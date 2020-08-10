«Торонто» снова провалился в плей-офф. Миллионеры «листьев» не забили ни одного гола

Миллионеры «кленовых листьев» присоединились к обширной группе звёзд, вылетевших из плей-офф после поражения в квалификационном раунде. В компанию к Макдэвиду, Кросби, Малкину, Форсбергу и Панарину прибавились Марнер, Мэттьюс и Таварес. Самое грозное оружие «Торонто» — нападение — оказалось самым слабым местом команды, поскольку в двух матчах из пяти хоккеисты «Мэйпл Лифс» не забросили в ворота «Коламбуса» ни одной шайбы. А бывший сменщик Сергея Бобровского Йоонас Корписало стал настоящим суперменом.
Перед матчем стало известно, что у «Блю Джекетс» под вопросом участие в матче ведущего защитника Зака Веренски, который получил травму накануне и нуждается в серьёзном восстановлении. Был ли это блеф со стороны «Коламбуса», или же Веренски вышел на лёд не полностью здоровым, но именно его бросок стал решающим и в пятом матче, и во всей серии.
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Поведя в счёте 1:0, «Коламбус» сыграл образцово. Практически идеальная игровая дисциплина, удивительное спокойствие при игре в своей зоне, надёжные действия Корписало — всё это резко контрастировало с нервозностью «Торонто», в действиях которого было много суеты и мало смысла.
Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020
Шайба Лиама Фуди, заброшенная за 9 минут до конца, ничего кардинально не изменила, сделав беспомощность «кленовых листьев» лишь ещё более яркой. Удушающая система игры «Коламбуса» оказалась намного более эффективной, а звёзды «Торонто» в этом матче продемонстрировали всё, кроме голов. Самый верный момент пробить Корписало упустил Джон Таварес, угодивший в штангу, когда все ворота перед ним были открыты.
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Теперь именно «мундиры будут противостоять «Тампе» в первом полноценном раунде плей-офф, и прошлогодний кошмар «молний», когда «Коламбус» сенсационно выбил «Лайтнинг», может повториться.
«Это определённо очень горькая пилюля, чтобы проглотить», — признал Остон Мэттьюс. «У нас было достаточно шансов забить», — сказал Шелдон Киф, команда которого показала удивительную неэффективность по броскам (2% за серию).
Звёздный «Торонто» ещё больше напомнил собой «Вашингтон» образца семи-восьмилетней давности, когда хороший состав и наличие мощной атаки не давало возможности «столичным» добраться до Кубка Стэнли. Очевидно, что «кленовым листьям» предстоит в будущем серьёзно задуматься о комплектовании линии обороны — даже если они вытянут в лотерею Алексиса Лафренье.
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