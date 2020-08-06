Мощное спасение защитника «Тампы»! Макдона выручил Василевского, выбив шайбу с ленточки

У русского голкипера «молний» в матче с «Бостоном» были проблемы с дальними бросками, но они не помешали «Лайтнинг» снова выиграть.

Матч между «Тампой» и «Бостоном» открывал второй тур так называемого «раунда Робина» в плей-офф НХЛ – мини-турнира с участием лучших команд регулярки, в котором лидеры конференций определяют посев в преддверии старта 1/8 финала Кубка Стэнли.

Эти матчи не несут большого турнирного значения, так как угадать наиболее благоприятного соперника в «настоящем» плей-офф всё равно невозможно, и поэтому носят полутоварищеский характер, однако они всё равно важны для команд-участниц. Это хорошая возможность вкатиться после долгого перерыва и подготовиться к кубковым битвам на выбывание. Это шанс почувствовать уверенность в собственных силах, и в этом плане «молнии» и «мишки» подошли к очной встрече в разном состоянии. «Лайтнинг» после возобновления сезона успели разгромить «Флориду» в контрольной встрече (5:0) и обыграть «Вашингтон» по буллитам, а вот «Бостон» потерпел два довольно крупных поражения от «Коламбуса» и «Филадельфии» (оба раза 1:4), и в этих матчах «Брюинз» совсем не напоминали солидную и мощную команду, лидера Востока и фаворита Кубка Стэнли.

Победа над «Тампой» могла многое дать «мишкам» в психологическом плане, а оптимизм перед игрой «Бостону» добавляло возвращение основного голкипера Тууки Раска. Однако уже в первом периоде стало понятно, что с «молниями» соперничать подопечным Брюса Кэссиди будет сложно. «Тампа» была быстрее, техничнее и даже агрессивнее «Бостона», владела инициативой, больше бросала, а с редкими вылазками «Брюинз» в атаку отлично справлялся Андрей Василевский. После одного из сэйвов Кота «Тампа» и открыла счёт: первая тройка «Лайтнинг», подобрав шайбу в своей зоне, улетела в контратаку, с броском Кучерова Раск справился, но не остановил игру, а на добивании первым оказался Брейден Пойнт.

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Через три минуты опытнейший Здено Хара вышел шестым полевым «Бостона» на площадку, «Брюинз» получили две минуты, а реализация лишнего от «Тампы» не заставила себя долго ждать. Хедман стрельнул от синей линии, шайба попала в конёк Алексу Киллорну и юркнула в ворота. 2:0 в пользу «молний» уже в середине первого периода.



«Бостон» старался что-то придумать у ворот Василевского, но получалось не слишком опасно. Зато «мишки» добавили в спортивной злости, и игра наполнилась эмоциями, чего от матчей «раунда Робина» ждать особо не приходится. В конце первого периода между хоккеистами «Тампы» и «Бостона» случилось сразу несколько стычек, а ярче всех выступил форвард «молний» Блейк Коулман, в течении минуты уложивший на лёд сразу двух соперников. Одного – силовым на грани, а другого в драке.

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«Тампа» смотрелась гораздо лучше соперника, но у «Бостона» был шанс уйти на перерыв с минимальным отставанием в счёте. В одной из атак Давид Пастрняк буквально прошил Василевского броском, шайба уже катилась в ворота, однако Райан Макдона в последний момент успел смахнуть её с линии. Мощное спасение американского защитника!

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Второй период встречи оказался совсем не таким насыщенным на события, как первый. По-настоящему «зажечься» в таком матче командам было всё же трудновато. «Бостон» не спешил бросать все силы на спасение положения, а на скамейке «Тампы» и вовсе царила расслабленная атмосфера, если судить по видеотрансляции. Возможно, это слегка убаюкало подопечных Джона Купера. Они перестали нагнетать у ворот Раска, а на 37-й минуте пропустили неожиданную шайбу. Чарли Макэвой нанёс хлёсткий бросок от синей линии, Патрис Бержерон на пятачке не коснулся шайбы, но, очевидно, слегка дезориентировал Василевского, и «Бостон» сумел распечатать русского голкипера.

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А в начале третьего отрезка «мишкам» и вовсе удалось отыграться. После вроде бы безобидного наброса Хары Василевский с трудом зацепил шайбу, та ударилась о штангу, но в этот раз подстраховать Андрея было некому. На добивание первыми подоспели сразу два нападающих четвёртого звена «Бостона», а голевое касание совершил Крис Вагнер. Вот так «Тампа» во второй игре подряд разбазарила преимущество в два гола, а у Василевского возникли неожиданные проблемы с дальними бросками. Не очень хороший знак для первого номера «молний».

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После второй шайбы «Бостона» игра поменялась. У «молний» уже не было никакого преимущества, а опытные «мишки» серьёзно добавили на кураже и были близки к тому, чтобы впервые выйти вперёд в матче. Впрочем, «Тампа» тоже не собиралась спокойно смотреть, как «Бостон» возвращается к жизни, и бодро огрызалась скоростными контратаками.

Во второй половине периода игра пошла до заброшенной шайбы, и за полторы минуты до сирены, когда многие телезрители уже готовились к овертайму, наступила развязка. Очередная быстрая контра от «молний», классный перепас на входе в чужую зону, бросок Янни Гурда, Раск отбивает перед собой, а вторым темпом в одиночестве накатывает Тайлер Джонсон.

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Отыграться у «Бостона» уже не получилось, хотя Раск чуть ли не сразу после вбрасывания в центральном круге укатил на скамейку запасных. Как итог: третья победа «Тампы» после рестарта сезона, и очередное поражение «Бостона», хоть уже и с характером. Совсем скоро мы увидим, есть ли хоть какой-то смысл в этих промежуточных результатах.