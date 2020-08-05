Не спал, играл в щитках Флёри и стал звездой матча. Единственный матч Печурского в НХЛ

Всё было как во сне – месяц назад он сидел в запасе «Магнитки», потом был отцеплен от МЧМ, а сегодня сыграл за команду Кросби и Малкина.

Какой шанс, что экстренно вызванный вратарь выйдет на лёд? Он есть (все же помнят фантастическую историю о том, как «Каролина» обыграла «Торонто» с заливщиком льда в воротах), но совсем микроскопический. Герой сегодняшней истории профессиональный голкипер, но никто не мог предсказать, что в тот день ему придётся выйти на лёд в матче НХЛ. Как и то, что в тяжелейшей ситуации он не растеряется и выдаст, пожалуй, самый запоминающийся и неожиданный вратарский дебют в истории «Питтсбурга».

После матча в юниорке – на самолёт и в НХЛ

Он толком не спал в ту ночь и с трудом продирал глаза по прилёте в Ванкувер. Происходило что-то странное и совершенно непонятное – меньше месяца назад он приехал в Северную Америку играть в юниорской лиге Канады, и вот его уже вызывает «Питтсбург» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Казалось, что это просто сон.



Из аэропорта он поехал прямиком на арену «Дженерал Моторс Плейс», поставил подпись под контрактом на один матч, ему выдали не подходящие по размеру щитки и белый шлем, нарядили в тренировочную майку с пингвином на груди и отправили на лёд, в компанию к Евгению Малкину, Сидни Кросби сотоварищи. Хорошо, что в составе команды были русские ребята – они помогали с переводом.

Так начинался день, когда Александр Печурский сыграл свой первый и единственный матч в НХЛ. Хотя не должен был играть, и вообще оказался в составе «Питтсбурга» по стечению обстоятельств. Основной вратарь Марк-Андре Флёри сломал палец, травма была и у его сменщика Брента Джонсона. В распоряжении команды был ещё третий вратарь Джон Карри, но кто-то должен был быть его бэкапом в игре с «Ванкувером». Когда руководство клуба поняло, что не успевает вызвать кого-то из фарм-клуба, вспомнили о Печурском. Его задрафтовали в 2008 году под 150-м номером, и он очень кстати выступал совсем рядом с Ванкувером – в штате Вашингтон за команду «Трай-Сити Американс».



Ещё пару лет назад Печурский играл и выигрывал юниорские чемпионаты мира (у него золото в 2007-м и серебро в 2008-м), ещё месяц назад протирал скамейку в «Магнитке», потом уехал в молодёжную сборную, но в последний момент был отцеплен от МЧМ и из Канады отправился в «Трай-Сити» (к тому моменту «Металлург» уже выменял Василия Кошечкина и отпустил своего молодого голкипера в аренду в WHL). И вот проходит меньше месяца, как он оказался в «Питтсбурге».

Печурский: всё было как во сне…

Сказка, ставшая реальностью

После тренировки Печурского окружили журналисты. Он скромно улыбался, а Руслан Федотенко переводил для него вопросы. «Не знаю почему, но я не нервничаю. Чувствую себя неплохо, очень рад оказаться здесь. Сейчас не о чем переживать», — смущённо объяснял вратарь.



Действительно, от него требовалось только посидеть на скамейке, посмотреть вживую матч НХЛ, получить новые впечатления и вернуться в WHL. Но всё пошло не так, как было задумано. Хотя началось очень даже неплохо, с гола Евгения Малкина. Но «Ванкувер» ещё до перерыва ответил двумя шайбами, а в начале второго периода забил три за две с половиной минуты. У тренера «Питтсбурга» Дэна Байлсмы не было иного выбора, только менять вратаря.

Байлсма: Печурский сыграл фантастически

Печурский вышел на лёд и сразу же вступил в игру – отразил ловушкой бросок Сами Сало. Отыграться с 1:5 – задача не из лёгких, но вратарь сделал всё возможное, чтобы вдохновить «Питтсбург» на камбэк, и делал один сейв за другим. Он пропустил только одну шайбу, но поймать её не было ни единого шанса – Райан Кеслер в большинстве подставил клюшку на пятачке. ГИПЕР: ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=MSJaMJ3v5gM



Печурский провёл на льду 35 минут и отразил 12 из 13 бросков. И хоть «Питтсбург» проиграл 2:6, журналисты в Ванкувере выбрали его третьей звездой матча. Александр даже не знал, что в таких случаях надо выйти на лёд и поприветствовать публику, хорошо, что Гончар подсказал, что делать. Фанаты «Кэнакс» встретили его овацией.

«Сначала я не понял, что происходит. День дебюта в НХЛ не забуду никогда»

В раздевалке он снова смущённо улыбался. «Эмоции, конечно, захлёстывают. Первый матч в НХЛ получился совершенно неожиданным. Признаться откровенно, было не очень комфортно играть в щитках Флёри. В середине второго периода Байлсма сказал мне: «Алекс, вперёд». Сначала я не понял, что происходит. До начала матча я не мог предположить, что выйду на лёд. Хорошо, что удалось отразить бросок Сами Сало. После этого я успокоился. День своего дебюта в НХЛ я не забуду никогда», — сказал неожиданная звезда встречи.

Малкин: Печурский сыграл очень здорово для первой игры

С «Питтсбургом» Печурский остаться не мог, у него был действующий контракт с «Магниткой». На следующее лето он приедет в тренировочный лагерь «пингвинов», но в основу не пробьётся и, проведя сезон в низших лигах, вернётся в Россию.



Несколько лет он поиграет в «Магнитке» и даже станет обладателем Кубка Гагарина (пусть и в качестве вечного запасного), потом уедет в Хабаровск, проведёт там несколько сезонов, а последние годы начнёт мотаться по ВХЛ. На высшем уровне в НХЛ и даже КХЛ он так и не закрепился, но те 35 минут игры с «Ванкувером» навсегда останутся в памяти как сказка, ставшая реальностью. «Старался не замечать ничего, иначе бы перегорел. Я только сам понял, что сыграл в матче НХЛ через два часа после его окончания. В детстве мечтал попробовать себя в НХЛ. Можно сказать, мечта сбылась».