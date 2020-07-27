В плей-офф не пригодятся. 6 российских хоккеистов, которых «прокатили» мимо рестарта НХЛ

НХЛ готова к рестарту сезона-2019/2020, участники плей-офф вовсю проводят тренинг-кемпы, а уже 28 июля должны состояться первые контрольные встречи. В 24 командах, которые будут сражаться за Кубок Стэнли, немало россиян, и мы сегодня уже рассказывали о нашем представительстве в решающей части чемпионата сильнейшей лиги мира.

Все россияне, попавшие в составы клубов НХЛ в плей-офф. Они поборются за Кубок Стэнли 42 российских парня будут в своих командах, участвующих в розыгрыше Кубка Стэнли-2020.

Сейчас же поговорим о тех русских ребятах, которые не попали в окончательную заявку своих команд на плей-офф и уже точно не сыграют в этой странной концовке сезона. Речь пойдёт о хоккеистах, хотя бы раз выходивших на лёд в регулярке и имевших теоретические шансы на игру в Кубке Стэнли. За скобками оставим голкипера «Вашингтона» Илью Самсонова, который бы точно попал в состав «столичных», но, к сожалению, получил серьёзную травму.

«Вашингтон» остался без Самсонова. Травма россиянина может помешать его карьере Команда Александра Овечкина понесла большую потерю ещё до возобновления сезона. Самсонов получил травму в самый неподходящий момент.

Отметим также, что список россиян, не нужных своим клубам в плей-офф, могли бы пополнить нападающие Николай Голдобин и Михаил Воробьёв, но оба не стали жить ожиданиями и уже успели этим летом подписать контракты в КХЛ с ЦСКА и «Салаватом» соответственно.



Герман Рубцов («Филадельфия»)



Статистика в регулярке: 4 игры, 0 очков



Воспитанник «Витязя» Герман Рубцов считался сильнейшим российским нападающим 1998 года рождения, однако карьера молодого таланта застопорилась слишком рано. Сначала ему не дали толком шанс в подольском клубе на уровне КХЛ, а ранний отъезд в Северную Америку тоже не принёс ожидаемого результата. После двух неплохих сезонов в лиге Квебека Рубцов, выбранный в НХЛ в первом раунде драфта-2016, перебрался в АХЛ, но там довольно быстро потух, да и постоянные травмы не способствовали прогрессу.



Тем не менее в нынешнем сезоне «Филадельфия» наконец довела Германа до основы, но в четырёх матчах регулярки НХЛ Рубцов ничем отметиться не сумел. В преддверии рестарта чемпионата Германа вызвали в тренировочный лагерь в «Флайерз», но в окончательный состав на матчи плей-офф форвард не попал.



У Германа остаётся ещё год по контракту с «Филадельфией», но велика вероятность, что после нынешнего «проката» мимо плей-офф Рубцов вернётся в Россию. Этим летом права на нападающего перекочевали из «Витязя» в СКА, а в петербургском клубе уже давно любят заниматься перезагрузкой карьер неудавшихся российских энхаэловцев.

Пора домой. 7 россиян, которым нужно вернуться в КХЛ уже в это межсезонье Рубцова ждут в «Сочи», Свечникова в «Ак Барсе».

Владислав Каменев («Колорадо»)



Статистика в регулярке: 38 игр, 8 (1+7) очков



Каменев – один из самых невезучих российских хоккеистов НХЛ. Талантливый нападающий из Магнитогорска с 2015 года пытается пробиться в сильнейшую лигу мира, но его постоянно тормозят травмы разной степени тяжести, а иногда и недоверие тренерского штаба. Переезд из «Нэшвилла» в «Колорадо», случившийся по ходу сезона-2017/2018, для Владислава изменил немногое. В нынешнем чемпионате Каменев постоянно был в обойме «Эвеланш», отыграл почти 40 матчей, набирал какие-то очки, но в окончательный состав команды на плей-офф, увы, не попал.



Сейчас у Каменева истекает годичный контракт с «лавинами», и хоккеисту есть смысл задуматься о возвращении в Россию. Права на Владислава этим летом в результате обмена оказались у СКА.

СКА собирает молодых. На кого из россиян в Северной Америке обменяли права клубы КХЛ Пока это может выглядеть ерундой, но уже совсем скоро молодёжь готова будет стать реальной силой.

