Большой хоккей возвращается в Америку. 8 вещей, которые нужно знать о плей-офф НХЛ

Итак, сезону НХЛ быть! Пандемия, конечно, изрядно наломала дров и сильно поменяла планы руководства лучшей хоккейной лиги мира, однако Кубок Стэнли в этом году всё же будет разыгран. Рассказываем про всё, что нужно знать о возобновляющемся в Северной Америке сезоне.

Выставочные матчи

Всего лига запланировала 12 выставочных матчей. Да, перед столь ответственным турниром команды сыграют друг с другом, чтобы почувствовать лёд, заново вкатиться в игру после длительной паузы. Но вспомните, как проводили Кубка мира, там был похожий формат.

Полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ

Календарь турнира

Он уже известен и опубликован на «Чемпионате». Организаторы постарались всё сделать максимально удобным для участников и зрителей. Матчи будут разведены по времени. Разумеется, никуда и без телевизионных трансляций.

Каков формат турнира

Турнирная сетка разделена на две части. Сперва 16 команд сыграют плей-ин – квалификацию за право попасть в плей-офф. Между собой будут соревноваться восемь пар, каждая серия – до трёх побед.

Лидеры конференций – восемь команд – разбиты на две группы (Запад и Восток). Четыре лидера Восточной конференции сыграют друг с другом, четыре лидера Западной конференции – аналогично. Планируется провести обычный группой турнир с матчами по круговой системе. Далее лидеры получат себе соперников из плей-ин. Начиная с первого раунда серии будут проходить до четырёх побед.

Предсезонка

Кто-то спросит: «А как команды готовились к такому внеплановому рестарту?» Отвечаем. Сперва тренировались у себя в городах. Называлось это так: третья фаза – тренировочный лагерь. Для начала игроки занимались индивидуально, далее приступали к занятиям в группах по пять-шесть человек. Только потом команды собирались вместе. Безопасность и здоровье – превыше всего.

Отказавшиеся игроки

Есть и те, кто отказался доигрывать сезон из-за опасений по поводу своего здоровья, а также здоровья своей семьи. Это Трэвис Хамоник («Калгари»), Карл Алзнер («Монреаль»), Стивен Кампфер («Бостон»), Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Свен Берчи («Ванкувер») и Зак Тротман («Питтсбург»). Есть и другая группа отказавшихся. Речь об игроках, которые приняли решение перебраться в КХЛ. Речь, например, про Маркуса Гранлунда, подписавшего контракт с «Салаватом Юлаевым».

7 игроков НХЛ отказались играть в плей-офф. Макс Доми ещё думает Среди них ни одного русского, а из реальных потерь можно назвать только защитника «Калгари» Хэмоника.

Где будут разыгрывать Кубок Стэнли

Все выставочные матчи пройдут в двух канадских городах – Торонто и Эдмонтоне. Там же состоятся и матчи плей-офф, а финалы конференций и финальная серия пройдут в Эдмонтоне. Соответственно команды сыграют на льду «Скотибанк-Арены» (Торонто) и на арене «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон).

Сколько россиян поборется за трофей

42 российских хоккеиста будут находиться в своих командах, участвующих в розыгрыше Кубка Стэнли-2020. Увы, не смог отправиться в поездку с «Вашингтоном» травмированный голкипер Илья Самсонов. Зато со своими командами, как только отсидят необходимый карантин, познакомятся Илья Сорокин («Айлендерс»), Александр Романов («Монреаль») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Правда, сыграть они не смогут даже в выставочных матчах.

Все россияне, попавшие в составы клубов НХЛ в плей-офф. Они поборются за Кубок Стэнли 42 российских парня будут в своих командах, участвующих в розыгрыше Кубка Стэнли-2020.

Условия для жизни игроков

Хоккеисты не смогут покидать гостиницы и закрытые территории, которые для них арендованы. Арены, тренировки и матчи – всё это находится в одном огромном «пузыре». Семьи игроков могут приехать только к финалам конференций.

Для игроков в этой связи созданы максимально комфортные условия. Тут и залы для занятия фитнесом, и бассейны, и услуги по доставке еды, и кинотеатры. В общем, все необходимые удобства.