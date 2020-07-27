Владельца «Торонто» ненавидели и хотели выжить из хоккея. Так появилась НХЛ

Какие страсти кипели на заре появления НХЛ! В середине 1910-х в Канаде разыгралась настоящая драма, центральной фигурой которой стал Эдди Ливингстон – человек, который, сам того не желая, и положил начало этой лиге.

«Рухнули прямо на льду». 100 лет назад игроков НХЛ срубила «испанка», она была хуже тюрьмы Вещь пострашнее коронавируса. Тогда игры не отменили, и все об этом пожалели. Больных хоккеистов уносили со льда на руках.

Пролог

Жил-был Эдди Ливингстон, выходец из богатой семьи, который обожал хоккей. Сначала он сам играл в университетской команде, потом стал судить хоккейные матчи, и одновременно с этим писал о них репортажи для газеты Toronto Mail and Empire. Хоккей был смыслом его жизни, и в итоге он подался в спортивные управленцы. Под его началом любительская команда из Торонто стала чемпионом Хоккейной ассоциации Онтарио в 1913 и 1914 годах.

Молодой энтузиаст решил, что пора выходить на профессиональный уровень и в 1914 году купил загибающуюся команду «Торонто Онтариос», которая выступала в НХА, и переименовал её в «Шэмрокс». И всё было бы неплохо, если бы не скверный характер нашего героя. «Он был агрессивным, самодовольным человеком с крайне тяжёлым характером. Он требовал от всех неукоснительно следовать правилам, а сам плевал на них с высокой колокольни. Он постоянно поносил тех, с кем конфликтовал, но требовал извинений за малейшие проявления неуважения в его сторону», — так описывал Ливингстона хоккейный историк Стивен Харпер.

Эдди Ливингстон

Война Ливингстона против всех

Открытых конфликтов ждать пришлось недолго, в феврале 1915-го Ливингстон не смог собрать состав на матч с сильнейшей командой НХА «Монреаль Уандерерз», потому что оба его защитника — Говард и Джордж Макнамара — уехали к умирающему отцу. Владелец «Монреаля» Сэм Лихтенхайн сначала отказался перенести матч и настаивал на технической победе, затем согласился, затем снова отказался. Ливингстон пришёл в ярость, публично прошёлся по Лихтенхайну и нажил себе могущественного врага.



Владелец «Монреаля» пригрозил, что выдавит Ливингстона из лиги, чего бы это ни стоило, и при личных встречах бросался на Ливингстона с кулаками. Он предложил сопернику сдаться добровольно и продать «Торонто» за $ 3000. Ливингстон в долгу не остался и предложил выкупить «Монреаль» за $ 5000.



Закончилось ничем, кроме испорченных отношений. На Ливингстона стали косо посматривать – конфликт с «Монреалем» был не единственным, новый владелец «Торонто» постоянно жаловался на всё подряд – на судейство, на деловых партнёров, на владельцев арены, где играли его «Шэмрокс». При упоминании его имени у коллег буквально начиналась головная боль!



Спустя несколько месяцев Ливингстон приобрёл вторую команду – ХК «Торонто», что сразу не понравилось НХА, и ему поставили ультиматум с требованием продать одну из команд. Ливингстон заартачился и даже пригрозил перевезти одну из команд в Бостон, но тут на горизонте замаячила новая неприятность.

Первая мировая война была в разгаре, и на все многочисленные канадские команды стало не хватать хоккеистов. Конкурирующая лига PCHA переманила к себе всех игроков ХК «Торонто», поговаривали, что это было сделано с молчаливого согласия Ливингстона. Взять новых хоккеистов было неоткуда, и Ливингстон перевёл всех своих оставшихся игроков в ХК «Торонто», ну а «Шэмрокс» тихо канули в лету – покупателей на клуб не нашлось, и его просто закрыли.

ХК «Торонто» Фото: История ненависти и войны владельца «Торонто» против всех привела к появлению НХЛ

В НХА осталось пять команд, что не слишком нравилось владельцам клубов, которые начали терять деньги. Если раньше они ездили в Торонто сразу на два матча, то теперь только на один, что увеличило расходы. Выход нашёлся ещё через год – в Торонто завезли команду 228-го дивизиона, состоящую из действующих военнослужащих (тех же профессиональных игроков, но призванных в армию).



Представьте, что чувствовал бедный Ливингстон, у которого несколько месяцев назад отобрали его вторую команду, а теперь завезли на её место новую! На ту же арену, где когда-то выступали «Шэмрокс», да ещё армейцы посягнули на пару игроков «Торонто», которые записались в армию добровольцами. Разгорелся новый конфликт.



Сколько всего на него навалилось в том году – главная звезда «Торонто» Сай Деннени требовал обмена в «Оттаву», Ливингстон, естественно, не хотел его отпускать, и выставил заградительную цену (правда, потом ему пришлось капитулировать и продать Деннени за вменяемую сумму). А ещё он пытался подписать звезду любительского хоккея (и будущего обладателя Кубка Стэнли) Лайонела Конахера, но не вышло, и в итоге вылил на него ушат помоев – заявил, что он вовсе не любитель, плюс имеет проблемы с дисциплиной и вообще крайне нехороший человек. Конахер подал на Ливингстона в суд за клевету, выиграл и заставил принести извинения через прессу.



