В «Куньлунь» едет огромный талант с манией величия. Кто такой Хо Сэнг

Большинство клубов КХЛ уже почти месяц находится в фазе активной подготовки к старту регулярки. Чуть позже остальных предсезонные сборы начались в рижском «Динамо», постепенно приобретающем конкретные очертания с Петерисом Скудрой. Наконец-то 5 августа получил разрешение приступить к тренировкам «Барыс». Но до сих пор в лиге особняком стоит только один клуб — переселённый в Мытищи пекинский «Куньлунь».

Что мы на данный момент точно знаем о ещё одной подмосковной команде? Ровным счётом ничего. Пресс-служба «драконов» делиться новостями с миром не торопится. «Куньлунь» только сподобился объявить, что команду возглавил Алексей Ковалёв, а первый новичок команды в это межсезонье американец Дэнни Кристо вынужден был анонсировать собственное подписание в своём «инстаграме». И так сойдёт. Практически всю информацию о китайском клубе приходится получать окольными путями.

Если верить официальному сайту КХЛ, то в данный момент на контрактах в «Куньлуне» находится только 10 хоккеистов. При этом Дэни Кристо в списке пока нет. Непонятно и то, куда из состава на сайте исчез капитан «драконов» Брэндон Ип с канадцем Жильбером Брюле. С одной стороны, понять пекинцев можно. По имеющейся информации, руководство «Куньлуня» до сих пор не может решить проблемы с въездом на территорию РФ иностранцев даже с помощью высокопоставленных покровителей. Эта ситуация ведёт к тому, что клуб долгое время даже не имеет чёткого представления о том, кем ему придётся играть в новых реалиях и определиться с соотношением легионеров к россиянам. Ситуация с коронавирусом не щадит даже политпроекты, созданные по указу сверху.

Зато проблемы китайской команды могут сыграть в пользу российских агентов, которые потирая руки уже начинают наполнять «Куньлунь» неликвидным товаром с рынка. Впрочем, совсем без новых легионеров коллектив Алексея Ковалёва не обойдётся. По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», в Мытищи едет очень талантливый и, что немаловажно, молодой канадец из системы «Айлендерс» Джош Хо-Сэнг. Что же заставило 24-летнего нападающего и игрока из первого раунда променять «островитян» на сомнительных «драконов»?

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Если смотреть исключительно на фамилию новичка «Ред Стар», то можно подумать, что «Куньлунь» подписал очередного североамериканца с азиатскими корнями. Однако корейская или по другой версии вьетнамская фамилия явно диссонирует с внешностью темнокожего канадца, в котором от азиатского только верхняя строчка в паспорте. Хо-Сэнг родился и вырос в Онтарио в космополитичной семье еврейки с русскими корнями из Чили и ямайца. Азиатская фамилия же Джошу досталась от прадеда, который был выходцем из Гонконга.

О том, насколько талантливым с самого детства считался Хо-Сэнг, говорит хотя бы то, что по детям в Торонто он целый сезон играл в одном звене с Коннором Макдэвидом за «Торонто Мальборос». При этом в том сезоне Джош выбил на два очка больше, чем лучший игрок поколения, пусть он и был на год старше Коннора. К слову, перестрелял он тогда и своего ровесника и четвёртого номера драфта Сэма Беннета.

Североамериканские скауты никогда не сомневались в том, что Хо-Сэнг по-настоящему одарённый игрок. У него ещё с юниоров было шикарное скоростное катание, мягкие быстрые руки и потрясающий контроль шайбы. За что частенько Джошу прилетало и до сих пор прилетает по шапке, так это за излишний эгоизм, и неумение вовремя сделать пас. Упрекали Хо-Сэнга и за излишнюю пассивность в отборе, которая идёт скорее от лени, чем от банального отсутствия оборонительных навыков. Но главные претензии к чернокожему канадцу предъявляли не за игру, а за его высокомерный характер.

После миджета Хо-Сэнг ожидаемо оказался в Юниорской лиге Онтарио и уехал играть за «Уиндзор», за который успешно отыграл два полноценных сезона, но в середине третьего сезона был неожиданно обменян в «Ниагару». В обоих клубах Хо-Сэнг был одним из лидеров и подтверждал реноме потенциально элитного форвард, но парадокс заключался в том, что при всём этом, тренеры сборной Канады сознательно игнорировали нападающего. Это сейчас на волне всеобщей истерии можно было бы обвинить специалистов в предвзятости к чернокожим, но тогда причиной тотального игнора стал только эгоистичный характер Хо-Сэнга. Показательно то, что в 2014 году Джош, даже выбив 85 очков за «регулярку» в OHL, не был в списке кандидатов на ЮЧМ. При этом, из всех сверстников поехавших на тот турнир, только у Брейдена Поёнта в том сезоне было больше очков, чем у Хо-Сэнга.

Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Тогда директор Федерации хоккея Канады по развитию игроков Райан Янковски кинул сухую фразу, что бывший партнёр Макдэвида банально психологически не готов к турниру. Однако предыстория в том, что за сезон до этого Хо-Сэнг в составе сборной Онтарио съездил на Мировой кубок вызова и просто выбесил тренерский штаб чрезмерной жадностью в атаке и ленью. Причём ленился он как на льду, так и за его пределами. Именно после того турнира Хо-Сэнг подтвердил репутацию парня «без царя в голове» и сразу после того, как не попал на ЮЧМ, кажется, окончательно сам себе заколотил дверь в сборную Канады на МЧМ, выдав свою версию случившегося:

«Меня всё время изображают каким-то упрямцем, который не желает меняться. Но я всего лишь человек, который привык задавать вопрос «почему». Людям, для которых существуют только категории «хорошо» и «плохо», это не нравится, потому что ты задаёшь вопросы, ставя под сомнение некоторые вещи. Но ведь именно благодаря людям, задающим много вопросов, и происходят перемены, так что не понимаю, как это можно воспринимать негативно.

То, что меня не пригласили в летний лагерь молодёжной сборной Канады, это оскорбительно. Я не сделал федерации хоккея ничего плохого, не облажался на юниорском уровне.

Меня уже полтора года никуда не приглашают, потому что боятся. Ведь если я хорошо себя зарекомендую, они не смогут найти причину, чтобы не взять меня на молодежный чемпионат мира».

«Волчий билет» билет юниора можно было бы списать на предвзятость канадских функционеров и тренеров, но чем ближе к нему была лучшая лига мира, тем сильнее он втаптывал себя в грязь своими словами и поступками. Хо-Сэнгу следовало бы закрыть рот и работать, но вместо этого Джош заявлял, что он — лучший игрок своего драфта, говорил о предвзятости к чернокожим, продолжал гнуть пальцы перед тренерами и скаутами и рассказывал, что наберёт 50 очков в дебютном сезоне в НХЛ. Клеймо трудного ребёнка дало о себе знать и тогда, когда клубы проводили преддрафтовые собеседования с проспектами. С Хо-Сэнгом, которого из-за огромного таланта всё равно видели в первом раунде, преддрафтовое интервью провели всего 18 клубов из 30. Для кандидата на первый пик это достаточно мало.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Единственным, кто захотел выбрать Хо-Сэнга в первом раунде драфта 2014 года и взять его на перевоспитание оказался предшественник Лу Ламорелло и бывший генеральный менеджер «Айлендерс» Гарт Сноу, забравший форварда под 28-м номером. После драфта инфантильный «правдоруб» с огромным ЧСВ подписал контракт новичка с «Айлендерс», отыграл ещё один сезон в Онтарио, после которого получил приглашение в тренинг-кэмп «островитян» и … проспал первую же тренировку в лагере. Как бы сказал Никита Сергеевич Михалков: «Иронично!» После наказания в виде трёхчасового марафона по лестницам тренировочной арены Хо-Сэнга моментально отправили обратно в юниорскую лигу и подняли в АХЛ только в начале следующего сезона.

Если верить плану чернокожего вингера, который он выкатил после драфта, то в дебютном сезоне в НХЛ он должен был набрать минимум 50 очков, а через несколько сезонов стабильно выбивать по 80 результативных баллов. Но, как сказал классик, не получилось, не фартануло. За четыре сезона во взрослом хоккее Хо-Сэнг так и не стал стабильным игроком основы, разрываясь между «Айлендерс» и фарм-клубом «островитян» «Бриджпортом». Не стал заносчивый канадец с корейской фамилией и лучшим игроком своего драфта за обещанные три года — из всех игроков выбранных в 2014 году в первом раунде, только шестеро, включая Хо-Сэнга, сыграли меньше ста матчей в НХЛ. Сейчас только под тяжёлыми веществами можно представить, что Джош ставил себя выше Леона Драйзайтля и Давида Пастрняка. Здесь у Хо-Сэнга случился очевидный конфликт мечты с реальностью.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

За время, которое Хо-Сэнг пробыл в системе «Айлендерс», нью-йоркские функционеры отмечали, что он вырос ментально, и никто в клубе не замечал проблем с его тяжёлым характером. Но в игровом плане Джош за четыре сезона никак не изменился. Он всё так же заигрывался с шайбой, не горел желанием играть в обороне и выше третьей тройки «островитян» не поднимался. При отсутствии прогресса ни о каком стабильном месте в основе речи идти не могло. Прошлой осенью Хо-Сэнг не попал в основу на первые матчи регулярки и отправился на драфт-отказов, с которого его никто не забрал. После форвард просил у Лу Ламорелло обмена, однако претендентов на дико талантливого, но проблемного хоккеиста вновь не нашлось. Единственное, чем по-настоящему запомнился Хо-Сэнг в НХЛ, это 66-й номер, взятый, вопреки негласному табу на использование номера Супер Марио. Впрочем, это уже совершенно другая история.

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Сейчас канадцу с манией величия всего 24 года и НХЛ для него — ещё не закрытая глава. Каким бы великовозрастным и твердолобым ребёнком ни был Хо-Сэнг, это большой талант, который точно не достиг своего потолка. Практически стопроцентно в «Куньлуне» у Джоша будет то, чего не было в «Айлендерс», — топ-6, большинство и куча айстайма. Почему бы Хо-Сэнгу не перезапустить карьеру в России и стать звездой КХЛ? Все данные у него для этого есть. Тем более что обновлённый тренерский штаб «Куньлуня» во главе с Алексеем Ковалёвым будет играть по североамериканским конспектам. Вопрос только в том, сможет ли новоиспечённый наставник с очень непростым характером удержать в узде потенциальную звезду лиги?