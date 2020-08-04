8 русских хет-триков в плей-офф НХЛ. Свечников попал в компанию Буре и других легенд

Андрей Свечников – пока главная русская звезда плей-офф. 20-летний форвард «Каролины» без раскачки начал раунд плей-ин Кубка Стэнли, в первом матче с «Рейнджерс» отметился блестящей голевой передачей, а во второй встрече отгрузил хет-трик парням с Бродвея.

Россия гордится, Америка восхищается! 20-летний Свечников сделал хет-трик в плей-офф НХЛ! Первый человек в истории «Каролины», забросивший три шайбы в кубковом матче.

Событие это далеко не рядовое. Свечников вписал своё имя в историю сразу по двум показателям: во-первых, ещё никто из русских хоккеистов моложе 21 года не забивал трёшку в кубковых матчах, а во-вторых, до Андрея ни один из игроков франшизы «Харрикейнз» не позволял себе проворачивать трюк со шляпой в поединках Кубка Стэнли. Так что своим хет-триком Свеча-младший не просто укрепился в роли безоговорочного лидера «ураганов» и восходящей молодой звезды НХЛ, но и сделал заявку на звание фронтмена «Каролины» на долгие годы.

Андрей Свечников оформил первый хет-трик в истории «Каролины» в матче плей-офф

Вообще же, хет-трик русского парня в плей-офф НХЛ событие довольно редкое. Наши соотечественники играют в лучшей лиге мира 30 лет, и до вчерашнего дня было зафиксировано лишь семь подобных случаев.

Первая кубковая трёшка россиян в Кубке Стэнли на счету Павла Буре. В плей-офф-1992 21-летний новичок «Ванкувера» помог «косаткам» перевернуть неудачно складывающийся полуфинал дивизиона с «Виннипегом». После четырёх матчей серии «Кэнакс» уступали 1-3, а Русская Ракета ничем не выделялся, но затем наступил перелом. В пятой игре Буре набрал 4 (1+3) очка, а в шестой оформил хет-трик. Обе встречи «Ванкувер» уверенно выиграл (8:2 и 8:3), а прыть молодого русского лидера прибила «Джетс». В решающем седьмом матче «косатки» снова разгромили соперника (5:0) и прошли в следующий раунд, где проиграли «Эдмонтону».



Видео хет-трика Павла Буре.

Отметим, что за свою короткую, но очень яркую карьеру в НХЛ Буре настрелял в общей сложности 20 хет-триков, однако после дебютного сезона ему больше никогда не удавалось повторить этот трюк в плей-офф.

Розыгрыш Кубка Стэнли – 1997 «Колорадо» начинал в статусе действующего обладателя трофея, а Каменский был одним из ведущих хоккеистов «лавин». Однако к пятой игре четвертьфинала конференции с «Чикаго» Валерий и его команда подходили совсем не в лучшей форме. У Каменского был лишь один гол в 14 последних матчах плей-офф, а «Эвеланш» приехали в Денвер с двумя поражениями на чужой площадке, которые позволили «Блэкхоукс» вернуться в серию. Но в пятой игре «Колорадо» наглядно показал сопернику, кто здесь чемпион, да и русского лидера «лавин» прорвало. «Эвеланш» разнесли «Чикаго» 7:0, а Каменский при посильной помощи Джо Сакика оформил хет-трик.



Видео хет-трика Каменского.

В следующей игре Валерий забил ещё дважды и помог своей команде выйти в следующий раунд. В итоге «лавины» добрались до финала конференции, где проиграли будущему чемпиону «Детройту» в шести матчах.

Следующего русского хет-трика в Кубке Стэнли пришлось ждать 11 лет, и оформлял его уже мастер из другого поколения. Волшебник Дацюк волшебно проводил плей-офф-2008, а лучшим матчем для свердловчанина стал третий поединок финала конференции с «Далласом». «Красные крылья» к тому моменту и так вели в серии 2-0, а бенефис Дацюка, трижды огорчившего своего старого знакомого Марти Турко, практически добил «Старз». Хет-трик состоялся при активном участии Хенрика Зеттерберга и Томаса Хольмстрёма, проделавших великолепную ассистентскую работу.



