«Вашингтон» не впечатляет. Берегут эмоции на первый раунд или пора беспокоиться?

Пока не страшно, но как бы не проспать начало плей-офф.

Пока в квалификации идут жаркие битвы, в групповом раунде всё спокойно и расслабленно. Мотивированная прошлогодним провалом «Тампа» лидирует, «Бостон» выглядит полуживым и заставляет своего тренера хвататься за голову, а «Вашингтон» может себе позволить включиться только с середины игры, чтобы потом отыграться и добыть одно очко. Тренеры и игроки разных команд безмятежно общаются – например, вчера главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо встретил в лифте Александра Овечкина и обсудил с ним предстоящую встречу по дороге на завтрак, а капитан «столичных» дурачится на тренировке, представляя себя Теэму Селянне. В общем, от напряжения плей-офф здесь ещё максимально далеки.

Овечкин после гола на тренировке повторил знаменитое движение Селянне

У «Вашингтона» в составе не оказалось Ларса Эллера, который улетел на роды к жене, и по-прежнему нет Джона Карлсона, который залечивает травму. «Филадельфия» доверила место в воротах не Картеру Харту, а Брайну Эллиотту, и оставила вне заявки Джеймса ван Римсдайка.



Главное, за всей расслабленностью не забыть, что эти матчи нужны, чтобы к первому раунду подойти во всеоружии. Иногда надо себя заставлять, вот и «Вашингтон» решил разогреться в силовой борьбе – раздавал хиты Овечкин и Ковальчук, впечатывал в борт Проворова Уилсон. Но одними силовыми матч не выиграешь, а в атаке у «столичных» не спорилось, и удаления этому никак не помогали. Хотя бы можно констатировать, что меньшинство даже без Эллера не представляло проблем.

Травма Кузнецова

«Филадельфия» была более настроена и открыла счёт после перехвата в чужой зоне. Как по нотам разыграла вторая тройка «лётчиков» — Хейз отобрал шайбу у Гудаса, Конечны отдал передачу за спину на пустые ворота Лотону. Никлас Бекстрём был рядом, но только помешал, сделав подножку Холтби (впрочем, голкипер и без этого не успел бы занять нужную позицию).

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Но пропущенный гол – это полбеды, а в данном случае, вообще не беда. Гораздо хуже – травма Евгения Кузнецова. Он упал в борьбе с Коннором Буннаманом, неудачно подвернул ногу и поковылял в раздевалку. Выглядело тревожно, но россиянин вернулся на второй период. Всё равно было видно, что он испытывает дискомфорт, да и играл из рук вон плохо – удалился, потом прозевал подключение Трэвиса Санхайма, который после мастерской передачи всё того же Хейза выкатился на ворота и расстрелял Холтби.

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С одной стороны, «Вашингтону» нет смысла выпускать на лёд Кузнецова с травмой. С другой, кто знает, какие новости придут из стана «Кэпиталз» завтра? Потеря ведущего центра перед первым раундом может сильно подкосить команду. Но пока не будем нагнетать, но в третьем периоде нападающий отыграл всего три смены.

«Вашингтон» едва не потерял Кузнецова. Российский форвард чудом избежал тяжёлой травмы Кузнецов смог продолжить матч, но всё ли в порядке с российским хоккеистом?

У «Филадельфии» всё отлично, но и особого сопротивления, кроме физического, соперник на неё не оказывал, так почему бы не играть в своё удовольствие? «Вашингтон» слишком расслаблен и большую половину матча сам лишал себя шансов использовать свои козыри (Овечкина, Бекстрёма Оши и остальных), постоянно удаляясь. Без гола «столичные» не остались, но забили не главные бомбардиры, а Трэвис Бойд (перед этим Хейз организовал ещё один гол для Лотона). Из хорошего можно отметить Брэйдена Холтби, который несколько раз спасал команду в трудных ситуациях. И меньшинство – ни одного пропущенного гола из шести заходов. И то, что после заброшенной шайбы «Вашингтон» начал хоть как-то шевелиться.

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Главный вопрос остаётся открытым – почему «Вашингтон» не впечатляет? Это такой план, и они просто берегут запал на плей-офф, или уже пора начинать беспокоиться? И если первое, смогут ли они собраться в срочном порядке и не проспать начало первого раунда? «Столичным» осталось сыграть с «Бостоном», на этом групповой раунд будет закончен.