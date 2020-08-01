НХЛ возвращается! Кубок Стэнли — 2020 стартует с дуэли Панарина и Свечникова. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! Ну, вот и дождались. Поздравляем всех с возобновлением сезона НХЛ и начинаем с повышенным интересом следить за лучшим хоккеем на планете. Напомним, что сильнейшая лига мира возвращается сразу с плей-офф, в котором примут участие 24 команды. К стандартной сетке в этот раз добавился раунд плей-ин, благодаря которому шанс на победу в Кубке Стэнли получили ещё 8 клубов.
На предварительной стадии в Западной конференции сыграют «Эдмонтон» с «Чикаго», «Калгари» с «Виннипегом», «Нэшвилл» с «Аризоной» и «Ванкувер» с «Миннесотой». На Востоке сразятся «Каролина» и «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Флорида», «Питтсбург» и «Монреаль», «Торонто» и «Коламбус». Нас ждёт увлекательнейшее и непредсказуемое зрелище, которое не должно испортить даже отсутствие на трибунах болельщиков.
Сегодня, 1 августа, НХЛ вернётся сразу же с «бомбового» противостояния «Рейнджерс» и «Каролины». Начало первой встречи серии в 19 часов по московскому времени. Чуть позже на лёд выйдут «Ойлерз» с «Блэкхоукс» и «Айлендерс» с «Пантерз», а завершит программу дня битва «Пингвинз» и «Канадиенс».
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн обратился к болельщикам перед возобновлением сезона в НХЛ.
«Приветствую всех в день возобновления сезона! Если любите хоккей так же сильно, как я, — а я думаю, так оно и есть, — вы с нетерпением ждали его, а затем полдень сегодняшнего дня. Наш вид спорта — величайшая игра в мире, где лучшие хоккеисты мира борются за самый желанный спортивный трофей, — возвращается на ледовые арены. Начинаем с матча «Харрикейнз» с «Рейнджерс».
Прошло 142 дня с тех пор, как мне пришлось сделать то самое заявление. Не мог даже представить, что придется выступить с ним. Надеюсь, комиссару НХЛ больше никогда не нужно будет идти на такой шаг. За эти 142 дня после объявления паузы в сезоне мир изменился. И нам надо меняться. Вместе с хоккеистами мы работали не только над планом возобновления сезона в условиях пандемии, но и над продлением коллективного трудового соглашения. Работа потребовала новых подходов. Не менее важно и то, что убийство Джорджа Флойда и последовавшие за ним протесты с требованиями справедливости и равенства, прокатившиеся по нашим странам, помогли понять и принять тот факт, что наших усилий в этой области пока недостаточно. Мы должны сделать и обязательно сделаем ситуацию в хоккее такой, чтобы любой человек здесь чувствовал себя как дома.
Во время паузы в сезоне меня часто спрашивали, почему мы не отменили сезон-2019/2020, почему не перешли к следующему. Одна из причин заключается в том, что хоккеисты хотели завершить начатое и ради этого были готовы пойти на очень серьёзные жертвы. Другая и, возможно, главная причина заключается в том, что вы, наши болельщики, сказали, что сезон должен быть завершен и вы хотите увидеть, как вручат Кубок Стэнли.
Сегодня, испытывая радость от того, что наконец-то начинаются матчи, мы чувствуем пустоту в душе, потому что вас нет на трибунах. Но в условиях пандемии COVID-19 мы пока бессильны сделать что-либо в этом плане. Приложим все усилия, чтобы, сидя дома у телевизоров, вы увидели лучший розыгрыш Кубка Стэнли. Благодарю вас за терпение и страсть. Здоровья вам, берегите себя и наслаждайтесь хоккеем», — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги.
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев представил новую маску на розыгрыш Кубка Стэнли, показав фото в «Инстаграме». На ней изображен борец за гражданские права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг. Таким образом россиянин поддержал движение Black Lives Matter.
Российский вратарь сообщил, что выставил аналогичную маску на аукционе, который продлится до 4 августа. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор подтвердил, что защитник Даги Хэмилтон не поможет клубу в первом матче серии плей-ин с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Даги однозначно становится лучше, но он не может играть, так что завтра его не будет. Будем надеяться, но мы точно не будем его торопить. Но если он будет близок к возвращению, то вернётся. Понимаем важность его нахождения в составе. Для нас это очень и очень большая потеря, так что мы хотим его скорейшего возвращения», ─ приводит слова Бриндамора пресс-служба лиги.
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