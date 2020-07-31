Звёзды за бортом. Топ игроков НХЛ, которые точно не выиграют Кубок Стэнли в этом году

Одной из главной прелестью Национальной хоккейной лиги является то обстоятельство, что в абсолютно каждом клубе лиги есть игроки, которые являются звёздами первой величины. Такие хоккеисты есть даже в командах, оказавшихся на самом дне турнирной таблицы.

1 августа в НХЛ официально возобновится сезон-2019/2020. В доигровке чемпионата примут участие 24 команды, а мы обратимся к списку известных хоккеистов, которые будут следить за второй частью сезона исключительно по телевизору.

Команда Ральфа Крюгера может считать себя главным неудачником принятого формата возобновления сезона. «Клинки» заняли первое место среди команд, оставшихся за бортом плей-ин. «Баффало» уступил последнюю путёвку «Монреаль Канадиенс», с которым должен был сыграть в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на следующий день после того, как сезон был приостановлен из-за коронавируса. В случае победы «Сэйбрз», бы обогнали канадскую команду по проценту набранных очков. Но такой возможности подопечные немецкого специалиста оказались лишены.



В результате 23-летний Джек Айкел в очередной раз остался без плей-офф. А ведь Джек в минувшей регулярке двигался по лучшему бомбардирскому графику в своей карьере. Более того, в какой-то момент чемпионата Айкел даже шёл вровень с Давидом Пастрняком и Александром Овечкиным в борьбе за «Морис Ришар Трофи». Затем американец сбавил темп и завершил регулярку на восьмом месте в списке лучших снайперов сезона. С мечтой о дебюте в Кубке Стэнли ему снова придётся повременить.

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Ещё одной особенностью НХЛ является нестабильность результатов. Всего год назад «Сан-Хосе Шаркс» после трёх матчей финала Кубка Стэнли в Западной конференции обыгрывал «Сент-Луис Блюз» (2-1). Вторую часть серии команде Питера Дебура запороли травмы ведущих игроков, в результате чего «блюзмены» добили обескровленного соперника. «Музыканты» вышли в финал плей-офф, где переиграли «Бостон Брюинз».



Спустя год «акулы» стали худшей командой Западной конференции, потеряв реальные шансы на попадание в плей-офф ещё в декабре. Лучшему форварду команды Логану Кутюру сезон испортила травма. На момент повреждения канадский форвард проводил отличный сезон, идя на первом месте в списке лучших бомбардиров команды. К слову, годом ранее Логан стал лучшим снайпером всего плей-офф.

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32-летний словенец вряд ли может отнести командную неудачу на свой личный счёт. Двукратный обладатель Кубка Стэнли провёл очередной солидный сезон, разменяв гроссмейстерскую отметку в 60 баллов. Капитан «королей» на 19 очков превзошёл ближайшего преследователя Алекса Иафалло в зачёте бомбардиров, а также стал лучшим форвардом команды по показателю полезности. Неслучайно, что именно Анже представил команду на Матче звёзд НХЛ.

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Обмен темнокожего защитника из «Нэшвилл Предаторз» в «Нью-Джерси» стал одним из самых громких в прошлое межсезонье. Смысл сделки для «Предаторз» оказался незамысловат. Главной причиной стала расчистка платёжной ведомости, где Суббэн был самой крупной рыбой — больше него в «Нэшвилле» не получал никто.



«Дьяволы» рассчитывали на Суббэна, как на первого защитника команды, однако на деле всё обернулось пшиком. 31-летний защитник, входящий в топ-3 самых дорогих оборонцев НХЛ, провёл просто безобразный сезон. В ходе регулярки Суббэн умудрился выдать отрезок из 17 матчей без набранных очков. И это в условиях первой бригады большинства и 22 минут игрового времени в среднем за матч.



В итоге Пи Кей завершил регулярку с показателем полезности «-21», что стало его личным антирекордом. Примечательно, что сам Суббэн продолжает считать себя одним из лучших защитников в НХЛ. В чувстве юмора хоккеисту явно не откажешь.

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Для представителя хоккейной династии Ткачуков минувший сезон стал всего вторым на уровне НХЛ. Американский нападающий демонстрирует завидную стабильность. В дебютном чемпионате Брэди набрал 45 очков в 71 матче регулярки, а спустя год остановился на отметке в 44 очка, набранные за аналогичное количество матчей.



20-летний Ткачук стал лучшим бомбардиром «сенаторов» и принял участие в Матче звёзд. За предстоящим плей-офф Брэди определённо будет смотреть с интересом, ведь его старший брат Мэттью со своим «Калгари Флэймз» во второй этап сезона пробился.

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Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»)

«Красные крылья» продолжают вписывать одну чёрную страницу за другой в славную историю клуба. Только вдумайтесь, занявшее последнее место на Востоке команда Джеффа Блэшилла умудрилась отстать от предпоследнего места в конференции на 23 очка. Это дистанция 11 побед и ещё одного поражения за пределами основного времени. Нынешний состав великого клуба больше напоминает середняка АХЛ, чем команду Национальной хоккейной лиги.

Лицом команды на данный момент является американский форвард Дилан Ларкин. 24-летний форвард демонстрирует довольно стабильный уровень набора очков. Настолько стабильный, на сколько это возможно с его партнёрами по звену, при всём уважении к Энтони Манте и Тайлеру Бертуцци.

Если смотреть только на статистические показатели, можно сделать вывод, что минувший сезон стал худшим в карьере титулованного защитника. 30-летний защитник набрал 35 очков в 67 матчах регулярки. Для кого-то такое количество очков за сезон может считаться приличным результатом, но только не для Даути, на протяжении шести предыдущих лет неизменно набиравшего 40+ очков.



Помимо снизившейся результативность Дрю уже давно не является и эталоном при игре в обороне. За последние два сезона его полезность достигла отметки «-50». Впрочем, винить за подобные показатели только Даути, было бы несправедливо. Впору посмотреть на весь «Лос-Анджелес», а в частности на игру американского голкипера Джонатана Куика.

Примечательно, что в продолжении сезона НХЛ не примут участие трое самых дорогих защитников лиги. О действиях Суббэна и Даути мы уже поговорили, а завершает наш список шведский защитник Эрик Карлссон, являющийся самым дорогим оборонцем НХЛ. Кэпхит его контракта составляет $ 11,5 млн, что является четвёртым результатом среди всех игроков лиги.



Карьеру 30-летнего защитника долгое время омрачают повреждения. К хронической травме паха в минувшем сезоне добавился перелом пальца, из-за которого Эрик был вынужден завершить сезон досрочно. Длинная пауза между старым и новым регулярными чемпионата даст возможность Карлссону максимально решить проблемы со здоровьем. По крайней мере, именно на это должны надеяться в стане «Шаркс», иначе контракт стеклянного защитника станет огромной проблемой для «акул».