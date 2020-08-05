У «Флориды» взыграла гордость! «Айлендерс» не страшны, когда есть желание и Бобровский

Первые два матча свидетельствовали о том, что сегодня «Флорида» вслед за «Рейнджерс» бесславно вылетит из плей-офф НХЛ и отправится в отпуск. Но в «пантерах» наконец взыграла гордость, и они пустились в погоню за «Айлендерс».

Джоэль Кенневилль попытался встряхнуть команду перестановками. Дадонова перевели из первого во второе звено, а его место занял Ноэль Аччари. Оказался вне состава и защитник Мэтесон, который в двух играх запомнился только постоянными удалениями. Можно сказать, подействовало, по крайней мере, подавляющего преимущества в первом периоде у «Айлендерс» не было. Но где-то мы это уже видели, если точнее, во вчерашнем матче. «Островитянам» спешить некуда, они комфортно ведут в серии 2-0 и вполне могут позволить себе подразнить соперника и поиграть с ним в кошки-мышки, а затем в нужный момент включить пятую скорость и выиграть.

За то, что в первом периоде «Флорида» не пропустила, — спасибо Бобровскому. А кому ещё, когда приходится отбиваться от выходов два в одного и один в ноль и походу следить, чтобы тебе не забил собственный защитник? Варламову пришлось стараться гораздо меньше, хотя моменты у «Флориды» были, но в самых шикарных лидеры просто промазывали.

Во втором периоде не промазали, и снова сработало большинство. Правда, началось оно ужасающе – могли пропустить сами и с трудом вышли из своей зоны, зато закончилось всё передачей Евгения Дадонова в падении на Эрика Хаулу. Тот забивал уже в практически пустые ворота.

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Гол вымучили, но теперь задача стала ещё трудней – как не пропустить ответку? «Флорида» выглядит совершенно незаинтересованной в этом плей-офф, но тут, когда «Айлендерс» поднажали и уже подумалось: «Ну вот, опять», ощущение поменялось. Как будто кто-то внезапно включил у всей команды нужный рычажок.



Неужели «пантеры» действительно захотели выиграть? По настоящему, всей душой? Вот Эрик Хаула ложится под бросок в меньшинстве, вскакивает и с трудом, но дорабатывает смену. Вот Аарон Экблад, выйдя со скамейки штрафников, бросается к Хауле и чуть не зацеловывает его. Вот Аччари мужественно блокирует ещё один бросок, тоже в меньшинстве. В формате «четыре на пять» за 40 минут игры до Бобровского не дошёл ни один бросок.

Бобровский крутился как белка в колесе! Но «Флорида» безнадёжна в плей-офф Он лучший игрок команды и единственный, кто борется до конца. Но один в поле не воин.

Правда, не пропустить всё-таки не получилось, хоть и в равных составах. «Айлендерс» вдвоём справились против четверых – Бовилье забросил шайбу в зону, успел к ней первым и из-за ворот отдал разрезающий пас на Пажо, который расстрелял вратаря.

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Третий период начался с подарка Семёна Варламова «Флориде». Он получил редкие две минуты за игру в шайбу за пределами трапеции. «Пантерам» потребовалось всего несколько секунд и несколько точных, уверенных передач, чтобы разыграть лишнего.

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В подтверждение моих ощущений, что «Флорида» нашла в себе силы и желание что-то изменить, она не только не дала «Айлендерс» ответить, а забила ещё. Вот так бы играть с первого матча! Или они решили действовать согласно русской поговорке о жареном петухе, который должен клюнуть?



Конечно, эта победа – просто шанс играть дальше, а «Айлендерс» и в четвёртом матче ничем не рискуют. И рано рассуждать о психологическом преимуществе – «островитяне» едва не отыгрались, забили второй гол, но на последней минуте Бобровский был сверхнадёжен, да и вся команда выступала как единый кулак.



Если трансляцию этого матча я включала с мыслями о том, что придётся смотреть, как «Флорида» в очередной раз бездарно угробит усилия Бобровского, то пятничную встречу я буду ждать с нетерпением. Потому что в этой серии наконец начался настоящий плей-офф. Пусть и слишком поздно. Или нет. По крайней мере, безвольных 0-3 уже точно не будет.