Чемпионы летней селекции. «Ак Барс», СКА и «Локомотив» сработали на будущее

В условиях жёсткого потолка зарплат топ-клубы стали меньше тратить, но всё равно нашли способ, как точечно усилить свои составы.

Разве экономическая стабильность – это что-то плохое? Парадокс, но с точки зрения части хоккейного сообщества – да. Вспомните, как в КХЛ прежних лет хорошим тоном считались массовые упрёки в адрес клубов из верхней части финансовой «турнирной таблицы».

Как доставалось «Ак Барсу», который одним из первых нашёл возможность предлагать хорошие контракты лучшим русским игрокам. Что говорили о чемпионском «Салавате»-2011 – наличие у уфимцев самого звёздного состава в лиге подавалось чуть ли не как смертный грех лишь потому, что этот состав был не ко карману остальным. А разве не было массовых попыток убедить хоккейную Россию в необходимости не любить СКА?

Но хороший бюджет надо ещё уметь грамотно потратить. Это далеко не так просто. Вспомните хрестоматийный пример о том, как ушли в трубу миллиарды омского «Авангарда». Накануне первого сезона КХЛ сибиряки стали чемпионом финансовых затрат, потратив на селекцию больше всех. В команде появилось шесть новых пятёрок, но через два года из этого призыва в Омске остался один только Антон Белов. Профессиональный уровень остальных «джокеров» и близко не соответствовал чемпионским амбициям клуба.

Мы все знаем, кто придумал КХЛ. Из-за спорного решения о жёстком потолке в нынешнее межсезонье все клубы внезапно оказались в равных условиях – попрекать кого-то привычкой к финансовым «ковровым бомбардировкам» больше нельзя. И «внезапно» (с точки зрения вечной оппозиции) в нашем чемпионате появились клубы, которые умеют работать на будущее.

Понятно, что профессионализмом могут похвастаться не все традиционные «олигархи» КХЛ. Перечислять ошибки мы будем в другом материале, а сегодня поговорим о тех, кто находится на противоположном полюсе. Просто рассмотрим селекцию трёх клубов, наиболее успешно сработавших в межсезонье-2020.

«Ак Барс»

Победитель летней селекции с «Востока» также демонстрирует пример отличной работы. «Ак Барсу» нравится путь, которым идёт строительство команды при Квартальнове. Большой объём созидательной работы был проделан по ходу минувшего сезона. Но такой процесс неизбежно выявляет отдельные слабые места и потребности в точечном усилении.

Точечным усилением казанцы в межсезонье и занимались. Во-первых, приглашение Доуса даст «Ак Барсу» две равноценные спецбригады большинства, что повысит и без того грозную мощь в атаке. Во-вторых, присутствие того же Доуса даёт возможность ротации в ударных тройках (в первую очередь под неё могут попасть Кормье и Петров). А без постоянной ротации невозможна полноценная эффективность тренерской модели Квартальнова. В-третьих, помочь в борьбе с болезненной проблемой вбрасываний «Ак Барсу» может Хованов. Новичок играет на «точке» лучше чистых центров Бурмистрова и Галимова, лучше универсалов Да Косты и Тихонова.

В-четвёртых, вместе с приглашением Фисенко и привлечением молодёжи кадровая глубина казанского состава выглядит почти идеально. Настоящая команда Квартальнова. Шесть полнокровных троек. Из них две молодые. Также много опытных, много работяг и силовиков (в плей-офф травмоопасная тренерская модель аукается постоянными повреждениями, поэтому тут нужна глубина состава). Полный простор для творчества и ротации. Состав может бежать, а может «танковать» в борьбе у бортов. В общем, если «Ак Барс» не выиграет плей-офф на Востоке-2021, это будет уж точно не по вине селекции, а вопреки ей.

