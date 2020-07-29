Безработные тренеры КХЛ. Кто возглавит «Амур», а кто подождёт новых вакансий?

Внезапная отставка Александра Гулявцева из «Амура» заставила вспомнить тренеров КХЛ, которые сейчас сидят без работы. У хабаровского клуба достаточно хороший выбор на рынке свободных специалистов, и вчера мы предлагали вам выразить своё мнение относительно нового наставника «тигров».

Кто должен стать новым главным тренером «Амура»?

При этом мы выделили только тех тренеров, кто реально может зайти в «Амур», тогда как список всех временно безработных специалистов немного шире.

Последнее место работы: «Адмирал», сезон-2019/2020



Два сезона в «Адмирале» для Светлова прошли не зря. Да, он не смог вывести команду с очень скромным бюджетом и составом практически уровня ВХЛ в плей-офф, но вряд ли бы такого результата сумел добиться какой-то другой тренер. Светлов и так выжимал максимум из подручного материала, делая из «моряков» симпатичную, боевую команду, которая своим задором и спортивной злостью влюбляла в себя даже нейтральных болельщиков. При этом дороги «Адмирала» и Светлова разошлись ещё до известия о пропуске «моряками» следующего сезона.



Сергей Александрович – один из самых эмоциональных наставников в КХЛ, который буквально кипит на тренерской скамейке и пропускает через себя все события на льду. Такой простой, живой и неравнодушный тренер наверняка будет востребован в любой средней команде, где нужно добавить эмоций и высечь искру в заскучавших от рутины хоккеистах. Не будет ничего удивительного, если Светлов в августе окажется в «Амуре», ну а при других раскладах он будет одним из первых кандидатов на экстренное назначение в какой-либо малобюджетный клуб по ходу следующего чемпионата. К роли «пожарного» Светлову не привыкать, а сам тренер готов к работе.

Светлов: после двух экстремальных сезонов в «Адмирале» я хорошо отдохнул и готов к работе

Последнее место работы: «Нефтехимик», сезон-2018/2019



Один из самых молодых и в то же время опытных тренеров КХЛ вот уже полтора сезона сидит без работы, и на Андрея Назарова это совсем не похоже. С 2007 по 2019 год он не пропустил ни одного чемпионата КХЛ, при этом успел поработать в множестве клубов, нескольких странах, а также порулить сборными Украины и Казахстана.



Назаров везде оставался самим собой, даже в СКА, куда его в 2015 году пригласили в роли преемника Вячеслава Быкова. Жёсткий, авторитетный, эпатажный тренер, с которым не скучно ни хоккеистам в раздевалке, ни журналистам на пресс-конференциях. При этом Назаров не раз показывал, что умеет давать определённый результат: можно вспомнить его «Северсталь» и «Донбасс», выходившие во второй раунд плей-офф на Западе, боевой «Нефтехимик», занимавший место в топ-6 в регулярке на Востоке, или кусачий «Барыс» в первый приход Назарова в Астану. Андрей Викторович отлично умеет работать с крепкими середняками, однако стоит заметить, что в долгосрочной перспективе методы Назарова слегка утомляют команду и перестают работать. Из-за этого наставника полтора года назад и попросили из «Нефтехимика».

Назаров: готов возглавить «Амур» и вступить в партию моего друга Владимира Жириновского

Но в клубах КХЛ не так часто занимаются дальним планированием. Обычно требуют если не результата «здесь и сейчас», то наведения порядка и повышения мотивации, а с этим Назаров точно сумеет справиться. Экс-тафгай горит желанием вернуться к активной работе, и, возможно, в сезоне-2020/2021 у него появятся предложения.

Последнее место работы: «Трактор», сезон-2019/2020



Владимир Юрзинов-младший – один из постоянных участников круговорота тренеров в КХЛ. Это неплохой специалист со своим видением игры, у которого не так давно были успешные сезоны в нашей лиге с разными командами. Можно вспомнить завоевание бронзы КХЛ с «Салаватом», выход в плей-офф с «Куньлунем» или чудесное преображение «Сибири» в сезоне-2017/2018, которое хоть и не закончилось выходом в плей-офф, но обеспечило Юрзинову новый контракт в Новосибирске.

