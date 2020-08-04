Резкость и точность броска Кучерова впечатляет. Забил «Вашингтону» в самую девятку

И победный буллит. «Тампа» начала поход за Кубком Стэнли с победы.

Пока команды из середины таблицы без раскачки и не на шутку рубятся в плей-офф, топ-клубы НХЛ имеют возможность спокойно войти в ритм в групповом раунде. Это уже не товарищеские матчи, но пока ещё нет никакого риска – место в четвертьфинале всё равно забронировано.

Схема розыгрыша Кубка Стэнли – 2020

Встреча «Вашингтона» и «Тампы» представляла максимальный интерес для болельщиков из России – в составах команд сразу семь наших соотечественников, да каких – Овечкин, Ковальчук, Кучеров, Василевский, Кузнецов, Орлов и Сергачёв. Могло бы быть восемь, но вратарь «столичных» Илья Самсонов получил травму во время коронавирусной паузы и в этом плей-офф не сыграет.

«Вашингтон» вышел на игру спустя рукава, зато «Тампа» начала кружить по чужой зоне с первой же смены. Больше всех выделялось ударное звено Палат – Пойнт – Кучеров, которые, можно сказать, чувствуют друг друга затылком. С такой тройкой «молнии» могут не беспокоится за отсутствие Стивена Стэмкоса (капитан команды пропустил несколько тренировок из-за травмы, но скоро должен вернуться в строй).

Результат не заставил долго себя ждать. Пойнт обокрал Ларса Эллера в средней зоне, отдал передачу на Кучерова, который хитро бросил из-под защитника в самую девятку. Резкость и точность броска Никиты поражает – ещё несколько голов, и он станет лучшим снайпером в плей-офф в истории «Тампы».

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Второй период «Вашингтон» решил начать максимально жёстко – Том Уилсон свалил с ног Райана Макдону, но «Тампа» тут же показала, что тоже умеет хитовать и не собирается давать сопернику спуску. Эрик Чернак борцовским приёмом перекинул обидчика на скамейку «Тампы», а через несколько минут «столичные» получили ещё одну пробоину, на сей раз от четвёртого звена. Холтби застали врасплох на перемещении, и Митчелл Стивенс вовремя подставил клюшку на пятачке.

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Кучеров и Овечкин в погоне за новыми рекордами! «Тампа» — «Вашингтон». LIVE Всё самое интересное о противостоянии русских звёзд НХЛ в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.

«Вашингтон» продолжил тактику физического воздействия – Ти Джей Оши полез задираться к Янни Гурду и напросился на драку. Очевидно, жёсткая игра в итоге подействовала на «столичных», к концу периода они ожили и, поняв, что красоты сегодня не получится, начали копать на пятачке.

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши устроил яркую драку с игроком «Тампы» Янни Гурдом

Шайбы получились рабочими – сначала Рихард Паник первым успел на добивание, когда шайба скользнула между ног Василевского и замерла в синей краске, а затем Кузнецов в большинстве смог протолкнуть снаряд под ловушкой вратаря. Сонное начало и камбэки – фирменная фишка «Вашингтона» в этом году, уже не раз они таким образом спасали матчи.

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И пусть эти голы были сплошной удачей, в третьем периоде начался настоящий хоккей. Эмоции закипели, «Вашингтон» заиграл гораздо более осмысленно, прибрал инициативу к своим рукам и имел немало шансов выйти вперёд. Кузнецов пролетел через всю площадку и мог забивать красивейший гол, а затем создал классный момент для Овечкина. Основное время закончилось под стать игре, очередной стычкой.

В овертайме всё мог решать Овечкин, затем Врана, но Василевский превратился в стену. Неважно, какие голы ты пропустил, главное — вовремя спасать команду, а Андрей это умеет. В буллитах снова не было равных Кучерову — ещё один точнейший бросок, на сей раз под ловушку, и «Тампа» праздновала победу. Прошлый плей-офф Никите не удался, но в этом он явно настроен по-серьёзному.

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