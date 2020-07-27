Все россияне, попавшие в составы клубов НХЛ в плей-офф. Они поборются за Кубок Стэнли

28 июля в НХЛ начнутся контрольные матчи, а в августе стартует долгожданный плей-офф. Как говорил герой Артура Конан Дойля, пауза для воспоминаний и снов закончена.

«Аризона»:

з. Илья Любушкин.



Любушкин — один из 11 защитников, взятых «койотами» в состав для участия в плей-офф. В последних матчах перед паузой Илья играл достаточно много — по 17-19 минут за матч, но полноценным игроком основного состава его можно считать лишь с натяжкой. Возможно, россиянин проведёт не все матчи серии плей-ин против «Нэшвилла».

«Калгари»:

з. Александр Елесин, в. Артём Загидуллин.



Елесин провёл 4 матча в основе в сезоне-2019/2020, и шансов выйти на лёд в матчах серии против «Виннипега» у него почти нет. Кроме него в заявку попали ещё 9 игроков обороны, и Александр может сыграть только в случае серии травм в составе «Флэймз». Что же касается Загидуллина, то для него это будет отличный опыт, но формально он лишь четвёртый вратарь команды после Тэлбота, Риттиха и Гиллиса.

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«Каролина»:

н. Андрей Свечников.



Свечников — один из лидеров команды, форвард первого звена, который недавно получил клубную награду имени Стива Чейссона. Вдохновение, решимость, настрой — всё это в характере Андрея, который год назад удивил всех дракой с Овечкиным, а его команда — неожиданным появлением в финале конференции.

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«Колорадо»:

н. Валерий Ничушкин, н. Владислав Наместников, з. Никита Задоров



Все трое россиян — игроки основного состава. Ничушкин последние дни тренинг-кемпа работал во втором звене вместе с Кадри и Ландескогом, Наместников был левым крайним третьей тройки, занимаясь в компании Доского и Комфера. Влад Каменев в состав не попал.

«Коламбус»:

з. Владислав Гавриков.



Гавриков — единственный оставшийся россиянин в «Блю Джекетс». «Иногда у него бывают неудачи, но, в целом, он находит способ быть эффективным. Играет без излишеств, надёжно, что я очень ценю», — говорил о нём главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла в конце марта. Хороший плей-офф может обеспечить ему заметное прибавление в сумме следующего контракта.

«Даллас»:

в. Антон Худобин, н. Денис Гурьянов, н. Александр Радулов.



На последней тренировке до отъезда Гурьянов работал в первом звене «звёзд» вместе с Бенном и Сегином. Вытесненный оттуда Радулов перешёл во вторую тройку к Павелски и Янмарку. Что же касается Худобина, то он получит минимум один старт в круговом турнире за лучший посев.

«Флорида»:

н. Евгений Дадонов, в. Сергей Бобровский.



Наставник «Флориды» Джоэль Кенневилль пока экспериментирует с составом. Вместо привычного сочетания Юбердо — Барков — Дадонов он пытается сделать два равноценных звена, поэтому на левый край первой тройки переместился Алекси Саарела, а Юбердо пока занимается во втором звене вместе с Хаулой и Хоффманом. Про статус Бобровского говорить лишний раз нет смысла — шансы «Пантерз» в серии с «Айлендерс» будут во многом зависеть от него.

«Миннесота»:

н. Кирилл Капризов.



Капризов должен быть вместе с командой, хотя даже в контрольном матче ему играть нельзя. У россиянина возникли большие трудности с оформлением американской визы, поэтому он должен прилететь сразу в Эдмонтон по туристической канадской визе, а после этого отсидеть 7-дневный карантин и сдать 4 негативных теста на коронавирус подряд. Лишь с восьмого дня пребывания в Канаде ему разрешат встречаться с командой.

«Монреаль»:

з. Александр Романов.



Романов также не имеет права играть даже в контрольном матче, и «Монреалю» это совсем не по нраву. Один из защитников основы Бретт Кулак заболел коронавирусом во время тренинг-кемпа, и на его место вполне могли пригласить россиянина, который прибыл в «пузырь» в Торонто раньше команды

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«Нэшвилл»:

н. Яков Тренин.

