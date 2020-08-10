Все пары плей-офф НХЛ. «Тампа» в погоне за реваншем, «Вашингтон» против бывшего тренера

В НХЛ завершился квалификационный раунд плей-офф. В мини-турнире лучших команд конференций по итогам регулярки лидеры Запада и Востока разыграли номера посевов, а в раунде плей-ин определились ещё восемь участников 1/8 финала Кубка Стэнли. Как и ожидалось, не обошлось без сюрпризов, а теперь нас ждёт уже натуральный плей-офф. Кратко рассказываем о всех парах четвертьфиналов конференции.

Стало известно расписание первого раунда Кубка Стэнли

Западная конференция

«Вегас» — «Чикаго»

«Золотые рыцари» из Лас-Вегаса продолжают удивлять. На третий год своего существования команда, костяк которой был собран летом 2017-го Джорджом Макфи в основном из сбитых лётчиков, снова уверенно выходит в плей-офф Кубка Стэнли, закрепляясь в роли перманентных фаворитов конференции. В этот раз «Вегас» закончил регулярку на третьем месте, а в круговом этапе выиграл все свои матчи и завоевал первый посев на Западе. У «рыцарей» есть хорошая пара вратарей (Ленер и Флёри), забивное нападение, а также тренерская система Питера Дебура, позволяющая «Вегасу» комфортно чувствовать себя в матче с почти любым соперником и зачастую играть с позиции силы. Так, в круговом этапе «рыцари» обыграли и сильный «Колорадо», и действующего чемпиона «Сент-Луис», что позволяет «Вегасу» в отличном настроении входить в плей-офф.

В соперниках у «рыцарей» — «Чикаго». На «Блэкхоукс» мало кто ставил в серии плей-ин с «Эдмонтоном», однако «чёрные ястребы» в очередной раз доказали, что опыт и кубковость команды решают очень многое в матчах на выбывание. «Чикаго» неожиданно ярко сыграл в атаке и, по большому счёту, побил «Ойлерз» их же оружием. «Нефтяников» не спасла феноменальная результативность их лидера Коннора Макдэвида, а погубила отвратительная игра в обороне и на последнем рубеже. Конечно, «Вегас» — это далеко не «Эдмонтон». «Рыцари» сильнее и в характере, и в сбалансированности состава, и в построении игры. Но и в этой паре «Чикаго» будет более опытной командой, так что записывать «Вегас» в однозначные фавориты не следует.

«Колорадо» — «Аризона»

У «Колорадо» сейчас есть всё, чтобы претендовать на Кубок Стэнли. Убойная первая тройка, хорошая глубина атаки, сильные вратари, одна из лучших оборон в НХЛ. А ещё – колоссальная уверенность в собственных силах.

Задоров: «Колорадо» точно выиграет Кубок Стэнли, если продержится без травм

Эта команда готова побеждать, а любое поражение (пусть это даже проигрыш первого посева на Западе «Вегасу») её злит и делает сильнее. Первый барьер на пути «лавин» — «Аризона». Ещё одна мини-сенсация предварительного раунда, но если разобраться, то в успехе «койотов» нет ничего удивительного. Весьма сбалансированная, дисциплинированная и тренерская команда, в которой есть и опытные ребята (Кессел, Ричардсон, Степан), и старательная молодёжь, и местные звёзды, нечасто доходившие в своей карьере до важных кубковых матчей и потому стремящиеся показать сейчас свой максимум (Экман-Ларссон, Холл). Плюс в квалификации с «Нэшвиллом» здорово подтаскивал Дарси Кемпер.

Безусловно, «Аризона» — это крепкий орешек. Битва с «Колорадо» станет противостоянием двух отточенных систем и хороших оборон. Думаю, здесь не будет большого количества голов, ошибок и какого-то безумства. Но фаворитом серии, конечно, будут «лавины», у которых таланта в нападении всё же побольше.

