«Похоже, величайшая эра «Питтсбурга» ушла в историю». Что пишут в Америке

Несколько недель назад «Питтсбург» считался одним из фаворитов Кубка Стэнли. Сегодня он едет в отпуск, не попав даже в первый раунд плей-офф. Североамериканские СМИ пытаются переварить этот шокирующий вылет и ищут ответ на вопрос, способен ли супер-дуэт Сидни Кросби и Евгения Малкина ещё раз стать чемпионом.

«Малкин в регулярке был старым добрым Малкиным. Когда началась серия, он стал просто старым»

«Не думаю, что Кросби был на 100% готов в этой серии, да и вообще в последнее время. Он был достаточно здоров, чтобы играть, и играл довольно эффективно, но не так, как от него ждали. Малкин выглядел плохо на протяжении всей серии. Это поражает, потому что он был великолепен весь сезон, начиная с тренинг-кэмпа. Он был старым добрым Малкиным. А потом, когда началась серия, он выглядел просто старым.



Они играли то ли робко и боязливо, то ли им было всё равно. Из уважения к команде я предпочитаю думать, что им было не всё равно. Но на самом деле это была беспомощное выступление, одно из самых постыдных в истории клуба. Никогда ещё в эру Кросби «Питтсбург» не выглядел таким бесхарактерным, таким равнодушным и физически неполноценным. Гюнтцель и Шири в этой серии провели на льду больше времени, чем на коньках, и они были не одиноки.



Я не собираюсь выдумывать оправдания, «пингвины» были ужасны в последних двух матчах. Чудовищно ужасны. Они были ужасны в плей-офф-2019. Они закончили регулярку полосой неудач, с этим невозможно спорить. Сейчас легко говорить, что в «Питтсбурге» начался закат. Возможно, так и есть. Похоже, величайшая эра «Питтсбурга» ушла в историю. Что будет дальше, пока остаётся загадкой», — с болью пишет Джош Йоэ из The Athletic.

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«Это был удар под дых, который разрушил много иллюзий»

«Много говорилось о том, что «Монреаль» силён при игре в равных составах, это было очевидно всю серию. Но всё равно не укладывается в голове, как они проиграли «Канадиенс», когда те не забили ни одного гола в большинстве. Пока «Монреаль» играл на «чужие деньги», совершенно не рискуя, «Питтсбург» был командой стареющих ветеранов, и пора задаться вопросом, сколько ещё у них будет шансов далеко забраться в плей-офф. Даже если такие шансы ещё есть, это был удар под дых, который разрушил много иллюзий», — замечает Джеймс О’Брайен из NBC Sports.

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«Игра. Возможно, серия. Возможно, даже будущее. Казалось, на клюшке Кросби была не только шайба, когда день этой пятницы перетекал в вечер. Кросби нанёс бросок после изящной обводки и в недоумении смотрел, как шайба пролетела мимо Кэри Прайса, но не мимо штанги. «Дзинь» — и голевой момент упущен. «Бум» — и упущен сезон. Окно закрылось?



Ещё один плей-офф, который закончился, едва успев начаться. Ещё один оглушительный вылет. Ещё одно межсезонье неопределённости, когда «Питтсбург» в очередной раз были в деле только четыре матча, которые что-либо значат в НХЛ. По крайней мере, в этом году они выиграли один из этих матчей. «Питтсбург» потерпел худшее поражение из 30 серий плей-офф, когда Кросби был капитаном. Этот сценарий никто не мог предсказать. В эту историю никто не мог поверить.



Кросби и Малкин, вторая несгибаемая суперзвезда «пингвинов», сыграли на своём среднем уровне, гораздо хуже, чем ждали от двух бывших MVP, которые могут в одиночку решить исход матча на вылет.



Блестящий регулярный сезон Малкина вполне возможно забудут после ещё одного жалкого выступления в плей-офф. Возможно, он даже не сможет уехать в Москву, чтобы перегруппироваться, как он сделал прошлым летом», — отметил Роб Росси из The Athletic.

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«В начале января не было более устрашающей и несгибаемой команды, чем «Питтсбург». Они выигрывали, несмотря на многочисленные травмы ключевых игроков. Они выигрывали, даже уступая в три шайбы. Они выигрывали, даже если упускали преимущество в три шайбы. Плохой период? Неудачный отскок? Плохое решение судей? Ляп вратаря? Да какая разница!



Они были похожи на злодея из фильма ужасов, который продолжает вставать и идти вперёд. И вдруг инстинкт убийцы куда-то испарился. С «пингвинов» сорвали маску. Не укладывающийся в голове провал был завершён, когда они проиграли «Монреалю» — команде, которая в обычный год даже близко бы не подобралась к плей-офф. «Монреаль», который получил 24-й посев в плей-офф из 24 команд, выиграл серию 3-1.

Что, чёрт возьми, случилось с этой опытной командой? Как она могла вот так вылететь? Возможно, всё проще некуда – «пингвины» не были так хороши, как мы считали, не были такими крутыми, как все в этом гордом клубе думали в январе. Возможно, они слишком часто добивались нелогичных побед, удерживаясь на плаву за счёт сумасшедших камбэков и грозной игры в воротах от Джарри.



Теперь у Салливана и Рутерфорда будет четыре месяца на принятие трудных решений о том, куда будет дальше двигаться клуб. Но уже очевидно, что «Питтсбург» не может сохранить состав и ждать, что в следующем сезоне результат будет иным. Нужны серьёзные изменения в составе, если они хотят выдавить ещё один Кубок Стэнли из Кросби и Малкина», — пишет Мэтт Вензел из Pittsburgh Post-Gazette.

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Канадские СМИ восхищаются «Монреалем». Эрик Энгелс из Sportsnet пишет: «Они с трудом вышли вперёд в серии, и быстро упустили преимущество. Но то, что они показали в последних двух матчах, было оглушительно – они шокировали «Питтсбург» и весь хоккейный мир. О молодёжи «Монреаля» можно говорить без устали. Сузуки весь матч тенью следовал за Кросби и не позволил ему создать ни одного голевого момента в формате «пять на пять». С днём рождения, Сид. Котканиеми был блистателен».