Обновлённый «Ак Барс» практически идеален. Команда Квартальнова – главный фаворит сезона На бумаге эта команда должна железобетонно принести одному из лучших тренеров лиги долгожданный Кубок Гагарина.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

СКА

Для многих стало удивительным, но СКА сумел грамотно сработать и в условиях жёсткого потолка. Курс «армейцев», собирающих лучших молодых игроков страны, – стратегия, настоящая ценность которой будет видна всей КХЛ только через несколько лет.

Все кадровые решения СКА укладываются в единый курс. Расставания с Якуповым, Плотниковым и прочими засидевшимися мультимиллионерами – это ведь не только ради разгрузки платёжной ведомости делалось. Почему-то не говорят о том, что по итогам перемен у талантливой питерской молодёжи появится гораздо больше ледового времени. Тройка Марченко — Морозов – Подколзин, выстрелившая ещё в прошлом сезоне, теперь имеет все шансы стать вторым ударным звеном СКА. Больше возможностей поиграть в большинстве, проявить себя в атаке, обогащаться бесценным опытом решающих минут матча на уровне КХЛ. А ведь эти форварды не единственные, кто попробует проявить себя в свитере невских «армейцев».

СКА хочет развивать свою молодёжь внутри сильной команды – и селекционные усилия в этом направлении тоже увенчались успехом. Под безусловную приму нападения Ткачёва приобретен канадец Вей, два года игравший в центре звена Капризова и Григоренко. У питерцев сильная центральная ось. Качественный подбор крайних, позволяющий дать тактическое разнообразие в атаке. И очень солидная, обученная, плотная линия обороны.

Такая кадровая работа даёт «армейцам» то, на чем можно базировать долгосрочную стратегию ледового развития молодых. А именно – костяк, который можно обогащать прогрессирующими игроками поколения 20-летних. Для многих спорным ходом были и приглашения экс-игроков «Магнитки», которые неубедительно провели прошлый сезон (впрочем, как и вся команда из Магнитогорска). Однако что Антипин, что Тимкин не находятся в возрасте «ветеранов». Спортсменам были нужны перезагрузка, новая мотивация и свежая страница хоккейной карьеры. При этом тот же Антипин – игрок первой пары для обороны любого клуба КХЛ, а Тимкин стал заменой, которая позволила сэкономить в деньгах, но не в качестве силовой ледовой работы.

Фото: photo.khl.ru

«Локомотив»

В тройку призёров по успешной селекционной работе вошёл и «Локомотив». Ярославцы проходят тот путь, на который казанцы вступили год назад. Строят команду под тактические потребности главного тренера. Скабелка привёз с собой лучших легионеров «Барыса», из «Торпедо» переманили хоккеиста с опытом сборной Баранцева.

Оптимизация, вызванная потолком, позволила «железнодорожникам» пригласить Марченко. Вернулся Пайгин.

Все эти переходы – однозначное усиление команды. А вот кадровые потери «Локомотив» не ослабили. Ушли либо находившиеся на спаде ветераны, либо хоккеисты, не вписывающиеся в тренерскую модель Скабелки (например, тот же Да Коста).

Новый вызов Брагина и странный выбор «Барыса». Все тренерские перестановки в КХЛ А в рижском «Динамо» до сих пор не определились с главным тренером.

Центры в составе качественные и разнообразные. Оборона почти так же солидна, как у СКА. Вратарский выбор богатейший. А дефицит звёздных крайних форвардов – не то, за что нужно беспокоиться ярославцам при нынешнем главном тренере. Все команды Скабелки берут своё впереди не мастерством, а работой. Пахать, бегать, врезаться, проверять на прочность кости защитников и кружить голову чужим вратарям скоростными перемещениями. Скабелка требователен, любит учить молодых и классно ставит своим подопечным физику. Весь простор для такой работы в «Локомотиве» есть. И это тоже свидетельство системного подхода. Ярославцы знают, чего хотят. И делают акцент именно на вдумчивую работу под конкретные потребности. Менеджменту многих других команд КХЛ, разбазаривающим дефицитные нынче миллионы неизвестно на что, есть чему поучиться как у «железнодорожников», так и у питерцев с казанцами.