Турнирный расклад плей-офф НХЛ. Овечкин попадёт на Свечникова или на бывшего тренера

К утру 8 августа в Национальной хоккейной лиге завершилось 7 из 8 серий квалификации плей-офф. В четвертьфинал Кубка Стэнли вышли «Чикаго», «Аризона», «Ванкувер», «Калгари», «Монреаль», «Каролина» и «Айлендерс», и лишь в паре «Торонто» — «Коламбус» выяснение отношений затянулось до решающего пятого матча.

Несмотря на то, что определились практически все участники первого раунда плей-офф, пока невозможно точно сказать, кто и с кем сыграет. Дело в том, что в раунде Робина, который проходит параллельно матчам плей-ин, ещё ни одна команда не забронировала за собой какой-либо номер посева, а именно от этого и зависит расклад на четвертьфинал конференций. Напоминаем, что лучшая по посеву команда играет с худшей, и вот как выглядят пары плей-офф на текущий момент.

Западная конференция (в скобках – номер посева)

«Колорадо» (1) – «Чикаго» (12)



«Чикаго» в раунде плей-ин посмеялся над потугами Коннора Макдэвида и выкинул за борт кубковых матчей одного из хозяев рестарта сезона. Эта серия лишний раз доказала, что даже наличие в составе мегазвезды не гарантирует ничего команде, у которой нет ни опыта, ни системы, ни обороны, ни грамотного тренера. Поэтому «Блэкхоукс», великолепно собравшиеся на этот чудесный плей-офф, идут дальше.



«Колорадо» и «Вегас», пока идущие без поражений в раунде Робина, будут в очной встрече определять себе соперника по четвертьфиналу. Победителю этого матча и достанется «Чикаго». Конечно, и «лавины», и «рыцари» выглядят гораздо основательнее и серьёзнее «нефтяников», но как знать, на что способны «индейцы» в этом плей-офф? Возможно, поймавшие кураж подопечные Джереми Коллитона замахнутся и на настоящих фаворитов Кубка Стэнли.

Тэйвз: неважно, кто достанется «Чикаго» в первом раунде. Мы верим в себя

«Вегас» (2) – «Аризона» (11)



Проигравшему в матче «Колорадо» — «Вегас» (встреча состоится 8 августа в 23 часа по московскому времени) достанется в соперники «Аризона». Тоже, конечно, не подарок. «Койоты» уверенно прошли «Нэшвилл», считавшийся одним из самых сбалансированных клубов Запада, за счёт блестящей игры Дарси Кемпера в воротах и отличного командного взаимодействия полевых хоккеистов. Думаю, в «Аризоне» сейчас и сами не знают, насколько далеко они готовы зайти в кубковый омут, но терять этому коллективу точно нечего. «Койоты» раскрепощены и наверняка намерены сделать этот розыгрыш Кубка Стэнли ещё более удивительным.



«Сент-Луис» (3) – «Калгари» (8)



Действующий чемпион «Сент-Луис» пока не впечатляет в раунде Робина, и уже точно получит посев не выше третьего. Это означает, что «Блюз» в первом раунде придётся играть либо с «Калгари», либо с «Ванкувером». Обе канадские команды весьма быстры, задорны и молоды, а также голодны до побед, и это может стать большой проблемой для тяжёлого пока и как будто сытого «Сент-Луиса».

Главный тренер «Сент-Луиса» прокомментировал отсутствие Тарасенко в матче с «Вегасом»

«Даллас» (4) – «Ванкувер» (7)



Впрочем, называть фаворитами своих серий «Калгари» или «Ванкувер» будет весьма легкомысленно. Всё-таки противостояние уже пойдёт до четырёх побед, а это обстоятельство минимизирует фактор внезапности и случайности и даёт больше шансов опытным командам.



Именно такими являются и «Сент-Луис» и «Даллас». «Звёзды» пока отвратительно выглядят в раунде Робина, но это всё же больше контрольные игры, и нет сомнений, что в плей-офф у хоккеистов «Старз» будет иной настрой.

Восточная конференция

«Филадельфия» (1) – «Монреаль» (12)



Великолепный «Монреаль» выбросил из Кубка Стэнли «Питтсбург», и теперь ничего не боится. Дерзкую канадскую команду, у которой, казалось бы, было мало причин рассчитывать на какой-то успех, в первом раунде будет пробовать на зуб либо «Филадельфия», либо «Тампа». «Лётчики» и «молнии» решат это в очном поединке, который состоится рано утром 9 августа.

Виноват опять Малкин? «Питтсбург» сенсационно вылетел из плей-офф «Монреаль» сотворил сенсацию, а Кубок Стэнли лишился одного из своих главных фаворитов.

«Тампа» (2) – «Торонто»(8)/«Коламбус» (9)



Победителю достанется «Монреаль», а проигравшему – триумфатор чумовой серии «Торонто» — «Коламбус». «Кленовые листья» очень неожиданно сумели достать из себя недюжинную волю к победе и мощный характер, сумев за четыре минуты перевернуть игру с «Коламбусом», а, возможно, и всю серию. Уверен, что это спасение даст очень много «Торонто» в психологическом плане. Такие победы превращают мальчиков в мужчин, так что у «Коламбуса» теперь есть равный в ментальном плане соперник, и совсем не факт, что «Блю Джекетс» вывезут эту битву.

Не нужно хоронить «Торонто»! Невероятное спасение от вылета за 23 секунды до конца Будет пятый матч. И это тот случай, когда хочется, чтобы серия не заканчивалась.

Но если вывезут, то вполне могут снова встретиться с «Тампой» на стадии четвертьфинала конференции. Это будет великолепная серия, пропитанная реваншистским настроением «молний», но пока она не оформилась официально, много говорить о ней не стоит.



«Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (7)



«Вашингтон» пока не впечатляет в раунде Робина, а между тем команду Александра Овечкина на старте плей-офф точно ждёт сложнейшее испытание. Либо Ови встретится с командой своего бывшего тренера Барри Тротца, и «Кэпиталз» вполне могут обломать свои атакующие зубы об отшлифованную оборону «островитян».

Либо нас ждёт новая дуэль Овечкина и Андрея Свечникова. Год назад она закончилась яркой дракой, но сейчас молодой «ураган» вряд ли будет разменивать свою энергию и кураж на кулачные бои. Да и в целом «Каролина» сейчас смотрится очень мощно, за счёт матчей с «Рейнджерс» «Харрикейнз» вкатились в плей-офф и теперь представляют угрозу любому «бумажному» фавориту.



«Бостон» (4) – «Каролина» (6)



Однако мы не можем знать, как изменится «Вашингтон» или «Бостон» с наступлением плей-офф. «Мишки» сейчас вообще как будто притворяются аутсайдерами, проигрывая все матчи после рестарта сезона, но мы все прекрасно знаем, какой мощный потенциал скрывается в этих парнях.



Если «Брюинз» завтра, 9 августа, обыграют «Вашингтон», то встретятся в первом раунде с «Айлендерс», но мне бы хотелось, чтобы все команды остались на своих нынешних местах, и «Бостону» досталась именно «Каролина». Это будет битва стилей и темпераментов – спокойный, уверенный в себе, возрастной «Бостон» против взрывной, импульсивной, молодой, но при этом очень тренерской «Каролины». Не хочется лишаться такого зрелища.