Видео хет-трика Дацюка.

Затем «Детройт» всё же позволил «Далласу» довести дело до шестого матча, но в нём тот же Дацюк забросил победную шайбу, а в финале Кубка Стэнли «Ред Уингз» оказались сильнее «Питтсбурга».

В следующем розыгрыше Кубка Стэнли, на стадии полуфинала Восточной конференции, состоялась одна из самых ярких в истории битв «Вашингтона» и «Питтсбурга», украшенная мощной «перестрелкой» двух великих игроков своего поколения – Александра Овечкина и Сидни Кросби. Лидеры «столичных» и «пингвинов» во второй игре серии обменялись хет-триками, но победная шайба матча оказалась на счету русского суперснайпера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» тогда повёл в противостоянии 2-0, но 2009-й, как мы знаем, был годом «Питтсбурга». «Пингвины» в результате взяли эту упорную и красивейшую серию в семи матчах и вышли в финал Востока.

Там «Питтсбург» встретился с «Каролиной», и на этой стадии Евгений Малкин перехватил у Кросби звание самого горячего «пингвина». В четырёх матчах с «ураганами» русский лидер пенсильванцев набрал 9 (6+3) очков, а во второй игре оформил хет-трик. Обратите внимание на третью шайбу – это и есть фирменный почерк Джино, за который мы так любим его игру.



Видео хет-трика Малкина.

С такими сумасшедшими лидерами у «Питтсбурга» было мало шансов остаться без Кубка Стэнли в том году. Хотя «Детройт» в финале очень старался защитить титул, и, как мы помним, чашку для «Пингвинз» в седьмой игре принёс не Малкин и не Кросби, а скромный Макс Тальбо, оформивший дубль.

Спустя пять лет Малкин снова провернул трюк со шляпой в плей-офф и стал первым россиянином, сделавшим два хет-трика в матчах Кубка Стэнли. Тогда Евгений не мог забить в пяти подряд матчах четвертьфинала Востока с «Коламбусом», а его «Питтсбург» мучился с неуступчивыми «мундирами», но в шестой игре серии Джино взял всё в свои руки. Он трижды забил Сергею Бобровскому и вывел «пингвинов» в следующий раунд, где, впрочем, «Питтсбург» поджидало поражение от «Рейнджерс».



Видео хет-трика Малкина в ворота Бобровского.

Это был первый мощный сезон Тарасенко за «Блюз», и в плей-офф Владимир тоже выступил в роли локомотива атак «Сент-Луиса». В шести матчах серии с «Миннесотой» он забил шесть шайб, а три из них пришлось на второй матч серии.



Видео хет-трика Тарасенко.

Тогда Тарасенко помог своей команде выиграть вторую домашнюю встречу и сравнять счёт в серии, но на длинной дистанции противостояния «дикари» всё равно оказались сильнее и не пустили «Блюз» в полуфинал Запада.

Пять лет никто из россиян не мог забить трижды в кубковом матче НХЛ, но вот теперь у нас появился Андрей Свечников. Да, можно брюзгливо заметить, что раунд плей-ин – это ещё не настоящий плей-офф, однако НХЛ считает статистику на этой стадии в зачёт кубковых матчей, так что оставим буквоедство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во второй игре серии с «Рейнджерс» Свечников и партнёры блистательно разложили «Рейнджерс» на молекулы, а русский нападающий трижды пробил Хенрика Лундквиста. При этом Андрей играет так вдохновенно, что есть все основания полагать, что он даст ещё не один повод восхищаться им в этом плей-офф. Станет ли он первым русским, сделавшим два хет-трика в одном розыгрыше Кубка Стэнли? Скоро узнаем.