Санников вернулся в «Сибирь», Лехтонен – в «Йокерит». Главные трансферы недели в КХЛ

Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Упоминаем только о трансферах и обменах, состоявшихся официально и подтверждённых командами.

Прохоркин — в «Магнитке», Секач — в «Авангарде». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Степан Санников – из «Ак Барса» в «Сибирь»

Форвард Степан Санников вернулся в родную для себя команду. В «Сибири» Степан провёл свои лучшие годы в КХЛ, после чего уехал зарабатывать деньги в «Локомотив» и «Ак Барс». Но ни в Ярославле, ни в Казани у Санникова не пошло, а ведь там он работал со своим любимым тренером – Дмитрием Квартальновым. Годы берут своё, нападающий уже не подходит для топ-клубов, но в «Сибири» такой авторитетный игрок точно пригодится.

з. Микко Лехтонен – из «Торонто» в «Йокерит»

«Торонто» отпустил Лехтонена в КХЛ до 1 декабря. Как только в Северной Америке откроется тренировочный лагерь, Микко сразу вернётся в Канаду. Для «Йокерита» возвращение Лехтонена однозначное усиление. На следующий сезон у команды подбирается мощный состав. Финны точно будут бороться за самые высокие места на Западе.

н. Мартиньш Дзиеркалс – из «Юкурита» в «Динамо» Рига

Началась активная работа у рижского «Динамо». Во-первых, отметим сразу несколько продлений контрактов. Такие игроки, как Дарзиньш, Микелис Редлихс, Мейя, в рижском клубе точно не будут лишними. В свою очередь о новичках тоже нужно думать. Возвращение из финского чемпионата форварда Дзиеркалса напрашивалось. Петерис Скудра способен вывести этого игрока на новый уровень.

н. Микс Индрашис – из «Динамо» Москва в «Динамо» Рига

Напрашивалось и возвращение ещё одного латвийского хоккеиста – форварда Микса Индрашиса. В московском «Динамо» у этого нападающего не получилось, а должен и умеет играть он гораздо лучше, чем в Москве. Именно в Риге Индрашис раскрылся как нападающий, поэтому его контракт с коллективом Скудры был делом времени. Разумеется, в финансовых условиях Индрашис проиграл. В Риге много платить никому не будут.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Нериус Алишаускас – из «Динамо» Рига в «Слован»

Защитник из Литвы не остался в рижском «Динамо», так как в нём не был заинтересован новый тренерский штаб команды. В КХЛ найти команду Алишаускасу было сложно, поэтому его трудоустроили в словацкий чемпионат в местный «Слован». Полулюбительский уровень, маленькие зарплаты, но зато возможность играть в хоккей и получать прилично игрового времени.

н. Дмитрий Буйницкий – из «Авангарда» в «Динамо» Минск

Буйницкий раскрылся как хоккеист в минском «Динамо». Далее была поездка в «Магнитку», в которой Геннадий Величкин дал Буйницкому огромные деньги. Затем – переезд в Балашиху, однако сыграть хотя бы один матч за «Авангард» у Дмитрия так и не получилось. Буйницкий вернулся туда, где его ждали и где на него рассчитывают. По-хорошему, не нужно было уезжать.

Галузин не перешёл в «Торпедо», Доус – в СКА. Топ сорвавшихся трансферов в КХЛ Эти сделки были вполне реальны, но в итоге не состоялись. Причины везде разные.

з. Кирилл Лямин – из «Динамо» Москва в «Спартак»

Московское «Динамо» не стало предлагать Кириллу Лямину новый контракт. Защитник довольно долго оставался без команды, в итоге получив пробный контракт в московском «Спартаке». Правда, не слишком понятно, зачем «Спартаку» Лямин, ведь в клубе и без него перебор с игроками обороны. Но, видимо, Олег Знарок хочет перестраховаться и заполучить в свои ряды опытного хоккеиста. Кстати, «Спартак» — самый возрастной клуб КХЛ.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Дэнни Кристо – из «Рапперсвилля» в «Куньлунь»

Первым новичком разродились в «Куньлуне». В китайском клубе будет выступать американский нападающий Дэнни Кристо, который прошлый сезон провёл в чемпионате Швейцарии. Сложно назвать Кристо каким-то серьёзным усилением, да и «Куньлунь» хотел сделать ставку на российских игроков. Тем более команда будет выступать в Мытищах. Посмотрим, как «драконы» будут комплектовать свой состав дальше.