Юрзинов – приверженец комбинационного, атакующего хоккея, однако этому тренеру не хватает стабильности, требовательности и жёсткости. В той же «Сибири» Владимир Владимирович оглушительно провалился на старте сезона-2018/2019 и был уволен, а в минувшем чемпионате он ничего не сумел изменить в тонущем «Тракторе», хотя времени было достаточно. Словом, Юрзинов хорош в той атмосфере, где можно быть тренером-другом, не нужно часто повышать голос и кого-то заставлять работать, в противном же случае мягкость Владимира Владимировича играет против него.

Первая тренерская отставка в КХЛ. Гулявцев сам ушёл из «Амура», чтобы избежать скандала За месяц до начала сезона «тигры» остались без наставника, но на рынке отличный выбор.

Последнее место работы: «Автомобилист», сезон-2019/2020



На уровне топ-клуба у Андрея Мартемьянова не получилось. В двух розыгрышах Кубка Гагарина подряд он не мог придумать, как мощному нападению «Автомобилиста» быть таким же продуктивным, как и в регулярке, и в результате уральцы бились о стену, выстраиваемую соперниками, и при этом не могли успешно сменить тактику.



В этом главная проблема нынешнего Мартемьянова – отсутствие гибкости и определённой жесткости в управлении процессами. Его «Автомобилист» симпатично играл в атаку всю регулярку, но плей-офф – совсем другая история. Здесь иногда нужно где-то поступиться принципами (которые перестали работать), сыграть «от печки» или, например, на удержание, но Мартемьянов, как казалось со стороны, постоянно бил в одну точку. Он просто стоял и смотрел на потуги своих форвардов, надеясь, что рано или поздно количество перерастёт в качество, и не пробовал ничего менять.



Что ж, кто-то сейчас считает, что сам по себе Мартемьянов – «пустышка», а относительные успехи его команд в КХЛ определяли его помощники. Но мне кажется, что Андрея Алексеевича рановато списывать со счетов. Он набрался кубкового опыта, провёл определённый анализ ошибок и заслужил ещё один шанс. Понятно, что прямо сейчас Мартемьянов непривлекателен для топ-клубов, но на работу в середняке без больших задач он вполне может рассчитывать. Необязательно этой командой должен быть «Амур», который и открыл для КХЛ Мартемьянова, но по ходу следующего сезона может оказаться больше вакансий.

Последнее место работы: ХК «Сочи», сезон-2019/2020



Зубов – весьма загадочная фигура российского тренерского цеха. Великий в прошлом защитник, новоиспечённый член Зала славы НХЛ на поприще наставника прослыл большим молчуном со специфическим видением игры, однако разгадать систему Зубова было довольно трудно. Впрочем, в ХК «Сочи» она до поры до времени давала результат. Зубов уверенно вёл «южан» по регулярному чемпионату, выводил в плей-офф, и именно при нём «леопарды» одержали первые кубковые победы. Но в минувшем чемпионате Сергей Александрович явно упустил нити управления коллективом, «Сочи» попал в затяжную серию неудач, и Зубов был уволен.



Сейчас непонятно, будет ли Зубов продолжать свою тренерскую карьеру в России. В ноябре он получил должность советника генменеджера «Далласа» Джима Нила, и велика вероятность, что Зубов собирается расти именно за океаном. Впрочем, должность советника – весьма абстрактна и не предполагает полной вовлечённости в процесс. Если же Зубов заскучает по активной работе, а из КХЛ ему поступит соответствующее предложение, то не будет ничего удивительного, если он вернётся в Россию.

Последнее место работы: СКА, сезон-2019/2020



Алексей Кудашов уступил Валерию Брагину место в СКА и сборной России, при этом Роман Ротенберг утверждал, что специалист сам взял самоотвод, сославшись на усталость и невозможность быть круглосуточно погружённым в интересы вверенных ему команд.



