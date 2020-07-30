«Русская машина не ржавеет». Что пишут в Америке о голах Овечкина и игре «Вашингтона»

Не зря нападающий «Вашинтона» Том Уилсон накануне открестился от неожиданно полученного титула «лучший снайпер НХЛ». В контрольном матче «столичных» против «Каролины» (3:2) Уилсон тоже был очень хорош, но главным героем стал тот, кому упомянутая характеристика подходит куда больше.

Хоккей, которого не хватало! Овечкин оформил дубль — он мог бы забить 50 голов в сезоне Если бы это был матч регулярного чемпионата, мы бы поздравляли Ови с очередным «полтинником».

«Овечкин забил сразу. Просто потому что он Овечкин»

«Хоккей вернулся! Поэтому Александр Овечкин забил сразу. В первом периоде выставочного матча «Вашингтона» против «Каролины» Овечкин забросил свою первую с 9 марта шайбу. Кажется, что четыре месяца простоя действительно ничего не сделали русской машине, она не ржавеет. Если хоккей вернулся, то и выстрел Ови с точки Ови — тоже.



А в свою следующую смену Овечкин прекрасно сыграл в подыгрыше, организовав гол Евгения Кузнецова. Конечно, эти голы не имеют особого значения и в зачёт не идут, но это действительно хорошее напоминание о том, что хоккей снова в деле. Теперь у Овечкина технически 50 голов за сезон. Вторая шайба Александра была заброшена после отменного паса Тома Уилсона. Возможно, это именно то, что имел в виду Давид Пастрняк, говоря, что Уилсон лучший снайпер НХЛ», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.



«Команда выглядела очень неплохо. От первого звена мы видели несколько очень неплохих моментов, что является хорошим знаком, поэтому Овечкина, Кузнецова и Уилсона нужно продолжать выпускать вместе, если «Вашингтон» хочет выиграть свой второй Кубок Стэнли. Да, Овечкин забил сразу — просто потому что он Овечкин. Но куда больше внимания заслужил второй гол «столичных», который забила русская тройка. Это были настоящие крестики-нолики, завершившиеся шайбой Евгения Кузнецова. А Дмитрий Орлов по-настоящему выделялся. Было видно, что он в хорошей форме, Дмитрий просто летал по льду», — отметил другой автор RMNB Крис Серулло.



«Победа «Кэпиталз» вызвала потрясающе знакомые чувства. Овечкин забил два гола, было много хороших моментов. И хотя это просто контрольный матч, он был многообещающим началом для команды. Тодд Рирден смог прочувствовать свой состав, который должен претерпеть лишь небольшие изменения перед стартом кругового турнира. На матч можно было «одеть» дополнительно одного форварда и одного защитника, и Рирден остановил свой выбор на Трэвисе Бойде и Радко Гудасе, который был игроком основы до приобретения в дедлайн Брендана Диллона», — отметила обозреватель Washington Post Саманта Пелл.



«Овечкин просто сиял в этом победном матче против «Каролины», — констатировал обозреватель официального сайта «Кэпиталз» Майк Вогель.

Русский гол в НХЛ можно заносить в учебники! После паса Овечкина Кузнецов забивал в пустые «Вашингтон» и «Каролина» порадовали классным хоккеем, а Александр Овечкин оформил дубль. И это только начало.

«Защитники уже могут чертить схемы, как его остановить»

«После практически полного межсезонья 34-летний Овечкин по-прежнему не демонстрирует никаких признаков старения или замедления. Он поучаствовал во всех трёх голах «Вашингтона». Первый гол — это типичный Овечкин из своего «офиса». Прежде чем говорить, что Ови есть Ови, вспомните, что это была первая голевая комбинация команды с марта. Было не так уж просто всё вспомнить, но всё сделали правильно, даже если учесть, что до этого Александр сотни раз поражал ворота подобным образом.



Во втором голе Овечкин получил фантастический пас от Тома Уилсона, который сумел уйти от Джейкоба Славина и сделать пас на пятачок. Словом, чего бы ни достигли «столичные» в плей-офф, без Овечкина им никак не обойтись. Мне кажется, что это отличный знак: Овечкин начал с той же отметки, где остановился в марте. Ови был великолепен, а вратарский дуэт Холтби — Ванечек сделал остальное, чтобы команда смогла добиться победы», — написал обозреватель NBC Sports Джей Риган.



«Уилсон, названный недавно лучшим снайпером лиги, сделал прекрасный пас на Овечкина. «Химия» между двумя нападающими была такой, словно на карантине они тренировались вместе. Да, два первых периода иногда напоминали о том, что НХЛ пока только возвращается. Но защитникам уже можно начинать чертить схемы и планировать, как остановить одного из лучших снайперов, которых когда-либо видел спорт. Нет, мистер Пастрняк, мы сейчас не о Уилсоне говорим», — отметил другой автор NBC Крис Браун.



«Думаю, можно с уверенностью говорить, что Овечкин готов к плей-офф», — отметила Делла Янг из NovaCapsFans.com.



«Мне понравилась игра «Вашингтона» в обороне. Конечно, это всего лишь контрольная игра, но они действовали на полной скорости. Чувство шайбы вернётся, нужно небольшое время, чтобы всё вернулось. Холтби сделал несколько хороших сейвов, это порадовало. Другое дело — обстановка на стадионе. Этот фальшивый шум трибун, асинхронный с действиями на льду. Всё это было несколько странно», — отметил в комментариях на сайте Japers Rink болельщик под ником Cocoug.



«Нужно повесить микрофон на Овечкина! Не нужны эти дикторы и комментаторы, дайте Овечкина!» — потребовал Maroook.