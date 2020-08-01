НХЛ возвращается! Кубок Стэнли — 2020 стартует с дуэли Панарина и Свечникова. LIVE

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн обратился к болельщикам перед возобновлением сезона в НХЛ.



«Приветствую всех в день возобновления сезона! Если любите хоккей так же сильно, как я, — а я думаю, так оно и есть, — вы с нетерпением ждали его, а затем полдень сегодняшнего дня. Наш вид спорта — величайшая игра в мире, где лучшие хоккеисты мира борются за самый желанный спортивный трофей, — возвращается на ледовые арены. Начинаем с матча «Харрикейнз» с «Рейнджерс».



Прошло 142 дня с тех пор, как мне пришлось сделать то самое заявление. Не мог даже представить, что придется выступить с ним. Надеюсь, комиссару НХЛ больше никогда не нужно будет идти на такой шаг. За эти 142 дня после объявления паузы в сезоне мир изменился. И нам надо меняться. Вместе с хоккеистами мы работали не только над планом возобновления сезона в условиях пандемии, но и над продлением коллективного трудового соглашения. Работа потребовала новых подходов. Не менее важно и то, что убийство Джорджа Флойда и последовавшие за ним протесты с требованиями справедливости и равенства, прокатившиеся по нашим странам, помогли понять и принять тот факт, что наших усилий в этой области пока недостаточно. Мы должны сделать и обязательно сделаем ситуацию в хоккее такой, чтобы любой человек здесь чувствовал себя как дома.



Во время паузы в сезоне меня часто спрашивали, почему мы не отменили сезон-2019/2020, почему не перешли к следующему. Одна из причин заключается в том, что хоккеисты хотели завершить начатое и ради этого были готовы пойти на очень серьёзные жертвы. Другая и, возможно, главная причина заключается в том, что вы, наши болельщики, сказали, что сезон должен быть завершен и вы хотите увидеть, как вручат Кубок Стэнли.



Сегодня, испытывая радость от того, что наконец-то начинаются матчи, мы чувствуем пустоту в душе, потому что вас нет на трибунах. Но в условиях пандемии COVID-19 мы пока бессильны сделать что-либо в этом плане. Приложим все усилия, чтобы, сидя дома у телевизоров, вы увидели лучший розыгрыш Кубка Стэнли. Благодарю вас за терпение и страсть. Здоровья вам, берегите себя и наслаждайтесь хоккеем», — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги.

«За 142 дня мир изменился». Беттмэн обратился к болельщикам перед возобновлением сезона