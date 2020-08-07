Турнирные расклады в плей-офф НХЛ. Кто на кого выходит в 1/4 финала?

Квалификационный раунд плей-ин, играющийся в сериях до трёх побед, близок к завершению. «Каролина» и «Калгари» уже отстрелялись, выиграв свои противостояния у «Рейнджерс» и «Виннипега», а остальные пары вот-вот завершатся. Как и предполагалось перед стартом квалификации, сюрпризов здесь оказалось предостаточно.

Западная конференция

«Ванкувер» — «Миннесота» — 2-1

«Дикари» неожиданно победили в стартовой встрече серии, полностью засушив талантливое нападение «Кэнакс», но затем всё постепенно встало на свои места. Во втором матче хоккеисты «Ванкувера» имели солидное преимущество, и лишь расслабленность в концовке позволила «Миннесоте» превратить счёт 4:1 в скользкие 4:3. В третьем матче слово взял голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём, отразивший все 27 бросков по своим воротам, а Бёзер, Руссель и Петтерсон обеспечили необходимые для победы голы.



В целом «Миннесота» имеет минимальные шансы дожить до пятого матча серии, поскольку потенциал «Кэнакс» намного выше — в первую очередь это относится к нападению. Единственное, что неплохо получается у «дикарей», — это задирать соперника и выводить его на эмоции. В третьем матче серии обе команды получили невообразимое количество удалений, а в конце второй игры случилась бурная словесная перепалка. «Это определённо другой накал матчей, если сравнивать с регулярным чемпионатом. Сначала ведёшь с ними настоящую войну на льду, а вечером мы вместе едем на лифте, чтобы поужинать», — сказал защитник «Кэнакс» Тайлер Майерс.

«Нэшвилл» — «Аризона» — 1-2

Великолепная игра голкипера Дарси Кемпера даёт «койотам» неплохие шансы на итоговую победу, хотя в этой паре очень вероятны все пять матчей. Тейлор Холл, который станет свободным агентом после завершения сезона, при поддержке Келлера и Дворака, подобрал ключи к опытной обороне «хищников». У «Нэшвилла» в последнем матче перестало получаться в атаке — забит лишь один гол, а стартовый вратарь Юусе Сарос откровенно не выручает. Финн идёт лишь в начале третьего десятка по проценту отражённых бросков, пропуская более 3 шайб в среднем за матч.



Да, «Нэшвилл» доминировал над соперником по многим статистическим показателям (в третьем матче по попыткам бросить был перевес 65 — 42), но «Аризона» по праву стала лидером серии. Кемпер играет здорово, лидеры нападения, если не вспоминать про Фила Кессела, свою работу выполняют исправно.

«Калгари» — «Виннипег» — 3-1

Травмы лидеров нападения «Джетс» Марка Шайфли и Патрика Лайне не позволили «Виннипегу» претендовать на победу в серии. Как назло, потерял свою прежнюю магию и Коннор Хеллебайк, который был лучшим вратарём регулярного чемпионата, а в плей-ин не добрался даже до показателя в 90% отражённых бросков (89,2%). В четырёх матчах серии хоккеисты «Флэймз» наколотили в ворота «самолётов» 18 шайб, и сразу пятеро форвардов «Калгари» имеют на счету по 2 кубковых гола.



«Главной нашей целью будет убить волю «Виннипега»», — сказал перед четвёртым матчем защитник «огоньков» Дерек Райан, и задуманное удалось с блеском воплотить. «У нас молодая команды и мы пытаемся найти свой путь в плей-офф, получить некоторую уверенность», — добавил тренер «Калгари» Джеффф Уорд.

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 1-2

Ветераны «Чикаго», как показала жизнь, ещё полны сил, а накопленный опыт позволяет им наказывать за ошибки талантливый, но бесхарактерный «Эдмонтон». Дубль капитана «Блэкхоукс» Джонатана Тэйвза в третьем матче поставил «нефтяников» на грань вылета. И хотя Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Райан Нюджент-Хопкинс были чудо как хороши, их усилий явно недостаточно для того, чтобы пройти столь матёрого соперника. В третьем матче серии «нефтяники» с таким энтузиазмом гостили на скамейке штрафников, что не воспользоваться этим соперник просто не имел права.



В этой серии минимальный вклад пока вносят вратари, поскольку и Кори Кроуфорд, и Микко Коскинен пропускают достаточно много — больше трёх голов в среднем за матч. Возможно, талант Макдэвида позволит «Эдмонтону» отойти от края пропасти и добиться права на пятую игру, но для того, чтобы пройти «Чикаго», «нефтяникам» придётся каким-то образом наладить игровую дисциплину, с которой пока дело обстоит неважно.

