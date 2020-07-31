Модный приговор от Верстига. Экс-форварду «Авангарда» не нравится одежда звёзд НХЛ

Оказывается, ему до этого есть дело — кто и как одет.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Крис Верстиг — человек известный. Известен он и тем, что его фамилия написана на Чаше с грамматической ошибкой, и побегом из омского «Авангарда» в сезоне-2018/2019, где он успел сыграть 11 матчей. Теперь он рискует стать знаменитым хоккейным полицейским, но не тем, кто дерётся на льду, так как уже завершил карьеру, а полицейским от моды. Верстига, как оказалось, очень сильно интересует то, как выглядят хоккеисты НХЛ, находясь внутри «пузырей», и комментарии Криса в социальных сетях получились весьма злобные.



Первым под раздачу от Верстига попал бывший партнёр Криса, капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз.

Звали как звёзд, но ничего не получилось. Легионеры, провалившиеся в КХЛ Среди них обладатели Кубков Стэнли, действующий претендент на «Колдер Трофи» и родственники звёзд НХЛ. Без Андригетто также не обошлось.

«Тэйвз явно готовится к финалу 2010 года. Оценка — 2,5 из 10», — написал Верстиг в «Инстаграме». Очевидно, ему не понравился классический костюм Тэйвза, который Крис посчитал несовременным. Другое дело, что финал Кубка Стэнли 2010 года был для «Блэкхоукс» победным и любые флюиды из того времени «чёрные ястребы» могут только приветствовать.

Вторым, кого оценил Верстиг, стал другой форвард «Чикаго» Дилан Строум.



«Строум уверен, что его аватарка в Linked In свежая и современная. Оценка — 0 из 10», — написал Верстиг. Болельщики отметили, что Строум действительно чем-то похож на продавца-консультанта в магазине бытовой техники, но выглядит форвард вполне чисто и опрятно, к тому же никаких правил дресс-кода в «пузырях» нет.

После этого Верстигу не понравился уже групповой снимок игроков «Чикаго». «Они идут, как будто на дегустацию вина. Командная оценка — 1 из 10», — отметил Верстиг. Даже если хоккеисты похожи на тех, кто идёт на свой мальчишник, подобный вердикт выглядит странно.



«Никто не подготовит Блейка Уилера к игре лучше, чем чай эрл грей и простое серое поло. Оценка — 3 из 10», — расщедрился Верстиг в сторону нападающего «Виннипега», почему-то обойдя стороной его шикарную причёску. Тут можно было бы и про шампунь с парикмахером съязвить.

«Не знаю этого игрока. Но он точно не понимает, что означает надевать что хочешь на стадион», — отметил Верстиг, глядя на спортивные брюки Каспери Капанена.

«Если это та одежда, которую игроки «Филадельфии» будут надевать на матчи, то я надеюсь, что первый же соперник отправит их собирать вещи. Оценка — 0 из 10», — отметил Верстиг белую футболку хоккеиста «Флайерз».

«Прочитаю в Омске рэп, если выиграем Кубок Гагарина». Верстиг — о жизни в России Он не расстроился, даже когда его фамилию неправильно написали на Кубке Стэнли.

Наконец, худшую оценку от модельера Верстига заработали хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» — она исчисляется уже отрицательными величинами

«Ванкувер Кэнакс» уже около 40 лет без Кубка Стэнли… Ну если только они быстро добудут себе шмоток. Рейтинг — «минус 1» из 10», — отметил Крис. Чёрные футболки сливаются с чёрным фоном, и, очевидно, Верстигу не понравилось именно этом.

О том, как не любят за океаном публичное осуждение коллег, может подробно рассказать бывший форвард «Вашингтона» Брендан Лайпсик, который неудачно поучаствовал в групповом чате в той же социальной сети, вследствие чего лишился работы в НХЛ. Очевидно, Верстиг не планирует устраиваться на работу в клубы лиги, поскольку его злобные комментарии в адрес разных команд вряд ли будут соотноситься с корпоративными правилами.



К фотографиям того же Джонатана Тэйвза он уже давно оставляет язвительные комментарии. Нынче его «модный приговор» коснулся более широкого круга лиц, но Крис благоразумно и смело закрыл свой профиль в «Инстаграме», что его собственные фотографии никто из посторонних не увидел.