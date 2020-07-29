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Михеев забил уже на 33-й секунде броском в касание! Он может стать героем плей-офф

Матч между «Монреалем» и «Торонто» был вторым в программе стартового игрового дня контрольных встреч. До этого «Филадельфия» и «Питтсбург» официально открыли доигровку сезона после нескольких месяцев простоя, а встреча «Мэйпл Лифс» и «Канадиенс» ещё до стартового вбрасывания казалась крайне любопытной. Дело в том, что номинальными хозяевами площадки считались «канадцы», хотя матч проходил на домашней арене «кленовых листьев», которым по этому поводу пришлось уступить хозяйскую раздевалку своим злейшим врагам. Пресс-служба «Монреаля» даже выпустила на эту тему короткий видеоролик, сюжет которого до коронавируса болельщики «Торонто» могли увидеть только в страшных снах: все стены в коридорах пестрят логотипами «Мэйпл Лифс», а в главной раздевалке аккуратно висит форма игроков «Канадиенс». Правда, эмблему с ковра на полу сотрудники стадиона предусмотрительно убрали.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

Впрочем, именно в стане «кленовых листьев» присутствовал единственный россиянин, который принимал участие в этой встрече, и для всех нас нынче есть прекрасный повод следить за ним особо. Илья Михеев, нападающий «Мэйпл Лифс», прекрасно провёл тренировочный лагерь, заслужив массу хвалебных отзывов от партнёров и тренерского штаба.

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По свидетельству игроков, Михеев великолепно готов к старту плей-офф, предельно мотивирован и у наставника «кленовых» Шелдона Кифа нет никакого резона держать Илью в сдерживающих звеньях. Как и предполагалось, Михеев сыграл во втором звене вместе с суперзвёздами Джоном Таваресом и Митчем Марнером.

Состав «Торонто» на контрольный матч с «Монреалем»:



Хайман — Мэттьюс — Нюландер,

Михеев — Таварес — Марнер,

Робертсон — Керфут — Капанен,

Клиффорд — Энгвалль — Спецца.



Маззин — Холл,

Райлли — Сеси,

Дермотт — Бэрри,

Маринчин.

В том, что Михеев действительно прекрасно готов, все убедились уже на 33-й секунде встречи, когда он открыл счёт. Таварес получил прекрасный пас на ход под чужую синюю линию, прошёл по флангу и сделал точный прострел на дальнюю штангу, где Супермен, как прозвали Михеева за любовь к супу, нанёс бросок в касание. Опытнейший защитник «Монреаля» Ши Уэбер в этом эпизоде выглядел статистом, а Брендан Галлахер не успел на помощь. Для россиянина это был первый матч с 27 декабря, когда он получил травму руки.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На старте второго периода Алекс Керфут удвоил преимущество «Торонто», причём сделал это в меньшинстве, воспользовавшись удалением защитника Коди Сеси. Форвард «кленовых листьев» Каспери Капанен не сумел реализовать выход один на один, но Керфут быстро подоспел на добивание, сделав бесполезными все усилия обороны «Монреаля» и голкипера Кэри Прайса.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ближе к концу второго периода у «Торонто» схлопотал удаление Михеев, но формально оно не было реализовано. Шайба влетела в ворота «Мэйпл Лифс» спустя 6 секунд после того, как россиянин покинул скамейку штрафников, но помочь в обороне своих ворот омич всё-таки не успел.

Надежду «Монреаля» на усиление интриги убил всё тот же Керфут, подправивший дальний выстрел защитника Моргана Райлли, и именно эта шайба стала для «Торонто» победной.

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А о том, что этот матч хоть и является контрольным, но предваряет предстоящую «рубку» в сериях плей-ин, свидетельствовал эффектный силовой приём защитника «Мэйпл Лифс» Джейка Маззина, который во второй двадцатиминутке заставил почувствовать жёсткость льда форварда «канадцев» Алекса Бельзиля. На третий период Бельзиль не вышел.

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«Торонто» забил два гола в меньшинстве в контрольном матче — такого с «кленовыми» не случалось с 2013 года. Что же касается главной надежды всех болельщиков «Монреаля» Кэри Прайса, то он отразил 19 бросков из 23 и сыграл достаточно уверенно, запомнившись эффектным сейвом в начале матча после броска Остона Мэттьюса.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».