Что ж, эта перестановка, конечно, была обставлена очень странно, однако удивлять уход Кудашова из сборной России никого не должен. Стиль Алексея Николаевича меньше всего подходил под идеологию нашей национальной команды, так что здесь больше вопросов по самому назначению Кудашова, а не по увольнению.

«Мне предлагали остаться главным тренером». Кудашов – об уходе из сборной России и СКА Первое интервью с Алексеем Кудашовым, который по собственному желанию покинул сразу два серьёзных поста.

Для сборной России Кудашов не подходит, однако нельзя не признать, что на клубном уровне этот тренер растёт. Даже в СКА в минувшем чемпионате он сумел исправить ситуацию по ходу сезона, и как знать, чего бы могли добиться петербуржцы, если бы не коронавирус. Конечно, система Кудашова не предполагает зрелищности, кому-то его хоккей кажется скучным, но главное для тренера – это результат, и есть ощущение, что Кудашов уже способен его давать.



Главный вопрос – когда найдутся желающие проверить этот тезис? Сейчас Алексей Николаевич в бессрочном отпуске, но сидеть долго без работы не в его интересах. Кудашов наверняка вернётся (если не в этом, то в следующем сезоне) в клуб с большими задачами, но с меньшей нервотрёпкой, чем в СКА, и вот тогда мы сможем оценить его по достоинству.

Последнее место работы: сборная Чехии, сезон-2019/2020



В это межсезонье эксцентричный пан Ржига, казалось бы, был уже одной ногой в КХЛ, однако переговоры Милоша с «Трактором», а потом с «Барысом» оказались фейком. При этом сам Ржига отмечал, что других предложений у него не было, но в ближайшем будущем всё может поменяться. Во-первых, Милош больше не работает в сборной Чехии, а значит, совершенно свободен. Во-вторых, он точно не против вернуться в КХЛ. Правда, за последнее время Ржига наговорил много лишнего о России и нагородил себе препятствий для возвращения в сильнейшую лигу Европы, но вряд ли обида на кудрявого пана в нашей стране будет слишком долгой, и уверен, что уже через некоторое время Ржигу вновь станут оценивать лишь по профессиональным качествам.

«У Чехии проблемные отношения с русскими». Почему Ржигу не пустили работать в Россию? Говорливый чех не смог найти работу в российских клубах КХЛ, но может возглавить «Барыс».

Список свободных тренеров, когда-то работавших в КХЛ, можно расширять до бесконечности. Мы лишь отметим нескольких специалистов короткой строкой. Так, люди не перестают вспоминать про Вячеслава Быкова, который не тренирует уже пять лет и давно живёт в Швейцарии, занимаясь консультированием швейцарского «Фрибура». Фамилия Быкова всплывает каждый раз, когда освобождается пост главного тренера в любом топ-клубе КХЛ, но, кажется, Вячеслава Аркадьевича вполне устраивает его жизнь, и срываться куда-либо он не намерен.



Похоже, что ушёл на заслуженную пенсию и Зинэтула Билялетдинов. Титулованный специалист, отец почти всех больших побед «Ак Барса» сейчас наслаждается временем с семьёй и не думает о возобновлении карьеры.

Билялетдинов: можно сказать, что я уже и закончил. Меня сейчас всё устраивает

В пространстве КХЛ также есть целый ряд гораздо менее успешных, зато более неприхотливых тренеров, которые рано или поздно могут всплыть в каком-либо клубе. Это и Евгений Попихин, работавший в минувшем сезоне в «Хумо». И Валерий Белов, о котором ничего не слышно после ухода из «Витязя». И, скажем, Николай Борщевский, периодически получающий должности в КХЛ.



Назовём и тех специалистов, у которых ещё мало опыта, но они желают начать самостоятельную карьеру. Это, например, бывший помощник Боба Хартли Вячеслав Козлов, и экс-тренер «Нефтехимика» Борис Миронов.