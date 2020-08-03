«Коламбус» снова творит чудеса! Остановили «Торонто», и это без Бобровского и Панарина

Год назад все болельщики «Тампы» были шокированы тем, что их любимцы сенсационно уступили в первом раунде плей-офф «Коламбусу» — команде скромной, но обладавшей двумя звёздами первой величины. Нынче их в составе «синих мундиров» нет: Сергей Бобровский пытается приспособиться к особенностям обороны «Флориды», а Артемий Панарин с переменным успехом ведёт за собой «Рейнджерс».

Зато «Коламбус» снова стал грозой фаворитов. Нынешний «Торонто», с которым «мундиры» играют в раунде плей-ин, не считается претендентом номер один на Кубок Стэнли, но перед стартом серии все отмечали, что превосходство «Мэйпл Лифс» в атаке вполне ощутимо. На деле же вышло так, что все звёзды нападения «Торонто» спасовали перед вратарём Йоонасом Корписало, который начал кубковый поход с матча на ноль.

После всех неудач последних лет у «Торонто», как это принято говорить в Северной Америке, открыто окно возможностей, но вместе с ним на команду оказывается и приличное давление. Отговорок про неопытность и молодость «ядра» уже никто не примет, поэтому «кленовым листьям» нужно побеждать здесь и сейчас, поэтому поражение в стартовом матче серии плей-ин стало для «Мэйпл Лифс» очень болезненным. А самым горьким фактом стал ноль в графе забитых голов, поскольку именно нападение самый главный козырь команды.

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«Коламбус», в свою очередь, сыграл терпеливо, спокойно и реализовал те моменты, которые представились. Весь сезон коллектив Джона Тортореллы мучили травмы, поэтому к кубковым матчам «мундиры» подошли с нулевыми ожиданиями. Бывший сменщик Бобровского финн Йоонас Корписало сыграл один из своих лучших матчей в карьере, отразив все 28 бросков.

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Моментом, который решил исход встречи, стал гол Кэма Аткинсона в самом начале третьего периода. «Коламбус» провёл образцовую быструю контратаку, которая завершилась прекрасным кистевым броском в дальний угол ворот Фредерика Андерсена.

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«Год назад «Коламбус» потряс весь хоккейный мир, выбив из плей-офф «Тампу». Теперь они стали на одну победу ближе к тому, чтобы окончательно повергнуть всё в хаос, если «мундиров» получится обыграть «Мэйпл Лифс», — заметил обозреватель NBC Адам Грец. Самым активным у «Торонто» был Остон Мэттьюс (6 бросков в створ), а единственный россиянин Илья Михеев отыграл более 15 минут, сделал 3 броска и заработал «-1».

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Кадри забил победный гол за 0,1 секунды до конца

Матчи группового этапа «сеяных» пока логично вызывают меньший интерес, чем кубковые битвы в квалификации, но и здесь произошли очень интересные события. Действующий чемпион «Сент-Луис» уступил «Колорадо», пропустив гол, когда уже все готовились к овертайму.

Шайба пересекла линию ворот «Блюз» за 0,1 секунды до сирены. Взятие ворот долго смотрели на видео, но в итоге было определено, что шайба после броска Назема Кадри успела полностью побывать в воротах до того, как время периода истекло.

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Владимир Тарасенко провёл свой первый матч с 24 октября, отметился двумя бросками в створ за 14 минут игрового времени. Пока россиянин не так часто выходит на лёд, но спешить нет никакого резона, поскольку важно набрать форму к старту кубковых матчей.

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«Бостон» пока не в форме

В ещё одном матче «сеяного» турнира «Филадельфия» продолжила удивлять, обыграв «заржавевший» «Бостон». У «лётчиков» здорово сыграл голкипер Картер Харт, отразивший 34 из 35 бросков, а вот его визави Ярослав Галак действовал неуверенно. Победный гол Нейта Томпсона был забит в ближний угол с такой дистанции, которая вполне позволяла парировать бросок.

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