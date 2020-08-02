Малкин провалил матч на глазах у Овечкина. В Америке винят его в поражении «Питтсбурга»

Не зря хоккеисты «Питтсбурга» перед стартом плей-офф опасались «горячего» Кэри Прайса. И хотя относительно формы вратаря «Канадиенс» были большие сомнения, и можно было предположить, что атака «Пингвинз» слишком сильна и вариативна, чтобы испытать трудности, но это всё-таки случилось. 39 сейвов Прайса сделали своё дело, а Кросби и Малкин хотя и очень старались, но не смогли сыграть эффективно.

Делали они это на глазах у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. У «столичных» в этот день был выходной, и вместо того, чтобы играть в компьютерные игры, Овечкин предпочёл изучить, как играют конкуренты. «Вашингтон» играл во втором раунде плей-офф против «Питтсбурга» в трёх из четырёх последних сезонов и выиграл только одну серию — это было в чемпионский сезон «Кэпиталз».

«Я не думаю, что кто-то в нашей команде недооценивает «Монреаль» и относится к нему так, как будто это слабый соперник. Мы понимаем, насколько «канадцы» сильны в командной игре. Мы их очень уважаем. Мы знаем, что нам нужно показать свой лучший хоккей, чтобы добиться успеха», — говорил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан в четверг во время видеоконференции. Однако, выяснилось, что недооценка всё же есть, а командные действия самих «пингвинов» пока находятся не на высоте.

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«Питтсбург» старался давить, загрузил Прайса работой, но всё это было как-то дежурно и без особой выдумки. А «Монреаль» в середине периода открыл счёт, продавив оборону номинальных хозяев «с мясом» — и защитники, и голкипер Мэтт Мюррей выглядели очень удивлёнными, когда после действий Котканиемb шайба оказалась за линией.

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18 — 6 по броскам — такова была статистика после первых двадцати минут, но трёхкратный перевес не дал «Питтсбургу» абсолютно ничего. Свои шансы «пингвины» никак не могли реализовать, а пустая беготня обернулась быстрой контратакой, в которой Ник Судзуки увеличил преимущество «Монреаля».

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К чести «Питтсбурга», команда осознала критичность ситуации и до конца второго периода смогла усилиями Кросби и Раста сравнять счёт, но дожать «Монреаль» у Малкина и компании никак не получалось. Сам Евгений имел для этого много моментов — особенно это касается игры в большинстве, когда в начале третьей двадцатиминутки у «Канадиенс» случились четыре удаления подряд. Малкина выводили на бросок при игре пять на три, но россиянин никак не мог пробить Прайса, а болельщики даже начали вспоминать его грубую ошибку в контрольном матче с «Флайерз», которую острый на язык Пол Биссонетт назвал «доставкой пиццы для Кевина Хейза».

«Малкин провёл разочаровывающий матч. Выглядел неплохо, но столько нереализованных моментов!», — писали болельщики в «твиттере» в комментариях к официальным сообщениям пресс-службы «Пингвинз». «А Малкин умеет забивать в кассание? В большинстве его дважды выводили на бросок, он оба раза не попал в створ. Овечкин был забил два из двух в такой ситуации», — предположил в «твиттере» болельщик Джордж Нейсер.

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Шанс исправиться представился «пингвинам» в конце третьего периода, когда арбитры назначили в ворота «Монреаля» штрафной бросок за зацеп Бретта Кулака при выходе один на один. До конца основного времени оставалось три минуты, но Конор Шири не сумел исполнить буллит, промахнувшись мимо створа.

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На это ответил любезностью Джонатан Друен, который не реализовал штрафной бросок уже в овертайме — в отличие от Шири, форвард «Канадиенс» вообще не сумел бросить.

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Завершилось всё голом защитника «Монреаля» Джеффа Питри, который скрытым броском переиграл Мэтта Мюррея, сыгравшего далеко не лучший свой матч.

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«Матч показал, что нам нужно играть более последовательно. Нужно больше лезть на ворота и не делать лёгких бросков для вратаря. У нас были моменты, но мы можем добиться большего. Сегодня наше большинство не сработало, хотя имелась возможность решить всё в свою пользу. Что ж, вернёмся к работе завтра», — констатировал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.