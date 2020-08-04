«Когда его нокаутировал Овечкин, тренер «Каролины» почти плакал». Что пишут о Свечникове

Великолепная игра нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова, оформившего хет-трик во втором матче серии плей-ин против «Нью-Йорк Рейнджерс», вызвала восторги североамериканской прессы, которая не стесняется в эпитетах в адрес россиянина.

«Режим бога» и Кубок Стэнли на горизонте

«Перед игрой поступили новости, что Шестёркин снова не может играть. В воротах появился Хенрик Лундквист, который позволил Свечникову забить в первые пять минут. «Рейнджеры» ответили голом в ситуации пять на три, но хорошая атмосфера не перенеслась на второй период. Свечников и Мартинук забили два быстрых гола, а судьба «Рейнджерс» была решена после третьего гола Свечникова, который оформил хет-трик. 20-летнего россиянина из «Каролины» наставник «синерубашечников» Дэвид Куинн назвал «полностью упакованным игроком», — отметил обозреватель Lohud Винс Меркольяно.

Россия гордится, Америка восхищается! 20-летний Свечников сделал хет-трик в плей-офф НХЛ! Первый человек в истории «Каролины», забросивший три шайбы в кубковом матче.

«Андрей Свечников включил «режим бога». Так «ураганы» стали претендентами на Кубок Стэнли», — с таким заголовком вышел материал о россиянине на авторитетном портале The Hockey News.



«Здесь не было удачных отскоков или везучих рикошетов. Свечников просто забил три гола, а «Каролина» одержала свою вторую победу над «Рейнджерс». Первый гол — короткий бросок над плечом Лундквиста, второй — бросок в касание под перекладину, третий — замыкание передачи от Себастьяна Ахо. Это первый хет-трик для Свечникова и первый кубковый «трюк со шляпой» в истории «Каролины»/«Хартфорда». К трём своим голам он прибавил шесть силовых приёмов, он доминировал и физически. Как сказал после матча главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор, если бы кто-то сказал ему, что его игрок оформит хет-трик в этом матче, то Свечников был бы хорошим предположением.



Нельзя сказать, что это ошеломляющий сюрприз. Андрей потрясающе сыграл в своём втором сезоне в НХЛ, который остановился из-за коронавируса незадолго до 20-летия Свечникова. Даже при высоких ожиданиях от него, сделать хет-трик во втором матче серии — это был «момент вау». Свечников показал умение переносить свою лучшую игру на кубковые матчи. Во многом он хорош потому, что очень здорово развит физически. Как сказал Джордан Мартинук, россиянин выглядит, словно вол, и это даёт Андрею возможность реализовывать свои моменты.



Любой хет-трик в плей-офф — это особенный момент, здесь требуется элемент удачи. Свечников в этот день заработал столько, сколько по силам одному игроку. В конце концов, именно он был назван обладателем клубного трофея имени Стива Чейссона как хоккеист, демонстрирующий преданность делу и вдохновение. Этот хет-трик может не стать одиночной вспышкой в плей-офф. Возможно, мы видим, как большой и сильный Свечников включил «режим бога», и это ужасная новость для «Нью-Йорк Рейнджерс». Со Свечниковым, который медленно, но верно становится форвардом элитного уровня и талантливым центром Ахо, «Каролина» — команда с реальной звёздной силой. Теперь «ураганы» выглядят как настоящий претендент на Кубок Стэнли», — отметил обозреватель The Hockey News Мэтт Ларкин.

«Наблюдать за Андреем — одно удовольствие. Он здорово находит свободное пространство и взаимодействует с Ахо. Два из трёх голов он забил в контратаках, и решение поставить трёх лучших игроков в одну тройку быстро окупилось для «Каролины». Когда на лёд выходят Свечников, Ахо и Терявяйнен, о результативности можно не беспокоиться. Скорее всего, в третьем матче серии им придётся играть против голкипера Игоря Шестёркина, и этот матч сам по себе станет непростым испытанием. Если «ураганы» хотят завершить серию поскорее, им нельзя снимать ногу с педали газа», — отметил автор блога Canes Country Зик Лукоу.

«Mother Russia, baby!» Свечников творит историю, он повторил достижение великого Гретцки Кубковый хет-трик в 20 лет — такого не добивались даже Овечкин и Малкин.

«В прошлом году Овечкин нанёс ему нокаут. Теперь он благоразумно надел перчатки»

«Андрей Свечников — это что-то другое, особенное. В прошлом году, когда его в плей-офф нокаутировал Александр Овечкин, тренер «Каролины» Род Бриндамор почти плакал. Он говорил, что у Свечникова особая связь с командой, но напряжённость уменьшилась, когда Андрей вернулся к тренировкам и даже начал шутить о случившейся драке. Что же делает его особенным?



Свечников забил не один, а два гола в стиле лакросс — потому что может это делать. Он неизменно говорит: «Привет, как дела?», общаясь с репортёрами и всем даёт волну юмора и позитива. Свечников — это воплощение интересного момента, который вы ещё никогда не переживали. Он как-то создаёт свою собственную волну. Его мастерство вкупе с моральными качествами позволили ему сделать то, чего ещё никто в истории «Харрикейнз» и «Уэйлерз» не делал. Он оформил хет-трик, стал лидером команды по силовым приёмам, а «Каролина» повела в серии 2-0.



Было много разговоров о том, что Свечников станет суперзвездой после хорошей игры в плей-офф в прошлом сезоне. Потом все говорили о лакросс-голах. В какой же момент нужно понять, что этот парень особенный? Когда он обыгрывает будущего члена Зала славы в важнейшем матче в плей-офф? Он обладает способностью делать неординарные вещи обычными», — восторгается россиянином Сара Цивиан из The Athletic.

«В прошлом сезоне Овечкин нанёс молодому Свечникову настоящий нокаут. Год спустя форвард «Каролины» благоразумно решил надёть перчатки и в результате был единственным, к кому невозможно придраться. Игрок, которого товарищи по команде называют Русским мулом, в прошлом сезоне набрал 37 очков. В нынешнем сезоне он бы удвоил это число, если бы не коронавирус. Неудивительно, что тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заметил, что Свечников быстро становится одним из лучших хоккеистов в НХЛ», — отметил обозреватель The Province Майкл Трэйкос.