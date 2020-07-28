Большой хоккей возвращается в Америку. 8 вещей, которые нужно знать о плей-офф НХЛ

Итак, сезону НХЛ быть! Пандемия, конечно, изрядно наломала дров и сильно поменяла планы руководства лучшей хоккейной лиги мира, однако Кубок Стэнли в этом году всё же будет разыгран. Рассказываем про всё, что нужно знать о возобновляющемся в Северной Америке сезоне.
Выставочные матчи
Всего лига запланировала 12 выставочных матчей. Да, перед столь ответственным турниром команды сыграют друг с другом, чтобы почувствовать лёд, заново вкатиться в игру после длительной паузы. Но вспомните, как проводили Кубка мира, там был похожий формат.
Календарь турнира
Он уже известен и опубликован на «Чемпионате». Организаторы постарались всё сделать максимально удобным для участников и зрителей. Матчи будут разведены по времени. Разумеется, никуда и без телевизионных трансляций.
Каков формат турнира
Турнирная сетка разделена на две части. Сперва 16 команд сыграют плей-ин – квалификацию за право попасть в плей-офф. Между собой будут соревноваться восемь пар, каждая серия – до трёх побед.
Лидеры конференций – восемь команд – разбиты на две группы (Запад и Восток). Четыре лидера Восточной конференции сыграют друг с другом, четыре лидера Западной конференции – аналогично. Планируется провести обычный группой турнир с матчами по круговой системе. Далее лидеры получат себе соперников из плей-ин. Начиная с первого раунда серии будут проходить до четырёх побед.
Предсезонка
Кто-то спросит: «А как команды готовились к такому внеплановому рестарту?» Отвечаем. Сперва тренировались у себя в городах. Называлось это так: третья фаза – тренировочный лагерь. Для начала игроки занимались индивидуально, далее приступали к занятиям в группах по пять-шесть человек. Только потом команды собирались вместе. Безопасность и здоровье – превыше всего.
Отказавшиеся игроки
Есть и те, кто отказался доигрывать сезон из-за опасений по поводу своего здоровья, а также здоровья своей семьи. Это Трэвис Хамоник («Калгари»), Карл Алзнер («Монреаль»), Стивен Кампфер («Бостон»), Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Свен Берчи («Ванкувер») и Зак Тротман («Питтсбург»). Есть и другая группа отказавшихся. Речь об игроках, которые приняли решение перебраться в КХЛ. Речь, например, про Маркуса Гранлунда, подписавшего контракт с «Салаватом Юлаевым».
Где будут разыгрывать Кубок Стэнли
Все выставочные матчи пройдут в двух канадских городах – Торонто и Эдмонтоне. Там же состоятся и матчи плей-офф, а финалы конференций и финальная серия пройдут в Эдмонтоне. Соответственно команды сыграют на льду «Скотибанк-Арены» (Торонто) и на арене «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон).
Сколько россиян поборется за трофей
42 российских хоккеиста будут находиться в своих командах, участвующих в розыгрыше Кубка Стэнли-2020. Увы, не смог отправиться в поездку с «Вашингтоном» травмированный голкипер Илья Самсонов. Зато со своими командами, как только отсидят необходимый карантин, познакомятся Илья Сорокин («Айлендерс»), Александр Романов («Монреаль») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Правда, сыграть они не смогут даже в выставочных матчах.
Условия для жизни игроков
Хоккеисты не смогут покидать гостиницы и закрытые территории, которые для них арендованы. Арены, тренировки и матчи – всё это находится в одном огромном «пузыре». Семьи игроков могут приехать только к финалам конференций.
Для игроков в этой связи созданы максимально комфортные условия. Тут и залы для занятия фитнесом, и бассейны, и услуги по доставке еды, и кинотеатры. В общем, все необходимые удобства.
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