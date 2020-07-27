Куда дальше? Топ российских игроков без контрактов в КХЛ

Недавно мы рассказывали про звёздных по меркам КХЛ легионерах, у которых по-прежнему не подписаны соглашения с клубами Континентальной лиги. Пришла очередь обратить своё внимание и на российских хоккеистов, до сих пор не трудоустроившихся ни в одну команду. Ветеранов вроде Александра Свитова или Максима Афиногенова в расчёт не берём. О них – отдельный разговор.
з. Никита Нестеров, 27 лет
Статус в КХЛ: ОСА
Нестеров мог подписать долгосрочный контракт с ЦСКА на большие деньги (даже учитывая жёсткий потолок зарплат), но не успел этого сделать. Никита слишком долго думал и хотел переехать в НХЛ, в итоге оставшись без соглашения и с России, и в Северной Америке. Нет, работу Нестеров себе найдёт, тут никаких сомнений. В КХЛ, правда, права на него у ЦСКА, но варианты с НХЛ по-прежнему всплывают. У ЦСКА сейчас попросту нет денег на Никиту.
з. Вячеслав Войнов, 30 лет
Статус в КХЛ: НСА
Войнов ждёт предложения из НХЛ. Вся проблема в том, что в Северной Америке Вячеславу придётся отбывать дисквалификацию длительностью в 41 матч. Плюс далеко не каждый клуб пригласит в свои ряды игрока, испортившего себе репутацию в НХЛ. Но Войнов не теряет надежд и правильно делает. В России, если у Славы не получится вернуться в НХЛ, топ-защитник может оказаться в «Спартаке» у Олега Знарка.
н. Дамир Жафяров, 26 лет
Статус в КХЛ: ОСА
Права на Жафярова в КХЛ принадлежат «Торпедо». Приходилось слышать разговоры о возможном переезде Дамира в НХЛ, но там, конечно, его не будет. Для НХЛ этот нападающий слишком сырой, а вот в КХЛ в последние годы Жафяров себя хорошо проявляет. Думается, что в ближайшее время стороны всё же смогут договориться и ударить по рукам. Сейчас Жафяров – один из главных активов нижегородского клуба.
Дамир Жафяров
Фото: photo.khl.ru
н. Максим Майоров, 31 год
Статус в КХЛ: НСА
Майорова рано списывать со счетов. Максим обладает хорошей техникой и голевым чутьём, для второго-третьего звена среднего клуба КХЛ этот нападающий вполне сгодится. Одним из вариантов продолжения карьеры Майорова является «Куньлунь», который по-прежнему молчит на трансферном рынке. Учитывая, что домашние матчи «драконы» будут проводить в Подмосковье, вариант вполне неплохой.
н. Алексей Кручинин, 29 лет
Статус в КХЛ: НСА
У Кручинина в последнее время как-то не идёт. Не получилось в СКА, «Тракторе», «Салавате Юлаеве». И это при том, что нападающий Кручинин неплохой, обученный и опытный. В Уфе на следующий сезон Алексея не оставили, поэтому сейчас его представители активно ищут место для трудоустройства своего клиента. Рассматриваются как варианты в КХЛ, так и за рубежом.
н. Никита Щербак, 24 года
Статус в КХЛ: ОСА
Права на Щербака в КХЛ у «Трактора», но форварду требуется перезагрузка, так как в России вокруг некого в последнее время слишком много негатива. Практически наверняка мы увидим Щербака в европейском чемпионате. Талант и мастерство у Никиты есть, но вот характера как-то не хватает. А в конце прошлого сезона ещё и перелом руки случился.
з. Никита Пивцакин, 29 лет
Статус в КХЛ: НСА
Без команды защитник «Магнитки» Никита Пивцакин. В прошлом сезоне Илья Воробьёв пригласил его из «Авангарда» в «Металлург», но оправдать доверия тренера хоккеист не смог. В Магнитогорске сейчас строится новая сильная команда. Пивцакин в планы уральцев не вписывается. Как оказалось, найти работу даже игроку уровня Пивцакина по нынешним временам непросто.
Никита Пивцакин
Фото: photo.khl.ru
н. Степан Санников, 29 лет
Статус в КХЛ: НСА
Форвард Степан Санников был любимчиком Дмитрия Квартальнова. Но годы берут своё, скорость и уровень игры хоккеиста снижаются, поэтому от Санникова отказался уже и сам Квартальнов. После «Ак Барса» Степан по-прежнему без работы. Видимо, в лучшем случае придётся ждать предложений из «Нефтехимика» или «Куньлуня». На топ-клубы уже вряд ли стоит рассчитывать.
з. Николай Демидов, 24 года
Статус в КХЛ: ОСА
Демидов, добившийся прогресса в «Сибири», отказался подписывать с сибиряками новый контракт. Хоккеист посчитал, что заслуживает получать за свой труд тех денег, которых новосибирцы ему предложить не могут. Квалификационное предложение Николай не принял, а его права по-прежнему находятся у Новосибирска. Нынешняя ситуация вряд ли устраивает как самого игрока, так и руководство команды.
н. Антон Глинкин, 31 год
Статус в КХЛ: НСА
В своё время Глинкин блистал в связке с Андреем Поповым. Но сейчас оба игрока без работы. Попов и вовсе может закончить карьеру из-за участившихся травм, а у Антона попросту нет предложений. Помнится, как Глинкин и Попов погнались за деньгами и перешли из «Трактора» в «Ак Барс». После этого карьера обоих хоккеистов пошла на спад, а на свой прежний уровень они так и не вернулись.
н. Константин Глазачев, 35 лет
Статус в КХЛ: НСА
Глазачев многое повидал в своей карьере. Следующий сезон Константин должен был снова начать в составе «Адмирала», где россиянин был капитаном, но «моряки» снялись с чемпионата из-за финансовых проблем. Теперь российский нападающий без работы, но порох в пороховницах ещё есть, а сам форвард готов составить конкуренцию молодёжи. Похвально, осталось найти новую команду.
- 27 июля 2020
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