«Сент-Луис» — «Ванкувер»

Действующий обладатель Кубка Стэнли неважно выступил на круговом этапе. «Сент-Луис» потерпел три поражения, уступив и в тягучих сражениях с «Далласом» и «Колорадо», и в бодрой голевой перестрелке с «Вегасом». Понятно, что эти матчи ничего особо не решали, но «Блюз» сейчас меньше всего похожи на команду, способную далеко забраться в плей-офф. Про защиту титула пока и вовсе говорить не приходится.

Лучшие команды конференций проиграли все матчи на групповом этапе плей-офф НХЛ

Впрочем, в четвертьфинале у «Сент-Луиса» не самый грозный соперник. У «Ванкувера» много талантливой молодёжи, амбиций и кубкового голода, но эти факторы не всегда работают в Кубке Стэнли. В «Блюз» есть кому остудить порыв «косаток» и навязать «Ванкуверу» свой хоккей, да и атакующие исполнители у «Сент-Луиса» должны прийти в норму. Это касается и восстановившегося от травмы Тарасенко, и О’Райлли, и Перрона и других парней, ещё не забывших чемпионские эмоции прошлого лета.

«Даллас» — «Калгари»

«Звёзды» тоже ни шатко, ни валко провели круговой этап, одержав единственную победу над «Сент-Луисом» по буллитам. При этом матчи с «Вегасом» и «Колорадо» поставили большие вопросы о функциональной и эмоциональной готовности «Далласа» к кубковым сражениям. У «Старз» были незаметны лидеры, командная игра тоже не впечатляла.

Сейчас кажется, что у «Далласа» могут возникнуть большие проблемы уже в первом раунде. Там их ждёт дерзкий «Калгари» с яркой атакой и здоровой спортивной агрессией. «Огоньки» морально и физически вынесли «Виннипег», и вряд ли спасуют перед следующим соперником, кто бы им ни был. Кстати, в регулярном чемпионате «Даллас» и «Калгари» разделило всего три очка, так что эти команды вполне себе из одной весовой категории, а прямо сейчас «Флэймз» выглядят гораздо «горячее» оппонента. Впрочем, у «Далласа» есть большие внутренние резервы и хороший баланс в линиях, так что если лидеры «звёзд» проснутся, то слабоватый тыл «Калгари» может и не выдержать.

Восточная конференция

«Филадельфия» — «Монреаль»

«Филадельфия» — в полном порядке. Три солидные и уверенные победы над другими лидерами Востока показали, что «Флайерз» прекрасно готовы к плей-офф и собираются идти далеко. «Монреаль», выбивший из Кубка Стэнли громоздкий «Питтсбург», на первый взгляд кажется аутсайдером в этом противостоянии, однако мы не можем знать, насколько далеко готовы идти «Канадиенс» в этом плей-офф. У «Монреаля» есть опытнейшие лидеры и талантливая молодёжь, при этом глубина состава у «хабов», конечно, не для больших дел. Но на ещё одну серию с фаворитом Прайса и Ко вполне может хватить, так что «Филадельфии» придётся приложить максимум усилий для прохода. «Монреалю», как и другим андердогам этого розыгрыша Кубка Стэнли, терять нечего, условия проведения плей-офф в определённой степени уравнивают возможности клубов, так что окно для сенсаций ещё точно не закрыто.

Прайс: никто не ставил на «Монреаль», но мы доказали, что люди ошибались

«Бостон» — «Каролина»

Одно из самых интригующих противостояний первого раунда плей-офф. «Каролина» с великолепной игрой своих молодых лидеров стала лучшей командой плей-ин, но долгий отдых может остудить пыл «ураганов». «Бостон» же, хоть и проиграл все три встречи кругового этапа, остаётся солидной, мощной организацией с очень серьёзными исполнителями, у многих из которых за плечами колоссальный кубковый опыт.

