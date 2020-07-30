Хоккей, которого не хватало! Овечкин оформил дубль — он мог бы забить 50 голов в сезоне

Если бы это был матч регулярного чемпионата, мы бы поздравляли Ови с очередным «полтинником».

Впервые за 143 дня хоккеисты «Вашингтона» зашнуровали коньки, надели свои красные свитера и вышли на настоящий хоккейный матч. Да, не было ни знаменитого «красного моря» на трибунах домашней арены, а все слышимые звуки с площадки свидетельствовали о том, что это всего лишь предсезонная игра, но было главное знакомое чувство — Овечкин забил.

«Для нас было важно почувствовать ритм, почувствовать атмосферу, какой она будет во время плей-офф. Пока мы просто пытаемся вернуть чувство льда и шайбы», — сказал Александр Овечкин после игры.

Русский гол в НХЛ можно заносить в учебники! После паса Овечкина Кузнецов забивал в пустые «Вашингтон» и «Каролина» порадовали классным хоккеем, а Александр Овечкин оформил дубль. И это только начало.

В регулярном чемпионате, который был остановлен в середине марта и не был полностью доигран, капитан «столичных» забросил 48 шайб, заработав очередной «Морис Ришар Трофи». И в первом же матче после паузы россиянин оформил дубль, подтвердив предположения, что если бы не коронавирус, то за дюжину несыгранных матчей он легко мог бы выбить очередной голевой «полтинник», а если повезёт, то и вторую в карьере отметку в 60 голов.

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Конечно, голы, забитые в контрольном матче, в официальный зачёт не идут. Но это отличное напоминание о том, что хоккей действительно вернулся, и это именно тот хоккей, которого нам всем очень не хватало.



«Я собираюсь применить несколько хороших силовых приёмов, которые не причинят никому особого вреда. Мы не забываем о том, что это лишь подготовка. Не думаю, что мы будем бросаться под выстрел Овечкина, чтобы заблокировать его. Но, конечно, мы будем играть усердно, максимально приближаясь к боевой форме», — предупредил перед игрой ветеран «Харрикейнз» Джастин Уильямс.

«Не могу сказать, что я удивлён голам Овечкина. Форма, в которую он вернулся после паузы, в которой работал на тренировках; та энергия, с которой он выходил на лёд — всё это случайным не бывает. Понятно, что у Александра есть дар забивать, но он проявил себя через работу. Все эти четыре месяца он работал, у него был личный тренер. Приятно видеть такое отношение. Те усилия, которые он вкладывает, затем приносят ему вознаграждение в виде заброшенных шайб», — отметил главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден.

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Небольшую панику среди болельщиков «Вашингтона» мог бы вызвать неудачный эпизод с ведущим защитником Джоном Карлсоном, который в середине третьего периода упал на борт и был вынужден досрочно покинуть площадку. Однако, судя по всему, Карлсон отделался лёгким испугом и сможет быстро восстановиться к старту кругового турнира.

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«Он просто неудачно упал, запутались ноги. В такой ситуации лучше было не выпускать его на оставшуюся часть периода. Посмотрим, как у него будут идти дела сегодня и в четверг, а затем двинемся дальше», — сказал Тодд Рирден. В четверг у «столичных» запланирована тренировка, а в пятницу — полноценный выходной день.



Ещё одним сюжетом стало появление на льду голкипера Витека Ванечека, который вышел на третий период, сменив стартёра Брэйдена Холтби. Очевидно, что в отсутствие травмированного Ильи Самсонова именно 24-летний чех будет сменщиком Холтби, а Феникс Копли станет третьим голкипером. Ванечек отразил 13 выстрелов из 14 и получил похвалу от Рирдена. «Считаю, что он сыграл очень хорошо. Мы будем продолжать ставить его в такие ситуации, пока будет идти круговой турнир. Он должен быть готов в случае необходимости», — отметил тренер.



Словом, с точки зрения турнирной таблицы и сетки плей-офф, победа над «Каролиной» не значит ничего. Но единственный контрольный матч, да ещё и с сильным соперником, на которого после прошлогоднего фиаско имеется серьёзный зуб — это больше, чем просто тренировочная игра.