главной силой новосибирцев в атаке, Йокипакка – главным плеймейкером на синей линии, а Сятери – надёжной стеной на последнем рубеже. Такой линии иностранцев могут позавидовать многие клубы лиги.

«Сибирь» не стала сильнее, хоть и сохранила состав. Но её всё равно нужно бояться Конкуренты укрепились, новосибирцам придётся прибавлять за счёт внутренних резервов.

В «Сибири» сделали лишь одну рокировку: место Пельтолы занял канадец О’Делл, который провалил сезон в «Магнитке». Уральская команда была не похожа сама на себя, трудно судить о качествах отдельных хоккеистов. Посмотрим, удастся ли Эрику вернутся на свой привычный уровень.

2. «Ак Барс» — 8,5

Легионеры: в. Рейдеборн, з. Викстранд, н. Кормье, н. Да Коста, н. Азеведо



Дмитрий Квартальнов может быть доволен подбором игроков в своей команде. Казанский коллектив очень сбалансирован, здесь сильна абсолютно каждая линия. Легионеры – важные винтики системы российского специалиста, но они не определяющие элементы: Рейдеборн является сменщиком Билялова, Кормье сдал по сравнению с сезоном в «Барысе», а Азеведо не молодеет.

Обновлённый «Ак Барс» практически идеален. Команда Квартальнова – главный фаворит сезона На бумаге эта команда должна железобетонно принести одному из лучших тренеров лиги долгожданный Кубок Гагарина.

1. «Трактор» — 9,0

Легионеры: в. Вилл, з. Пилут, н. Берглунд, н. Седлак, н. Гика, н. Оберг



В Челябинске собралась очень сильная легионерская банда. Здесь вам и крепкий европейский вратарь, и молодой шведский защитник, у которого вся карьера впереди, и высококлассный форвард из системы «Торонто». В команде остались и проверенные люди – чехи Гика и Седлак.



Берглунда, скорее всего, ждёт роль 6-го иностранца, но он тоже может отлично сыграть: в прошлом сезоне он был одним из лидеров «Нефтехимика». В «Тракторе» выбрали европейский легионерский вектор, а как мы знаем, хоккеисты из Старого Света зачастую выступают в КХЛ лучше своих коллег из Северной Америки. Челябинцы в этом сезоне просто обязаны биться за самые высокие места.