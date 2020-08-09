«Локомотив» выиграл первый трофей межсезонья. Турнир, которого в России ещё не было

Коронавирус в «Авангарде» и «Сочи» внёс сумятицу в формат соревнования

Предсезонный турнир Sochi Hockey Open открывал программу летних соревнований клубов Континентальной хоккейной лиги. Изначальный состав участников обещал невероятно интересный турнир со всевозможным количеством различных интриг. Однако пандемия коронавируса внесла сильный коррективны в дебютный турнир нового сезона. Неприятности организаторов начались за две недели до старта соревнования, когда выяснилось, что «Авангард» вынужден отказаться от поездки на черноморское побережье. Более чем у 10 хоккеистов «ястребов» тесты на коронавирус показали положительный результат, в результате чего команда Боба Хартли внесла корректировки в предсезонную подготовку, приняв решение остаться в Балашихе.

«Авангард» отказался от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open

Устроителям Sochi Hockey Open пришлось перекраивать расписание и менять формат проведения турнира. К групповому турниру добавились финал и матч за третье место, однако на этом неприятности организаторов и не думали заканчиваться. Всего за день до первых матчей в прессе появилась информация о массовом заражении в стане хозяев турнира – ХК «Сочи». В стане «леопардов» до последнего отрицали проблему, но когда появился состав команды на матч с олимпийской сборной России всё стало понятно. ХК «Сочи» заявил на турнир молодёжную команду «Капитан», в составе которой два звена сплошь состоят из игроков 2003 года рождения.

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Дебюты Ларионова, Брагина и Скабелки

Пускать 17-летних подростков, к тому же находящихся под большими нагрузками, под танки СКА и «Локомотива» не имело никакого смысла, а отменить турнир организаторы не могли в силу различных причин. В результате было принято компромиссное решение о повторном изменении формата соревнования. На групповой стадии Sochi Hockey Open были запланированы три матча между СКА и «Локомотивом» и три матча между молодёжной командой «Сочи» и олимпийской сборной России. Про национальную команду стоит сказать отдельно. Под названием «олимпийская сборная» на турнир приехала молодёжная сборная России под руководством Игоря Ларионова, для которого соревнование в Сочи стало дебютом в новой должности.



Дебютов на предсезонном турнире вообще хватало. Ведь СКА и «Локомотив» также приехали на Чёрное море с новыми тренерскими штабами. В межсезонье «армейцев» возглавил Валерий Брагин, а пост главного тренера ярославцев занял Андрей Скабелка. Состав «железнодорожников» также претерпел большие изменения, о чём Скабелка ещё не раз напомнит на пресс-конференция в ходе соревнования.

Ларионов не хочет видеть сборную России роботами

Для сборной России групповая стадия турнира стала лёгкой прогулкой, однако первые выводы о национальной команде сделать можно. В первый день соревнования нападающий системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров стал автором лучшего гола турнира, забросив шайбу в стиле лакросс. После матча Ларионов особо отметил гол Амирова, подчеркнув, что всячески одобряет импровизацию на льду и не хочет делать их хоккеистов роботов, которые будут играть строго по заданию в установленных рамках.



«Нужно играть в тот хоккей, который мы сейчас пропагандируем. Делать такие вещи, как сегодня исполнил Амиров. У меня есть всего одно игровое табу – это неуважение к сопернику. С кем бы мы ни играли, нужно уважать соперника. В первую очередь – игровая дисциплина. В этом плане делаем выводы из прошлогоднего чемпионата мира, где нас захлестнула эйфория. Эти вещи прорабатываются и доносятся до ребят. А по игре мы не ходим, чтобы хоккеисты были как роботы. Некоторые вещи ещё сыроваты, но уже видны ростки того, что они могут творить», – подчеркнул наставник.

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Интересную деталь заметил и нападающий российской молодёжки Егор Афанасьев, приехавший в стан национальной команды после сезона в юниорской хоккейной лиге Онтарио. Ларионов в стартовых матчах турнира собрал всех «легионеров» в одно звено, чтобы ребятам было проще подстроиться под игру друг друга. При этом «легионерам» пришлось перестраиваться под модель игры нового тренера сборной.

