До старта КХЛ меньше месяца, но календарь не опубликован. Почему и кто виноват?

На календаре 5 августа, а значит, до старта регулярного чемпионата КХЛ остаётся меньше месяца, так как первая игра запланирована на 2 сентября. Но лига по-прежнему не опубликовала календарь игр на следующий сезон, хотя по регламенту должна была это сделать несколько недель назад. В сложившейся ситуации подвергать критике хоккейную организацию сложно.

КХЛ опубликует календарь 7 или 10 августа

Откуда такая задержка, с чем она связана? Разумеется, главная причина в коронавирусной инфекции. Мировая пандемия ударила по всему мировому спорту, не стала исключением и Континентальная лига. Прошлый плей-офф, напомним, не был доигран, но сейчас в КХЛ твёрдо намерены провести регулярный чемпионат в установленные сроки: со 2 сентября по 27 февраля.



Интересно, что календарь давно свёрстан, он лежит на столе у сотрудников лиги. Однако в силу определённых обстоятельств опубликовать его не могут. Начнём с важной, но не имеющей к коронавирусу детали.



До сих пор не состоялся запланированный совет директоров КХЛ, где должны утрясти оставшиеся нюансы и решить некоторые вопросы. Проблема в том, что три клуба – ЦСКА, московское «Динамо» и «Салават Юлаев» – до сих пор не произвели полагающихся выплат за превышение потолка зарплат в прошлом чемпионате. Аргументация простая: сезон недоигран, Кубок Гагарина никому не вручили. За что платить? Здесь можно понять и лигу, и клубы. С одной стороны, есть регламент и правила. С другой – случился форс-мажор, обстоятельство непреодолимой силы.

В КХЛ назревает крупный конфликт. Топ-клубы не хотят платить штраф за превышение потолка ЦСКА, «Салават» и московское «Динамо» в поисках справедливости. И их можно понять.

Ещё одна проблема – не все иностранные хоккеисты получили визы для права пребывания на территории той или иной страны. Это касается зарубежных команд: минского и рижского «Динамо», «Барыса», «Йокерита». Российские клубы практически решили свои проблемы с легионерами, 80% находятся в расположении команд. Серьёзнее всего ситуация в «Куньлуне», которому в следующем сезоне играть домашние матчи в России. Трансферная кампания не ведётся как раз из-за визовых неурядиц.



Не до конца понятно, что делать с перелётами, но и здесь проблему, по моей информации, пытаются активно решить, так как есть практика вывозных рейсов, урегулирования вопросов на уровне МИД, Министерства спорта, специальных служб.

Всё перечисленное создаёт дополнительную головную боль организаторам, а именно – Континентальной лиге. К слову, календарь, как и планировалось, составлен на 23 клуба, «Торпедо» переведено в Восточную конференцию, а команды, у которых запланировано по четыре очные схватки с «Амуром», будут отправляться на двухматчевые выезды в Хабаровск и играть встречи через день.



Хабаровчане, насколько мне известно, точно начнут сезон в московском регионе. Связано это с тем, что завершающий этап подготовки «тигры» проведут именно в европейском часовом поясе. Все команды уже знают, когда и с кем им играть первые матчи. Поэтому планированием и логистикой можно заниматься уже сейчас. КХЛ едва ли не круглосуточно находится на связи со всеми участниками соревнования. Об этом, кстати, заявлял и президент КХЛ Алексей Морозов.

Иностранные клубы начнут сезон в КХЛ на выезде и вернутся домой к середине сентября

Повиляла на задержку с календарём неразбериха с аренами. Наконец-то определился с домашней ареной «Куньлунь». Минск, Рига, Хельсинки и Астана (с «Барысом» возможен иной вариант) планируют играть на домашнем льду, но с ограниченным числом зрителям. Данный вопрос находится в компетенции местных властей.



Снова не всё так просто со «Спартаком» и ЦСКА. Дело в том, что у красно-белых ещё год арендного соглашения с ледовым дворцом в «Парке Легенд». Там же домашние матчи проводят «армейцы». Как удалось выяснить, готовить лёд, борта и оформлять чашу арены после игр «Спартака» гораздо быстрее, нежели производить аналогичные действия после матчей ЦСКА. А это значит, что как только хоккеисты Игоря Никитина отправятся на выезд, матчи спартаковцев будут проводиться минимум через сутки.

Фото: cska-hockey.ru

Учитываются лигой и интересы сборной, ведь в следующем году сборную России ждёт чемпионат мира в Минске. В случае форс-мажорной отмены этапов Евротура или Кубка Шпенглера, куда должен отправиться «Ак Барс», в календарь будут вноситься коррективы. Высвободившимся временем никто разбрасываться не собирается. Проработаны резервные даты, возможность переноса матчей на другие дни, чтобы национальная команда могла максимально удобно подготовиться к важным для себя турнирам.



Особое внимание уделяется инспектированию арен, организации чистых зон, проверки всех видов безопасности, разработке правил работы прессы, нормам приезда и отъезда команд. Некоторых изменений претерпит и сама система проведения регулярного чемпионата. Нюансов хватает, учесть все будет сложно, но совсем скоро мы наконец-то должны увидеть календарь регулярки на сезон-2020/2021. Большого хоккея в России и странах ближайшего зарубежья заждались.