Между тем, проблема с армейской командой разрешилась сама собой – 228-й дивизион отправили воевать в Европу, и он снялся посреди чемпионата. К тому времени склочный Ливингстон сидел у НХА в печёнках (на собраниях лиги дело доходило чуть ли не до драк), и владельцы клубов решили окончательно выдавить его из лиги.

Фото: Из музея в Торонто «Зал хоккейной славы»

«Убили бы их». В 1940-х мафия пришла в НХЛ, два игрока рубили деньги на ставках Один из них дважды доводил «Бостон» до финала. Разразился большой скандал, обернувшийся пожизненной дисквалификацией.

Ненависть к Ливингстону дала жизнь НХЛ

После снятия армейцев НХА провела срочное собрание, но Ливингстон заболел и не смог приехать. Остальные владельцы за его спиной посовещались и решили, что раз всё больше игроков уходит в армию и играть уже практически некем, а Ливингстон всем надоел хуже горькой редьки, надо дисквалифицировать «Торонто» до конца сезона и разобрать его игроков по своим командам. Сказано – сделано.



Не самый красивый и честный способ решать конфликты, но подобные штуки в те времена практиковались повсеместно. Ливингстон ничего не мог поделать, кроме как биться в бессильной злобе. Он принялся обвинять всех и вся в том, что против него настраивают его же игроков и подал на лигу в суд (справедливости ради, отметим, что игроки «Торонто» сами жаловались, что Ливингстон им не платит). Многочисленные судебные тяжбы будут длиться почти 10 лет, но Ливингстон ничего не добьётся.



Итак, полдела НХА сделала, но что делать дальше, если «Торонто» всё ещё является официальным, пусть и временно дисквалифицированным, членом лиги? Сначала Ливингстона уговаривали пропустить ещё один сезон, но он отказался, тогда в ноябре 1917-го прошло очередное собрание НХА (снова без опального владельца «Торонто»), на котором решили закрыть лигу «из-за невозможности проводить чемпионат с пятью командами и из-за нехватки талантливых хоккеистов, которые уехали на войну».

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Вскоре те же владельцы собрались вновь и объявили о создании новой лиги, которая была точной копией НХА, только без Ливингстона. Да, НХЛ появилась из-за ненависти к одному человеку, и владельцы откровенно потешались над поверженным коллегой. «Всё по-честному, мы не выгоняли Ливингстона. У него осталась его команда, мы желаем ему самого лучшего. Единственная проблема в том, в этой лиге есть только его команда», — усмехался Лихтенхайн.

В НХЛ вошли четыре клуба — «Оттава Сенаторз», «Квебек Бульдогз», «Монреаль Канадиенс» и «Монреаль Уандерерз». Правда, «Квебек» первые два года числился участником только формально, поэтому наглые боссы НХЛ решили окончательно добить Ливингстона и снова забрать у «Торонто» всех игроков. А зачем они ему, если всё равно не с кем играть?



Загнанному в угол Ливингстону не оставалось ничего, кроме как согласиться. «Торонто» передали под управление владельцев арены, а Ливингстону пообещали процент от доходов за сезон. По иронии судьбы, его бывшая команда в первом сезоне стала чемпионом НХЛ, а потом выиграла Кубок Стэнли. Поводов для радости и так не было, так ещё и владельцы «Торонто» отказались платить Ливингстону его долю. Сначала ему пообещали чуть больше половины от положенных $ 9 тыс., затем согласились увеличить сумму до $ 7 тыс., но с условием окончательного выкупа команды. Ливингстон в ответ подал в суд и в итоге получил более $ 20 тыс. за уже не существующую команду.

На следующий год НХЛ провернула очередной финт ушами и создала в Торонто новую команду (сегодня она называется «Мэйпл Лифс»), которая юридически не имела отношения к судебным тяжбам с Ливингстоном, и без проблем могла выступать в НХЛ.



Но Ливингстон не сдавался и продолжил войну. Как он только ни пытался отомстить! С помощью своего друга он выкупил все временные слоты на стадионах в Оттаве, Монреале и Торонто, чтобы парализовать работу НХЛ. Создавал свою собственную лигу и пытался переманить туда клубы, аргументируя, что иначе им будет негде играть. НХЛ в ответ подговорила арены нарушить договоры с Ливингстоном и заключить эксклюзивные отношения с собой.



В 1920 году Ливингстон предпринял ещё одну попытку создать свою лигу, а в Гамильтоне в это время как раз построили новенькую арену. Чтобы она не досталась Ливингстону, НХЛ перевезла туда «Квебек». В 1926-м он снова попытался создать лигу, и снова НХЛ легла костьми, но не позволила ему этого сделать.



Во времена, когда профессиональные лиги Северной Америки раздирали распри и конфликты, НХЛ сплотилась на почве ненависти к Ливингстону и выступала нерушимым монолитом, подмяв под себя всех остальных.



В итоге Ливингстон бросил попытки вступить в НХЛ и купил команду из низшей лиги — АХА. Но в это же время лига начала переговоры о партнёрстве с НХЛ и сразу же была поставлена перед выбором – или выгнать Ливингстона, или забыть о сотрудничестве с НХЛ. Это был окончательный конец войны Ливингстона против всех.



Так целая лига добила одного человека, который хоть и был не самым приятным персонажем, но очень любил хоккей. Он полжизни боролся за место под солнцем и проиграл, но именно благодаря ему НХЛ не только появилась, но и выжила.



Недавно она справила столетний юбилей и остаётся сильнейшей хоккейной лигой мира и старейшей среди профессиональных лиг Америки.