Восточная конференция

«Питтсбург» — «Монреаль» — 1-2

Как бы ни говорили «пингвины» про то, что с их стороны не было недооценки «Монреаля», должного настроя на серию с «канадцами» у подопечных Майка Салливана пока не наблюдается. Это косвенным образом признал и сам наставник «Питтсбурга», заявив после третьего матча, что не знает, как команда оказался в ситуации, близкой к вылету. В третьей игре «Питтсбург» умудрился уступить, ведя в счёте 3:1, а игра в обороне и действия голкипера Мэтта Мюррея оставляли желать много лучшего.



Лидеры атаки «Пингвинз» также пока не на высоте, и если Сидни Кросби смог отметиться заброшенной шайбой, то Евгений Малкин пока ждёт своего первого гола. Сам россиянин признал, что не доволен собственными действиями, но ждать, пока опытные «пингвины» вспомнят, что умеют многое, времени нет. Молодая и дерзка команда Клода Жюльена оказалась более приспособлена к короткому рывку в квалификационном раунде, и сейчас «канадцев» будет очень трудно остановить.

Малкин и Кросби в шаге от вылета. «Питтсбург» пропустил решающий гол с нулевого угла «Питтсбург» сам отдал выигранный матч и скоро может закончить свой кубковый поход.

«Каролина» — «Рейнджерс» — 3-0

Про проигрыш «синерубашечников» было сказано уже много. Панарин и компания не смогли найти тот ритм, который был у них до остановки регулярного чемпионата, а «Каролина» в прошлом году получила отменный кубковый опыт, который смогла использовать сейчас. Андрей Свечников стал автором первого русского хет-трика, вратари Мразек и Раймер затмили дуэт Лундквиста и Шестёркина, и, в целом, серия показала, что до команды, претендующей на высокие цели, «Рейнджерс» предстоит пройти ещё очень многое.

Панарин не привёл «Рейнджерс» на праздник хоккея. Ожидание и реальность плей-ин НХЛ Бобровский не может «воровать» серию в одиночку, а «Торонто» увяз в битве систем с «Коламбусом».

«Торонто» — «Коламбус» — 1-2

«Мы — отстой», — говорил Джон Торторелла после поражения во второй игре. Трудно обвинять эмоционального наставника «Коламбуса» в том, что он блефовал, но в третьем матче серии всё повернулось зеркально. Шелдон Киф, правда, не стал говорить, что на этот раз «отстоем» был именно «Торонто», но у него прозвучали слова про то, что «кленовые листья» получили то, что заслужили.

«Торонто» взял пример с «Питтсбурга»? Отдали матч с 3:0 и теперь в шаге вылета Дюбуа, которым был очень недоволен главный тренер, оформил хет-трик.

«Мэйпл Лифс» продолжает отчаянно походить на «Вашингтон», который семь-восемь лет назад обладал прекрасным составом, но никак не мог реализовать свой потенциал в кубковых матчах, и потребовалось многое изменить, чтобы коллектив приобрёл должную закалку. Загруженная звёздами атака «листьев» провалилась в первом матче, не забив ничего, а в третьем «Торонто» подвела общая расхлябанность. На короткой дистанции в серии до трёх побед это слишком серьёзные подарки сопернику, чтобы претендовать на итоговый успех, хотя шансы исправить ситуацию у «Торонто» ещё есть.

«Айлендерс» — «Флорида» — 2-1

«Флорида» перетасовала состав, получила 20 сейвов от Бобровского и выиграла битву спецбригад в третьем матче. Это дало возможность «пантерам» избежать вылета экспресс-методом, но в то, что южане сумеют сделать камбэк в серии, верится с трудом. Команда Барри Тротца слишком дисциплинирована и хорошо обучена, чтобы упустить преимущество, а наставник «островитян» наверняка сделал правильные выводы из поражения. «Нам просто надо вернуться к своей игре», — заявил Тротц.

Пары плей-офф 1/4 финала конференции на текущий момент

«Тампа-Бэй» (1) — «Монреаль» (12)

«Филадельфия» (2) — «Коламбус» (9)

«Вашингтон» (3) — «Айлендерс» (7)

«Бостон» (4) — «Каролина» (6)

«Колорадо» (1) — «Чикаго» (12)

«Вегас» (2) — «Аризона» (11)

«Сент-Луис» (3) — «Калгари» (8)

«Даллас» (4) — «Ванкувер» (7)