Тренин — лишь пятый левый крайний форвард в составе «Нэшвилла», и выйти на лёд у него не так уж много шансов. На третий день тренировочного лагеря «хищники» признали его «непригодным для игры», но подробности нынче не разглашаются, поэтому, скорее всего, речь шла о небольшой травме. Всё это может негативно повлиять и на его кондиции, и на шансы сыграть.

«Айлендерс»:

в. Семён Варламов, в. Илья Сорокин.



Сорокину играть нельзя, а вот Варламов — главный кандидат на то, чтобы начать серию против «Флориды» с первых минут. Конкуренция у него достаточно сильная — Томас Грайсс и Крис Гибсон, и, по словам наставника Барри Тротца, решение относительно стартового голкипера может стать самым трудным для него за весь тренинг-кемп. В первых 33 матчах сезона-2019-2020 Тротц предпочитал постоянную ротацию, но сейчас такой вариант вряд ли сработает.

«Рейнджерс»:

в. Александр Георгиев, в. Игорь Шестёркин, н Артемий Панарин, н. Павел Бучневич, н. Виталий Кравцов.



С Панариным и Бучневичем всё ясно: Артемий — абсолютный лидер команды и претендент на титул MVP сезона, Бучневич получает хорошую прессу и хвалебные отзывы главного тренера. Игорь Шестёркин очень близок к тому, чтобы получить первый «старт» в серии с «Каролиной», а Александр Георгиев, судя по всему, станет третьим вратарём команды, уступив позицию сменщика Хенрику Лундквисту. Появление Кравцова в итоговом составе говорит о том, что он провёл хороший тренировочный лагерь, но для дебюта в плей-офф этого может оказаться маловато.

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«Питтсбург»:

н. Евгений Малкин.



Малкин — потенциальный центр номер один у «Пингвинз», поскольку Кросби пропустил часть тренинг-кемпа из-за проблем со здоровьем.

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«Филадельфия»:

з. Иван Проворов, з. Егор Замула, в. Кирилл Устименко.



Проворов — лидер обороны «Флайерз», Замула вряд ли попадёт в основной состав, но будет на подхвате в случае травм. Устименко — четвёртый вратарь в команде и сыграет только в экстренном случае.

«Сент-Луис»:

н. Иван Барбашёв, н. Владимир Тарасенко, н. Клим Костин.



Тарасенко, долго не игравший из-за травмы руки, должен стать мотором команды, поскольку соскучился по хоккею. Барбашёв, чей вклад в прошлогоднюю победу был велик, пока остаётся частью четвёртой тройки вместе с Сундквистом и Стином, но не исключено, что Костина подключат в это звено хотя бы в одном из матчей кругового турнира.

«Тампа-Бэй»:

в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачёв, н Никита Кучеров, н. Александр Волков.



С Василевским, Сергачёвым и Кучеровым всё ясно — это лидеры команды, а за Михаилом, у которого заканчивается контракт, пристально следят другие клубы и здесь не исключёна попытка сделать ему предложение, хотя он станет ограниченно свободным агентом. Александр Волков имеет шансы попасть в состав, но в тренинг-кемпе он занимался с Мэтью Джозефом и Картером Верхаге, которые сами вряд ли могут считаться твёрдыми игроками основы.

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«Торонто»:

н. Илья Михеев.



Михеев здорово подготовился и получил восхищение партнёров и тренеров. Место в одном из двух лидерских звеньев даст ему возможность не просто сыграть, а проявить себя. Пока все остальные раскачиваются, омский любитель супа способен стать открытием плей-офф.

«Вашингтон»:

н. Илья Ковальчук, н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов, з. Дмитрий Орлов, з. Александр Алексеев.

Вратарь Илья Самсонов в плей-офф не сыграет из-за травмы, а из пятёрки россиян в запасе будет сидеть только Алексеев. Он пропустил часть тренировочного лагеря, но нынешний опыт может помочь ему пробиться в команду в следующем сезоне, когда могут в обороне «Вашингтона» могут освободиться одно-два места. «Алексеев и Коннор МакМайкл не могут терять время. Им нужно продолжать расти, если мы хотим быть сильными в следующем сезоне», — откровенно сказал наставник Тодд Рирден.

«Виннипег»:

з. Дмитрий Куликов, в. Михаил Бердин.



Куликов имеет достаточно твёрдые позиции и будет играть во второй-третьей паре. У Бердина шансов сыграть нет, но вызов в команду на плей-офф — отличный аванс и стимул на будущее.