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Делать более глобальные выводы по игре сборной России на турнире невозможно. На групповой стадии россияне забросили 20 шайб кряду в ворота молодёжной команды «Сочи», что отражает уровень сопротивления. Первую шайбу подопечные Ларионова пропустили на 174-й минуте противостояния с «леопардами», причём в воротах национальной команды находился третий номер во вратарской иерархии – Егор Гуськов. Более опытные Ярослав Аскаров и Всеволод Скотников свои матчи отыграли на ноль.

На групповом этапе турнира СКА и «Локомотив» сыграли в теннис

Матчи между СКА и «Локомотивом» получились довольно примечательными. Если посмотреть на результаты, то может сложиться впечатление, что случайно попал в раздел тенниса, а не хоккея. 6:0, 6:2, 2:6 – именно с такими счетами завершились три встречи на групповом этапе соревнования. СКА оставил за собой первые два матча, «Локомотив» взял реванш в последний день группы.



Что обратило на себя внимание с игровой точки зрения? У ярославцев не проявила себя шведская тройка нападения Петерссон – Ландер – Пяаярви. В первых двух матчах у скандинавов не получилось показать ничего вразумительно, и неслучайно, что перед третьим матчем место Пяаярви в этом звене занял Егор Аверин. Россиянин отвечал за черновую работу на площадке, что развязало руки талантливым шведам. У белорусского специалиста появился интересный вариант на случай, если шведы продолжат буксовать в едином звене.



Сам же Скабелка после каждого матча обращал внимание собравшихся журналистов на то, что новички команды только привыкают к его игровой модели. Не всегда у них получалось действовать на автомате, что и привело к 12 пропущенным шайбам за первые 120 минут матчей со СКА. Но при этом главный тренер видел поступательное движение, отмечая прогресс команды от матча к матчу.

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Кубок будущего достался олимпийской сборной России U20

Перед заключительным днём соревнования организаторы уже в третий раз внесли коррективы в формат проведения турнира. Устроители предсезонного турнира решили разыграть сразу два трофея – Кубок будущего и главный приз турнира – Кубок Sochi Hockey Open. На деле это привело к тому, что зрители в четвёртый раз увидели матчи между молодёжной сборной России и молодёжной командой «Сочи», а также встречу СКА и «Локомотива».

В первом матче субботы сенсации не случилось. Сборная России в четвёртый раз за неделю сломила сопротивление молодёжной команды «Сочи». Подопечные Ларионова во многом решили исход встречи ещё в первом периоде, забросив две шайбы в минутном интервале. В оставшееся время россияне на классе методично добивали своего соперника, тогда как хозяевам турнира удалось отличиться лишь единожды. И вновь шайбу пропустил Гуськов, в ходе матча заменивший Аскарова. Итоговый счёт – 7:1 в пользу сборной России. Кубок будущего закономерно достался команде Ларионова.

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Дарьин отправил Кубок Sochi Hockey Open в Ярославль

В главном финале СКА играл с «Локомотивом». Во втором периоде ярославцы открыли счёт усилиями молодого нападающего Александра Дарьина. «Армейцы» отыгрались в большинстве благодаря шайбе Линдена Вея. Примечательно, что во втором матче кряду ворота «Локомотива» защищал Даниил Исаев. Канадский голкипер Эдди Паскуале провалил первую встречу и больше в заявке на матч не появился.

В третьем отрезке команды снова обменялись точными бросками, только уже в другой последовательности. Антон Бурдасов вывел вперёд СКА, а «Локомотив» восстановил равновесие после гола Владимира Ткачёва. Судьба встречи решилась на последней минуте основного времени матча, когда дубль оформил 19-летний Дарьин.



Турнир Sochi Hockey Open определённо вошёл в историю, такого в России ещё не было. Предсезонного соревнования, где команды по четыре раза сыграют между собой, скорее всего, мы больше не увидим. Хотя в эпоху коронавируса ни от чего зарекаться нельзя.