8 ключевых игроков группового раунда НХЛ. Для «Вашингтона» Холтби будет важнее Овечкина

Вратарь «Кэпс» завалил сезон. Если он не потащит в плей-офф, его команде не на что рассчитывать.

1 августа НХЛ возобновляет прерванный сезон в уникальном формате. Пока 16 команд будут рубиться в сериях до трёх побед за право сыграть в четвертьфинале Кубка Стэнли, восемь лучших клубов по итогам регулярки (по четыре из каждой конференции) начнут в более спокойном режиме и сыграют групповой раунд, в котором определится их посев. Рассказываем о ключевых фигурах этих команд.

Все в НХЛ давно не играли, но Русский Танк последний раз выходил на лёд аж в конце октября, если не считать товарищеский матч с «Чикаго». Действующий чемпион прекрасно справлялся и без него – прошедшую регулярку «блюзмены» закончили на первом месте в Западной конференции.



Тем не менее, Тарасенко должен стать заметной фигурой в плей-офф и, надеемся, усилением. Время восстановиться после операции на плече у него было достаточно, главное будет быстро выйти на тот уровень, который он показывал, например, в победном плей-офф.

Главная звезда «Колорадо» в этом году засверкала особенно ярко и тащила команду, даже когда из-за травм выбывал один ключевой игрок за другим. После номинации на «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Леди Бинг» все ждут от Маккиннона новых свершений в плей-офф.



Нападающий признался, что впервые реально ощущает, что «Эвеланш» способны не просто пошуметь в плей-офф, а замахнуться на Кубок Стэнли. Если Маккиннон будет доминировать так же, как в регулярке, «Колорадо» способен зайти очень далеко.

Бобровский может «украсть» серию, а «Рейнджеры» станут открытием. Прогнозы на плей-офф НХЛ «Торонто» ждут непростые битвы с «Коламбусом», а «Питтсбургу» нечего бояться Кэри Прайса.

Главный тренер «Вегаса» стоит перед вратарской дилеммой – Марк-Андре Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, и в первом сезоне довёл «Голден Найтс» до финала. Но этот сезон голкипер провёл ниже своего уровня, что вынудило «Вегас» искать запасные варианты.



В дедлайн из «Чикаго» был обменян Робин Ленер, который хорошо зарекомендовал себя в последних сезонах. Однако весь его опыт в плей-офф ограничивается 10 матчами, поэтому очевидно, что основная ставка будет делаться на Флёри. В своей лучшей форме он заводит команду и способен в одиночку украсть матч. «Вегасу» такие геройства, возможно, и не потребуются – это по-прежнему мощная команда, но он должен быть надёжным и спасать, когда это необходимо.

Пока лидеры «Старз» проводили далеко не самый лучший сезон, на первый план вышла молодёжь. Роопе Хинтц как выстрелил в плей-офф-2019, так и продолжает стремительно прогрессировать. В этом году по той же дорожке идёт Денис Гурьянов. Он несколько лет терпеливо ждал своего шанса, дождался и в этом году неожиданно стал лучшим снайпером «Далласа», дослужившись до первой тройки. Если Бенн, Сегин и Радулов так и не раскачаются (пока этого точно не видно), весь груз ответственности в атаке ляжет на плечи Гурьянова и Хинтца.

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Пастрняк уже давно играет в одном из самых крутых звеньев лиги, но в этом году он шагнул ещё дальше и впервые выиграл «Морис Ришар Трофи» (правда, поделив его с Овечкиным). Летний тренинг-кэмп вышел смазанным – сначала он сидел на карантине после возвращения из Чехии, затем стал контактным по коронавирусу и не мог тренироваться с основой.



Теперь ему предстоит экстренно набирать обороты. Уже в товарищеском матче с «Коламбусом» Пастрняк забил единственный гол «Бостона» и, как обычно, был самым бросающим в команде.

Этот сезон вся «Тампа» и Кучеров в частности провели под девизом «главное – не регулярка, а плей-офф». Год назад россиянин установил российский рекорд НХЛ по очкам за сезон, после чего лучшая команда лиги сенсационно проиграла «Коламбусу». Вся магия Кучерова вдруг растворилась, и он запомнился только глупой дисквалификацией.



Этот плей-офф будет определяющим для Никиты и, возможно, для будущего «Тампы». Он уже не неочевидный джокер, которым был в 2015-м, когда «молнии» дошли до финала, а лицо команды, который обязан давать результат, даже когда всё против тебя. Мы знаем, что Кучеров это умеет – пару лет назад он в одиночку едва не затащил полудохлую «Тампу» в восьмёрку.

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Картер Харт заставил «Филадельфию» облегчённо выдохнуть и забыть как страшный сон долгие годы мучений с вратарями. Он избавил «Флайерз» от головной боли на последнем рубеже обороны и помог стать одной из самых горячих команд лиги в концовке регулярки.



Впрочем, это было давно, да и кубковые битвы, как мы знаем, открывает новые грани игроков. Кто-то расцветает в условиях повышенного давления, кто-то пропадает. На профессиональном уровне Харт ещё ни минуты не играл в плей-офф и в этом году должен доказать, что его не зря называют одним из главных игроков, на которых держится клуб.

Состав «Кэпиталз» нашпигован звёздами первой величины – Овечкиным, Бекстрёмом, Кузнецовым, Карлсоном. Это опытные бойцы, в которых никто не сомневается. Здесь мы должны были говорить об Илье Самсонове, который круто ворвался в топ-клуб НХЛ и стал без одной минуты первым номером. Но Самсонов во время паузы очень некстати получил травму, лишил себя шансов блеснуть в плей-офф и сделал щедрый подарок Холтби.

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Холтби два года назад привёл «Вашингтон» к Кубку Стэнли, но этот сезон откровенно провалил. Нынешний плей-офф для него будет не только шансом реабилитироваться, но и остаться в «Вашингтоне» (а если нет, то ещё больше поднять на себя цену на рынке свободных агентов). Ещё одна деталь кроется в том, что за спиной Холтби нет достойного бэкапа. Если он не справится, Овечкин, Бекстрём, Кузнецов и другие полевые будут бессильны.