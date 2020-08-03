Кучеров и Овечкин в погоне за новыми рекордами! «Тампа» — «Вашингтон». LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! Ещё раз поздравляем всех с возобновлением сезона НХЛ и продолжаем с повышенным интересом следить за лучшим хоккеем на планете. Напомним, что сильнейшая лига мира вернулась сразу с плей-офф, в котором принимают участие 24 команды. К стандартной сетке в этот раз добавился раунд плей-ин, благодаря которому шанс на победу в Кубке Стэнли получили ещё восемь клубов.

Сегодня нас ждёт, пожалуй, самая яркая встреча. Друг с другом в рамках посева четвертьфиналов Востока сыграют «Тампа» и «Вашингтон». Команды Восточной конференции выступают в Торонто, на льду «Скотиабанк-Арена». В «Вашингтоне» внимание российских болельщиков будет приковано к Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Ковальчуку. Голкипер Илья Самсонов травмирован. В «Тампе», разумеется, последим за Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачёвым. В общем, будет жарко, так что не пропустите! Начало встречи в 23:00 мск.