Галузин не перешёл в «Торпедо», Доус – в СКА. Топ сорвавшихся трансферов в КХЛ

Эти сделки были вполне реальны, но в итоге не состоялись. Причины везде разные.

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал слухи об интересе нижегородского клуба к нападающему Владимиру Галузину этим летом. Кроме того, новоиспечённый управленец заявил, что в клуб мог вернуться и Алексей Потапов. Рассказываем о сделках, сорвавшихся в нынешнее межсезонье.

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н. Найджел Доус («Ак Барс»). Куда мог перейти: СКА

Форвард мог перейти в СКА вслед за Линденом Вейем, этот вариант долго муссировался в прессе. Нельзя забывать и о том, что Доус не будет легионером, так как у него есть казахстанский паспорт. Однако в Питере контракт с дорогостоящим нападающим так и не подписали, а вот в Казани решили превысить потолок зарплат и пригласили североамериканца. Но, разумеется, далеко не на те деньги, которые Доус получал в «Автомобилисте». Теперь «барсам» нужно расчищать платёжку, чтобы уместиться под потолок.

н. Владимир Галузин («Нефтехимик»). Куда мог перейти: «Торпедо»

Свои лучшие годы воспитанник нижегородского хоккея провёл именно в «Торпедо». Как только форвард покинул родные пенаты, его карьера сразу пошла по наклонной. Не получилось у Галузина ни в «Магнитке», ни в «Ак Барсе». Напрашивалось возвращение в Нижний Новгород, но стороны так и не смогли прийти к соглашению. Следующий сезон Галузин проведёт в Нижнекамске.

н. Алексей Потапов («Авангард»). Куда мог перейти: «Торпедо»

Мог вернуться в Нижний Новгород и нападающий Алексей Потапов, ушедший из «Торпедо» ещё во времена Петериса Скудры. Заинтересованность в Потапове подтвердило и руководство волжского клуба, однако форвард принял решение остаться в «Авангарде», где он сможет побороться за Кубок Гагарина.

Алексей Потапов Фото: photo.khl.ru

н. Евгений Тимкин (СКА). Куда мог перейти: «Авангард»

От Тимкина отказались в «Металлурге», посчитав, что Евгений уже дал команде всё, что мог. В Магнитогорске действительно перестройка, там сейчас много новичков. Тимкина же сватали в «Авангард», но у омского клуба и без Тимкина серьёзный перебор игроков третьих-четвёртых звеньев. В результате габаритного нападающего взяли в СКА.

н. Михаил Фисенко («Ак Барс»). Куда мог перейти: «Авангард»

Мем про «условного Михаила Фисенко», сказанный в интервью «Чемпионату» председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым, давно ушёл в народ. Действительно, Фисенко одной ногой был в омском клубе, однако «ястребы» посчитали запросы нападающего слишком завышенными. Кстати, именно из «Авангарда» Фисенко ранее переходил в «Ак Барс», в котором и продолжит выступать в следующем сезоне. А с омичами договориться о возращении не вышло.

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з. Иван Мищенко (ХК «Сочи») Куда мог перейти: «Авангард»

Поговаривают, что «Авангард» даже подготовил для Мищенко контракт. Стороны практически ударили по рукам, но в последний момент сделка сорвалась. Может, оно и к лучшему, так как прошлый год в «Адмирале» для Мищенко явно не удался (один показатель полезности «-22» говорит о многом), да и конкуренция в защитной линии омичей серьёзная. В «Сочи» Мищенко будет проще пробиться в состав.

н. Йори Лехтеря («Спартак»). Куда мог перейти: «Динамо» Москва

Динамовцы активно искали центрального нападающего и в результате решили приобрести финна Йори Лехтеря, у которого закончился контракт со СКА. Но проворнее в этой истории оказался «Спартак», пригласивший форварда в свои ряды. «Динамо» же в итоге подписало контракт с двукратным чемпионом мира Оскаром Линдбергом.

Йори Лехтеря Фото: photo.khl.ru

н. Мальте Стрёмвалль. Куда мог перейти: «Авангард»

Ещё одна сорвавшаяся сделка с участием «Авангарда». Последним легионером команды стал чешский нападающий Иржи Секач, с которым расторгли контракт в ЦСКА. А ведь ещё ранее «ястребы» хотели приобрести у «Сочи» права на Мальте Стрёмвалля. Но сделки так и не состоялось, а Стрёмвалль по-прежнему сидит без контракта в КХЛ. Возможно, хоккеист продолжит карьеру за океаном.

н. Павел Красковский («Локомотив»). Куда мог перейти: «Металлург» Мг

«Магнитка» сделала оффершит по Красковскому, желая заполучить в свои ряды на тот момент ограниченно свободного агента у «Локомотива». Однако ярославцы повторили предложение уральского клуба, таким образом заблокировав сделку и оставив Красковского у себя. Такому положению дел расстроились в семье Павла.



Форварду был нужен новый вызов, а в «Локомотиве» ему в последнее время некомфортно.

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н. Игорь Руденков (ХК «Сочи»). Куда мог перейти: «Металлург» Мг

Схожая ситуация с Руденковым. Игорь чётко дал понять, что в «Амуре» он оставаться не хочет. Со встречным предложением на нападающего вышли в Магнитогорске, но хабаровчане повторили предложение «Магнитки», а затем включили Руденкова в сделку со СКА. Правда, в Питере Игорь не задержался. Его вполне ожидаемо отправили в ХК «Сочи», являющийся неформальным фарм-клубом «армейцев» в КХЛ.

н. Даниил Вовченко («Северсталь»). Куда мог перейти: «Ак Барс»

О том, что Вовченко едва не оказался в Казани, журналистам сообщил лично главный тренер череповчан Андрей Разин. В Череповце думали, что удержать нападающего не удастся, но Даниил всё же остался в составе «сталеваров». Это правильный выбор, ведь в Казани у Вовченко было бы гораздо меньше игрового времени, а в Череповце он будет одним из лидеров.