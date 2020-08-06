Пары плей-офф НХЛ прямо сейчас. Какие соперники ждут Кучерова, Овечкина и Свечникова?

В НХЛ уже пять дней играют в хоккей, и, к счастью, нет никаких поводов вспоминать про коронавирус, можно просто наслаждаться любимой игрой. Конечно, с пустыми трибунами не совсем привычное зрелище, но надо сказать, что хоккей нынче весьма высокого уровня, а непредсказуемость раунда плей-ин способна нивелировать любые внешние недостатки.

Почти во всех парах сыграно по три матча, определён первый победитель предварительного раунда («Каролина»), а параллельно лучшие команды регулярки разыгрывают мини-турнир по круговой системе. Наверняка многих интересует, как будут составлены пары 1/8 финала Кубка Стэнли, кто на кого выйдет и какова схема плей-офф. Рассказываем о тонкостях регламента и представляем, как выглядел бы первый раунд Кубка Стэнли – 2020, если бы начинался прямо сейчас.

Таблица Кубка Стэнли – 2020.

Как будут составлены пары первого раунда

Всё зависит от посева команд. Причём четыре лучшие команды конференции определяют этот посев в круговом турнире, а оставшиеся восемь клубов, бьющиеся за попадание в плей-офф, сеются на основе таблицы регулярного чемпионата. В четвертьфинале конференций лучшие по посеву команды играют с худшими, а после каждой стадии происходит перепосев. Чтобы было понятнее, рассказываем на примерах.

Как сейчас выглядят пары первого раунда плей-офф

Восточная конференция (в скобках – номер посева)

«Тампа» (1) — «Монреаль» (12)

«Молнии» уверенно чувствуют себя в круговом турнире, одержали две победы над «Вашингтоном» и «Бостоном» и претендуют на первый номер посева в Восточной конференции. Впрочем, подвинуть «Тампу» ещё имеют шансы и «Филадельфия» и «Кэпиталз».

На данный момент самая высоко сеяная команда Востока получает в соперники в первом раунде «Монреаль», пока выигрывающий серию у «Питтсбурга». В плей-ин «Канадиенс» зашли с худшим, 12-м номером посева (по итогам регулярки), и он сохранится за ними до самого конца. То есть если «Монреаль» устроит сенсацию и далеко зайдёт в Кубке Стэнли, то на каждой стадии будет получать в соперники клуб с самым высоким номером посева.

Малкин и Кросби в шаге от вылета. «Питтсбург» пропустил решающий гол с нулевого угла «Питтсбург» сам отдал выигранный матч и скоро может закончить свой кубковый поход.

«Филадельфия» (2) — «Торонто» (8)/«Коламбус» (9)

«Филадельфия» по итогам кругового турнира пока вторая, и прямо сейчас получает в соперники по первому раунду кого-то из пары «Торонто» — «Коламбус». В этом противостоянии пока ничья 1-1.

Понятно, что ситуация ещё может измениться. Если «Питтсбург» вытащит свою серию у «Монреаля», а «Айлендерс» доведут до победы противостояние с «Флоридой», то вторая команда Востока сыграет в плей-офф с «островитянами». Если же победит «Монреаль» и, скажем, «Флорида», то в соперниках у второй сеяной команды Востока окажутся «пантеры». Словом, вариантов здесь хватает, а чтобы у вас не возникло путаницы, просто помните, что в каждом раунде лучшие по посеву клубы сыграют с худшими, как это происходит, например, в плей-офф КХЛ.

«Вашингтон» (3) — «Айлендерс» (7)

У «Вашингтона» впереди ещё две игры кругового мини-турнира, и «столичные» могут взять как второй, так и первый посев Востока, но пока они третьи и на сегодняшний момент получают в соперники «Айлендерс». Крепкий коллектив бывшего тренера «Кэпиталз» Барри Тротца точно не самый удобный соперник для «столичных». Впрочем, «Айлендерс» ещё нужно самим довести до победы серию с «Флоридой».

У «Флориды» взыграла гордость! «Айлендерс» не страшны, когда есть желание и Бобровский Безвольная команда нашла волю и ещё поборется.

«Бостон» (4) — «Каролина» (6)

Победитель регулярки Востока «Бостон» пока слабовато выглядит в круговом этапе, «мишки» уже проиграли две встречи и теперь не могут рассчитывать на посев выше третьего. Четвёртое же место прямо сейчас выводит «Брюинз» в плей-офф на великолепную «Каролину», и вряд ли «мишки» в этом противостоянии будут фаворитами.

Кстати, если «Питтсбург» всё-таки сможет обыграть «Монреаль», «Айлендерс» дожмёт «Флориду», а в круговом турнире все клубы останутся на своих прежних местах, то тогда «Бостон» сыграет в первом раунде с «Пингвинами» (у них 5-й номер посева), а «Каролина» встретится с «Вашингтоном». И это будет огонь.

Расписание плей-офф НХЛ 2019/2020.

Западная конференция

«Колорадо» (1) – «Чикаго» (12)

На Западе тоже есть команда, уверенно идущая по круговому турниру («Колорадо»), и дерзкий андердог с самым нижним посевом, который не мог рассчитывать на плей-офф при обычном раскладе, но пока использует ситуацию с коронавирусом в свою пользу («Чикаго»). Если «Колорадо» останется с первым посевом, а «Блэкхоукс» дожмут некубковый «Эдмонтон», то в первом раунде Запада нас ждёт очень любопытное противостояние.

«Вегас» (2) – «Аризона» (11)

«Вегас» сейчас тоже довольно хорош и имеет все шансы забрать первый посев, но мы отталкиваемся от турнирного положения на сегодня. Здесь «рыцари» вторые, а в соперниках у них – «Аризона». Скромные «койоты», болельщики которых успели забыть про кубковые матчи, пока проходят «Нэшвилл», подключаясь к «бунту нижесеянных».

«Сент-Луис» (3) – «Миннесота» (10)/«Калгари» (8)

Действующий чемпион «Сент-Луис» проиграл свой единственный матч в круговом турнире и пока имеет третий посев. И сейчас эта позиция выводит «Блюз» либо на «Миннесоту», либо на «Калгари». Дело в том, что в паре «Ванкувер – «Миннесота» ничья, а посев по итогам регулярки у этих клубов прилично разнится. Так что если победят «дикари», а нижесеянные «Чикаго» и «Аризона» не упустят свои серии, то именно «Миннесота» сыграет с третьей командой кругового турнира. Если же выиграет «Ванкувер», то соперником «Сент-Луиса» (или другой команды с третьим посевом на Западе) станет «Калгари», пока обыгрывающий «Виннипег» в своём противостоянии.

«Даллас» (4) – «Ванкувер» (7)/«Калгари» (8)

Словом, на Западе ситуация пока более запутанна и слишком много «если». Что касается «Далласа», то команда Александра Радулова уже точно не поднимется в круговом турнире выше третьего места (у «Старз» уже два поражения), а это значит, что при текущем раскладе «звёзды» смогут сыграть в первом раунде Кубка Стэнли с «Ванкувером» или «Калгари» (если останутся с четвёртым посевом), а также с «Миннесотой» (если поднимутся на третье место).