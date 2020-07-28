Король Лундквист или царь Шестёркин? Тяжёлый выбор для самого богатого клуба НХЛ

«Рейнджерс» сохраняли лишь теоретические шансы на попадание в обычный плей-офф

24 команды Национальной хоккейной лиги уже добрались до хаб-городов, которые примут матчи Кубка Стэнли. Так получилось, что пандемия коронавируса стала спасательным кругом для самого богатого клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». «Синерубашечники» за 11 матчей до окончания регулярного чемпионата находились за чертой кубковой восьмёрки на Востоке и сохраняли лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Формально подопечные Дэвида Куинна отставали всего на два очка от восьмого места на Востоке. Однако против «Рейнджерс» играла схема отбора в плей-офф НХЛ. В Северной Америке, в отличие от КХЛ, в плей-офф выходят по три лучших команды из каждого дивизиона + ещё две лучшие команды из числа невошедших в топ-3 дивизионов.

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Выступающие в Столичном дивизионе «Рейнджерс» (самый богатый клуб лиги по версии Forbes) давно утратили шансы пробиться в число лучших команд в «Метрополитене» и могли рассчитывать лишь на борьбу за уайлд-кард. Для этого «синерубашечникам» нужно было выкидывать из плей-офф либо «Каролину Харрикейнз», либо «Торонто Мэйпл Лифс», либо «Нью-Йорк Айлендерс». Всё это выглядело крайне сомнительно, учитывая не самую стабильную игру команды на финишном этапе регулярки Из последних семи матчей «Рейнджерс» проиграли пять, сильно снизив шансы на выход в плей-офф.

К тому же против «Нью-Йорка» должна была сыграть травма одного из главных лидеров команды Криса Крайдера. Проводивший один из лучших сезонов в карьере американский форвард сломал ногу, неудачно заблокировав бросок. Крайдер должен был пропустить остаток регулярки, что сильно бы снизило шансы «Рейнджерс» запрыгнуть в последний вагон поезда на плей-офф.

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Пандемия коронавируса подарила «Рейнджерс» серию с «Каролиной»

Однако пандемия коронавируса поставила точку в регулярном чемпионате, в результате чего лига приняла решение об изменении формата проведения плей-офф. Парни с Бродвея вошли в число 12 лучших команд Восточной конференции по проценту набранных очков, получив шанс на продолжение сезона. В квалификации к Кубку Стэнли «синерубашечники» сразятся с «Каролиной».

Примечательно, что в ходе регулярки «ураганы» проиграли все четыре матча своему сопернику по плей-ин. Так получилось, что «Каролина» стала своеобразным клиентом «Рейнджерс». И это несмотря на то что «Харрикейнз» располагались выше «Нью-Йорка» в турнирной таблице. Неслучайно представитель «Каролины» Джордан Мартинук оказался одним из двух членов профсоюза игроков НХЛ, проголосовавших против формата возобновления сезона.

«В течение сезона мы напряжённо играем, чтобы попасть в плей-офф. Очевидно, что у «Каролины» был шанс это сделать. Учитывая то, где мы находились и куда планировали добраться, такая схема проведения турнира ограничивает наши шансы и подразумевает сыграть ещё одну серию на вылет», – сказал Мартинук, объясняя позицию «Харрикейнз».

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«Я вратаря знаю, но вам его не скажу»

«Рейнджерс» извлекли максимальную пользу из паузы в сезоне. Полностью восстановился Крайдер, который вновь образует привычное ударное звено с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем. С Крисом шансы «Рейнджерс» на попадание в основную часть Кубка Стэнли многократно возросли. Тем более что ведущие защитники «Каролины» Даги Хэмилтон и Бретт Песке, вероятнее всего, помочь своей команде не смогут.

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Главным же вопросом для «Рейнджерс» является ситуация с первым номером команды. На кого сделает ставку Куинн? На легендарного Хенрика Лундквиста, за плечами которого 128 матчей в плей-офф НХЛ и провальный минувший регулярный чемпионат? Или на молодого Игоря Шестёркина, который на невероятном уровне отыграл зимне-весенний отрезок чемпионата, но при этом никогда не играл в Кубке Стэнли? 24-летний россиянин за свою игру в регулярке даже заслужил прозвище Царь в среде американских болельщиков, по аналогии с Королём Лундквистом. Не будем забывать и об ещё одном россиянине Александре Георгиеве, также не портившем картины на последнем рубеже «Рейнджерс» в этом сезоне.

Каждый брифинг наших заокеанских коллег с главным тренером «синерубашечников» так или иначе сводился к одному вопросу – кто ваш основной вратарь? Ответ Куинна на протяжении всех двух недель тренировочного лагеря был неизменным – я вратаря знаю, только вам не скажу.

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Основным вратарём на плей-офф должен стать Шестёркин, но это не точно

Перед официальным возобновлением сезона команды проведут по одному контрольному матчу. В «Рейнджерс» даже сделали специальный запрос в НХЛ на предмет того, можно ли заявить всех трёх голкиперов на контрольный матч с «Нью-Йорк Айлендерс». НХЛ ответила «синерубашечникам» отказом. Поэтому дуэт киперов на дерби с «островитянами» образуют Шестёркин и Лундквист.

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Георгиев займёт место на трибунах, где, скорее всего, и проведёт весь плей-офф. Контракт Александра истекает после окончания этого сезона, и его дороги с клубом видимо разойдутся, так как Лундквист уже сообщил клубу, что не намерен завершать карьеру. В этой ситуации «Рейнджерс» придётся расстаться с Георгиевым.

Что касается текущей ситуации, то на данный момент считается, что в стартовом составе матч с «Айлендерс» начнёт молодой россиянин. Куинн отказался отвечать на вопрос о плане использования обоих киперов в контрольной встрече. Американские эксперты ожидают, что 24-летний Шестёркин проведёт на льду первые 40 минут, а третий период достанется 38-летнему Лундквисту.

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Игорь провёл блестящий тренинг-кэмп и заслужил высокие оценки своей игры. Однако против Шестёркина играет отсутствие опыта матчей на вылет в НХЛ. Никто не знает, как россиянин поведёт себя в решающий момент сезона. Планируется, что Шестёркин начнёт серию с «Каролиной» в качестве первого номера. Но что произойдёт перед матчем номер два, если Игорь сыграет неудачно? Ведь в серии до трёх побед каждая встреча будет на вес золота. Кажется, что вратарский вопрос так и останется главной головной болью Куинна в этом плей-офф.