Егор Коршков («Торонто»)



Статистика в регулярке: 1 игра, 1 (1+0) очко



Коршков, уехавший в систему «Торонто» в конце прошлого сезона, весь нынешний чемпионат провёл в АХЛ, где был одним из лучших снайперов



«Торонто Марлис». «Листья» тоже дали небольшой шанс российскому голеадору, и Коршков не подвёл: забил в первой же встрече в ворота «Баффало». Но это был лишь «пробный запуск» Коршкова в НХЛ, и в целом было понятно, что на попадание в основу «Мэйпл Лифс», где и без того высокая конкуренция среди форвардов, на плей-офф Коршкову пока рассчитывать не приходиться. Это нападающий для перспективы «листьев», причём долгосрочной, а пока «Торонто» готово отдать Егора в «Локомотив» на один сезон на правах аренды.

Источник: Коршков вернётся в «Локомотив» из «Торонто» на один сезон

Валентин Зыков («Вегас»)



Статистика в регулярке: 15 игр, 4 (1+3) очка



У Зыкова были лишь теоретические шансы попасть в состав «Вегаса», так как примерно с декабря прошлого года Валентин перестал быть нужен «золотым рыцарям». Клуб тогда отправил Зыкова в фарм-клуб, и даже неплохая статистика россиянина в «Чикаго Вулвз» не помогала ему больше подниматься в АХЛ.



Наверняка на отношения Зыкова и «Вегаса» повлияла история с 20-матчевой дисквалификацией за употребление допинга, случившаяся с Валентином в начале регулярки. В ноябре «Голден Найтс» даже выставляли форварда на драфт отказов, и хоть затем в «Вегасе» вроде бы сменили гнев на милость, было понятно, что на Зыкова в команде уже особо не рассчитывают.

«Вегас» — проклятое место для русских. Зыков по глупости попался на допинге Говорят, что он принимал это вещество на протяжении четырёх лет.

Сейчас контракт у Валентина, когда-то неплохо проявлявшего себя в АХЛ, но не сумевшего подтвердить уровень эшелоном выше, заканчивается, и вряд ли ему стоит рассчитывать на массу новых предложений. В то же время в возвращении Зыкова заинтересован ЦСКА, так что КХЛ в следующем чемпионате вполне может прирасти ещё одним «экс-энхаэловцем».



Сетка плей-офф НХЛ — 2020.



Андрей Чибисов («Виннипег»)



Статистика в регулярке: 2 игры, 0 очков



Прошлым летом Андрей Чибисов довольно неожиданно подписал годичный контракт с «Виннипегом» и отправился покорять НХЛ, но за первый сезон ему довелось сыграть за «Джетс» лишь два поединка. Впрочем, в фарм-клубе «авиаторов» из АХЛ «Манитобе» Чибисов освоился неплохо, вошёл в топ-6 лучших бомбардиров среди нападающих, да и вообще, как говорится, поварился в североамериканской хоккейной кухне. Вряд ли Андрей сам питал иллюзии относительно плей-офф, и новость о непопадании в тренировочный лагерь «Джетс» перед рестартом сезона он должен был принять спокойно.



Этим летом много разговоров о том, что Чибисов вернётся в КХЛ и подпишет контракт с «Магниткой». Но у самого Андрея приоритеты расставлены иначе, и можно не сомневаться, что он будет до последнего ждать нового предложения от «Виннипега» или другой команды НХЛ.

Чибисов — о слухах про возвращение в «Магнитку»: в приоритете – остаться в НХЛ

Иван Просветов («Аризона»)



Статистика в регулярке: не играл

21-летний голкипер Просветов – единственный в нашем списке, кто ещё не сыграл в НХЛ ни одного матча. Однако Иван четыре раза раздевался на игры «Аризоны» запасным вратарём, и в случае чего был готов подменить номинально третьего голкипера «койотов» Эдина Хилла. Дело было в январе, когда у «Аризоны» из-за травм вылетели Антти Раанта и Дарси Кемпер, но после возвращения в строй основных киперов Просветов вернулся в АХЛ.



Тем не менее в июне молодой русский вратарь получил вызов в тренировочный лагерь «Койотс» и мог рассчитывать на попадание в состав на плей-офф четвёртым вратарём (как тот же Кирилл Устименко в «Филадельфии»), но «Аризона» решила не раздувать вратарскую бригаду. Так что в Кубке Стэнли — 2020 Просветов точно не сыграет, но у этого парня в НХЛ ещё точно всё впереди.