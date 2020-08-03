Россия гордится, Америка восхищается! 20-летний Свечников сделал хет-трик в плей-офф НХЛ!

Первый человек в истории «Каролины», забросивший три шайбы в кубковом матче.

Перед серией «Харрикейнз» — «Рейнджерс» главный вопрос заключался в том, что сумеют предложить нападающие «синерубашечников» Петру Мразеку и шестой обороне лиге? Как показал первый матч серии плей-ин, ничего. У «Рейнджерс» не только прикрыли Артемия Панарина, но и абсолютно не шла игра в большинстве. Интересно, что после матча главный тренер парней с Бродвея заявил, что команда вообще не уделяла внимание розыгрышу лишнего на тренировках. И вот тут уже встаёт другой вопрос – за счёт чего обыгрывать одну из лучших оборон лиги, если не за счёт убойного power play?

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор ожидаемо не тронул победный состав, а вот в составе «Рейнджерс» после травмы Йеспера Фаста многие ждали появления в четвёртом звене Виталия Кравцова. Впрочем, рулевой «спасателей» предпочел россиянину более опытного американца Стивена Фогарти. Не восстановился от травмы и Игорь Шестёркин, который был вынужден второй матч серии смотреть с трибун «Скотиабанк Арены».

Первый период превратился в перестрелку Свечникова и Панарина

Не успел матч начаться, как на скамейку штрафников покатил россиянин Павел Бучневич. Благо для команды Дэвида Куинна «Ураганы» словно перенесли ужасную реализацию лишнего из первой игры во вторую. Однако не успели «Рейнджерс» перевести игру в чужую зону, как счёт открыл россиянин Андрей Свечников, мощнейшим кистевым прошив ближний угол опытнейшего Короля Хенрика.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Опомниться номинальные гости смогли только через несколько минут после начала первой двадцатиминутки. Защитники «Ураганов» просто забыли на пятаке Бретта Хаудена, получившего на блюдечке классный пас из-за ворот от Грега Маккегга и расстрелявшего Мразека в полном одиночестве. Только потрясающая реакция чеха, забравшего шайбу в ловушку намертво, спасла команду из Роли от первой пропущенной шайбы. Удивительно, но сейв Мразека не стал для «Каролины» тревожным звоночком, а скорее успокоил защитников. В итоге самоуспокоенность «Ураганов» привела к тому, что на экваторе команда Рода Бринд’Амора схватила два подряд удаления.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

И вот тут своё слово наконец-то сказал номинант на Харт Трофи Артемий Панарин, заваливший прошлую игру. Не воспользоваться шикарным шансом в формате «5х3» ньюйоркцы просто не имели права и россиянин не только сравнял счёт, но и забил важнейшую для собственной психологии шайбу. Деанджело сделал отличный пас на дальнюю штангу Строуму и канадец выкатил роскошный поперечный пас Панарину, расстрелявшему Мразека. Благодаря усилиям Брэдмена и первой спецбригады большинства «Рейнджерс» ушли на перерыв при ничейной счёте.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Свечников и ко прибили «Рейнджерс» уже на старте второго периода

Забавно, но в начале второго периода поддержать Павла Бучневича решил Брендан Смит, удалившийся уже на второй минуте периода. На этот раз «Каролина» не простила и просто моментально наказала «Рейнджерс». Сами Ватанен сразу же после выигранного вбрасывания перевёл шайбу в район правого круга вбрасывания Андрею Свечникову и русский некстван мощнейшим вантаймером с чистого льда сделал дубль.

После второй шайбы «Харрикейнз» помчались добивать ньюйоркцев, видимо головой ещё не вышедших из раздевалки. Практически моментально третью забросило четвёртое сочетание «Каролины». Защитник номинальных хозяев перехватил на синей линии неудачно выброшенную Тони Деанджело шайбу, сохранил её в чужой зоне, а далее Морган Гики здорово из-за ворот вывел шайбу на пятак и выдал пас на дальнюю штангу Джордану Мартинуку и центру четвёртого звена оставалось только отправить шайбу над щитком Короля Хенрика.

Календарь игр плей-офф НХЛ

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Тотальная импотенция «спасателей» во втором периоде заставила Дэвида Куинна объединить к середине второй двадцатиминутки Артемия Панарина с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем в первой звене, но оборона парней Рода Бринд’Амора играла максимально просто и надёжно. «Нью-Йорк» заметно прибавил во второй половине периода в контроле шайбы, но толку в нём практически не было из-за чрезвычайно низкого количества бросков по воротам Мразека. Те нечастые броски, которые долетали до чеха, реальной угрозы не представляли. «Каролина» же, как здорово выразился комментатор Сергей Федотов, «включила «Ак Барс» и уверенно сохранила счёт 3:1 до конца второго периода.

По такой игре, единственным спасением бродвейцев была бы быстрая шайба уже на старте третьего периода. Из-за небольшой стычки после сирены команды начали заключительную двадцатиминутку в формате «4х4». Разряженное пространство в первые две минуты могло сыграть на руку связке Панарин – Зибанеджад. Угадайте, что извлекли из этой ситуации две звезды Куинна? Абсолютно ничего. Бриндамор наложил на лидеров соперника ролевиков и полнейшая апатия в зоне атаки хэдлайнеров «Рейнджерс» будто стала перманентным состоянием.

«Каролине», при бесхребетной игре соперника, четвёртая шайба не очень-то и была нужна. Однако чуть меньше чем за 6 минут до конца периода Ахо и Свечников убежали в быструю контратаку, финн не пожадничал и отдал передачу россиянину на первый в истории франшизы хет-трик в Кубке Стэнли. Практически сразу после четвёртой пропущенной защитник гостей Тони Деанджело от бессилия пошёл вымещать злость об голову Джордана Мартинука. В итоге россиянин своим хет-триком поставил жирную точку во второй игре серии и приблизил команду Дэвида Куинна к вылету – 2:0 в серии и «Каролина» в шаге от выхода в первый раунд плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российские болельщики гордятся достижением соотечественника, американские восхищаются его талантом. Фанаты НХЛ обсуждают потрясающую игру россиянина в соцсетях, эксперты сравнивают его со звёздами лиги, а ещё посмотрите, как Свечникова встретили в раздевалке «Каролины».

«Когда я понял, что он особенный? Вероятно, в первый раз, когда я встретил его. Я даже не видел, как он играет, кроме как на видео, а потом я встретил его. Я знал, что он будет особенным. Это особенный парень, и он становится всё лучше и лучше. Нам действительно повезло с ним», ─ сказал Роб Бриндамор.

Свечников сделал первый русский хет-трик в Кубке Стэнли за пять лет. Последний был у Тарасенко в плей-офф сезона-2014/2015.