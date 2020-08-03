Кучеров и Овечкин в погоне за новыми рекордами! «Тампа» — «Вашингтон». LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! Ещё раз поздравляем всех с возобновлением сезона НХЛ и продолжаем с повышенным интересом следить за лучшим хоккеем на планете. Напомним, что сильнейшая лига мира вернулась сразу с плей-офф, в котором принимают участие 24 команды. К стандартной сетке в этот раз добавился раунд плей-ин, благодаря которому шанс на победу в Кубке Стэнли получили ещё восемь клубов.
Сегодня нас ждёт, пожалуй, самая яркая встреча. Друг с другом в рамках посева четвертьфиналов Востока сыграют «Тампа» и «Вашингтон». Команды Восточной конференции выступают в Торонто, на льду «Скотиабанк-Арена». В «Вашингтоне» внимание российских болельщиков будет приковано к Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Ковальчуку. Голкипер Илья Самсонов травмирован. В «Тампе», разумеется, последим за Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачёвым. В общем, будет жарко, так что не пропустите! Начало встречи в 23:00 мск.
Экс-нападающий «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз» Виталий Ячменёв поделился мнением о фаворитах розыгрыша Кубка Стэнли 2020 года.
«Тампа» видится мне одним из претендентов на Кубок Стэнли. Хорошо сбалансированная и укомплектованная команда, располагающая такими звёздными нападающими, как Стивен Стэмкос и Никита Кучеров.
Фаворит, кроме «Тампы»? Думаю, «Вашингтон». Даже если судить только по выставочному матчу с «Каролиной», где клуб победил со счетом 3:2, видно, что на 100% готов Александр Овечкин, забросивший две шайбы. Усилил команду и Илья Ковальчук, способный проявить лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Сезон выдался непредсказуемым, таким же обещает быть и плей-офф. Явного фаворита нет, а успеха добьётся команда, которая быстрее приспособится к новым условиям после простоя», – цитирует Ячменёва «Команда России».
Самое время вспомнить, каким был «Вашингтон» до паузы, и предположить, каким будет «Вашингтон» теперь.
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