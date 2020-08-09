«Вашингтон» наконец-то выиграл, но Овечкин совсем не забивает. Что происходит?

С одной стороны, матч группового раунда между «Вашингтоном» и «Бостоном» не имел особого турнирного значения. Обе команды всё равно сыграют в главной сетке плей-офф. Какая же была интрига? Победитель этой пары получал в соперники по следующему раунду «Айлендерс», проигравший — «Каролину». Конечно, хотелось бы увидеть кубковое противостояние Овечкин – Свечников, но и желать «столичным» поражения никто не собирался.

В матче с «Филадельфией» повреждение получил форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, не сумевший закончить игру с «Флайерз». Но на матч с «мишками» российский нападающий вышел. Причём, на стартовом отрезке первого периода челябинец едва не поразил ворота Раска. Зато снова не принял участия в игре ведущий защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. У него травма.

Первое большинство «Бостон» заработал после фола Орлова на Пастрняке. Противостояние двух обладателей «Морис Ришара» – Овечкина и чешского форварда – ещё одна подоплёка отчётной игры. Два лучших снайпера регулярного чемпионата должны были тащить свои команды к победе. К слову, реализовать лишнего «Брюинз» так и не смогли.

Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе, но счёт на табло изменился только за полминуты до сирены на перерыв. Активно проявлял себя Кузнецов, который лез в силовую борьбу, а вот Овечкина до поры до времени не было заметно. Александр включился тогда, когда стало нужно. Последовал юросок капитана «Кэпиталз» сразу после выигранного вбрасывания, затем ещё одна атака в исполнении Бекстрёма и удачная игра Оши в борьбе с Харой. Огромный словак закопался на своём пятаке, в результате чего нападающий соперника переправил шайбу в цель. Правда, результативный балл на Овечкина в итоге не записали.

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Вторая двадцатиминутка началась с удаления Ковальчука, который неправильно сыграл в противостоянии с Крюгом. Увы, но ни Ковальчук, ни Овечкин никак не могут отличиться или отдать голевую передачу. Это, конечно, давит на российских нападающих. Может, все свои голы игроки решили приберечь для ключевых матчей?



Вообще же встреча становилась бенефисом вратарей, хотя гораздо больше работы было у голкипера «Кэпиталз». Так, защитник «Брюинз» Макэвой выскакивал один на один с Холтби, но тот невероятным образом спас команду.



Мог отличиться Ковальчук, но после броска Ильи шайба попала в штангу ворот Раска. В концовке периода у ворот Холтби случилась настоящая куча-мала, однако сравнять счёт у «мишек» не вышло. Не хватало удачи на завершающей стадии и желания. Видно, что ресурсы для того, чтобы прибавить у команды Брюса Кэссиди есть.



В третьем периоде «Бостон» сразу нарвался на контратаке, провалившись в обороне. Ошибкой соперника воспользовался Уилсон, убежавший на рандеву с Раском и переигравший финского вратаря. Что важно отметить: первый балл за результативность набрал Ковальчук, на которого записали голевой пас.

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Очередной голевой момент не использовал Пастрняк – Холтби продолжал совершать спасения. Но долго так продолжаться не могло. Каше протолкнул шайбу мимо Зигенталера, Дебраск её подхватил и без распечатал ворота «столичных». Нервная концовка обеим командам была обеспечена.



«Бостон» пытался перевести игру в овертайм, заменил вратаря, но так и не забил. После двух поражений подряд «Вашингтон» наконец-то победил. Теперь уже в настоящем раунде плей-офф «столичные» сыграют с «Айлендерс». Настораживает одно: совсем не забивает Александр Овечкин. Капитану «Вашингтона» это не свойственно.