Бриндамор: неделя отдыха — худшее, что может быть для «Каролины»

У Свечникова, Ахо и компании не будет столько свободы на льду, как в серии с «Рейнджерс», к тому же «Бостон» точно не позволит «Каролине» всегда играть первым номером и постоянно контролировать ход матчей. От «ураганов» потребуется и характер, и терпение, и воля, чтобы пройти «мишек».

Впрочем, у «Харрикейнз» ещё полно сил и эмоций, чтобы своим напором давить соперника. «Бостон», конечно, сможет дать отпор, но если «Брюинз» при этом не будут сами успешны в создании и реализации моментов (как это было в «карусели»), то «Каролину» сломать им не удастся.

«Вашингтон» — «Айлендерс»

Ещё одна яркая битва на Востоке. У «Вашингтона» — огромный потенциал, а наличие в составе лучшего снайпера современной НХЛ всегда даёт хорошие шансы на успех, но проблема в том, что «Кэпиталз» подходят к плей-офф в весьма загадочном состоянии. В играх кругового этапа Овечкин и Ко давали понять, что они относятся к этим матчам, как к товарищеским, но смогут ли «столичные» по щелчку пальцев настроится на настоящие кубковые сражения?

«Вашингтон» наконец-то выиграл, но Овечкин совсем не забивает. Что происходит? Зато результативный балл наконец-то набрал Илья Ковальчук.

Соперник у «Вашингтона» очень серьёзный. «Айлендерс» при Барри Тротце славятся своей системой игры в обороне и командной дисциплиной, это очень крепкий орешек, который «Кэпиталз» могут и не раскусить, если их лидеры не успеют набрать оптимальную форму. «Островитяне» же уже успели размяться на «Флориде», и готовы драться дальше.

«Вашингтон» может взять эту серию за счёт своей сумасшедшей атаки, но нужно понимать, что если форварды «столичных» не сдюжат, то тылы у команды не самые крепкие. Голкипер Холтби проводит спорный сезон, а сильной обороной «Кэпс» похвастать не могут. «Айлендерс» могут этим воспользоваться, хотя и вовсе не являются забивной командой.

«Тампа» — «Коламбус»

Эта серия – прямой отсыл к плей-офф прошлого сезона. Год назад «молнии» и «мундиры» тоже встретились на стадии четвертьфинала Востока, и тогда всё закончилось оглушительным поражением лучшей команды регулярки. Что изменилось с тех пор? Из «Коламбуса» ушли главные звёзды (Бобровский и Панарин), но подопечные Джона Тортореллы ничуть не стали слабее. На первые роли вышли те, кто был за спиной русских лидеров, и стали тащить. «Коламбус» — это одна из самых тренерских команд НХЛ. В ней нет звёзд, зато много работоспособности, желания и характера. И, несмотря на свою внешнюю скромность, эта команда знает, как побеждать в кубковых сражениях. Яркий «Торонто» уже в отпуске, на очереди «Тампа»?

«Торонто» снова провалился в плей-офф. Миллионеры «листьев» не забили ни одного гола Звёздный «Торонто» всё-таки проиграл. Круче всех был Йоонас Корписало.

«Молнии» сейчас должны показать, что умеют учиться на собственных ошибках. Год назад им не хватило настроя, духа и силы воли, где-то убаюкали результаты регулярки. Тогда «Тампа» подходила к первому раунду сытым и довольным котом, а «Коламбус» шёл воевать. Но сейчас «Лайтнинг» прекрасно знают, что из себя представляют «мундиры» Тортореллы. Да и предшествующие этой встрече обстоятельства не располагают «Тампу» к расслабленности. Поэтому, уверен, здесь будет настоящее сражение, однако его итог я предсказать не берусь. На бумаге «молнии» выглядят сильнее во всех линиях, но уж слишком большая внутренняя сила есть в игроках и тренере «Коламбуса», чтобы называть эту команду аутсайдером серии.