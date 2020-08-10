Провал Панарина и Малкина стал сенсацией. Россияне, вылетевшие из плей-офф НХЛ

Первая часть розыгрыша Кубка Стэнли позади. Серии плей-ин и группового раунда оставили двоякое впечатление. С одной стороны, все команды старались. Особенно, учитывая длинную вынужденную паузу. Но хоккей без зрителей выглядит как-то уныло и удручающе. Видимо, схожие чувства испытывали некоторые российские игроки, провалившие турнир и отправившиеся в досрочный отпуск.

Кто с кем сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ. Определены все восемь пар В розыгрыше Кубка Стэнли осталось 16 команд.

4 игры, 1 победа, 90,1% отражённых бросков, 3,07 коэффициент надёжности

Бобровский не оправдал ожиданий болельщиков «пантер». Звёздный голкипер с зарплатой в $10 млн в год должен тащить свою команду, но в серии с «Айлендерс» россиянин сыграл откровенно слабо, порой допуская детские ошибки. Причём, тренерский штаб верил в Бобровского, однако результата Сергей так и не дал. Да, слабо сыграла вся команда в целом, но опять же, с такой огромной зарплатой так проваливаться нельзя.

Фото: Andre Ringuette/Getty Images

1 игра, 1 поражение, 90% отражённых бросков, 3,1 коэффициент надёжности

Шестёркина подвели проблемы со здоровьем. Из-за травмы Игорь смог принять участие только в одной игре серии с «Каролиной», пропустив в ней три шайбы. Весь «Рейнджерс» провёл плей-ин бездарно, не помог даже звёздный Хенрик Лундквист в воротах. Здесь же скажем про ещё одного российского вратаря – Александра Георгиева. Он не провёл на льду ни секунды.

4 игры, 2 очка (0+2), «-1» коэффициент полезности, 20 минут 3 секунды в среднем на льду

Куликов в целом сыграл на своём уровне. Звёзд с неба Дмитрий никогда не хватал, но выглядел уверенно, отрабатывал в меньшинстве, страховал партнёров. Провальной игру россиянина не назовёшь. Другое дело, что в серии с «Калгари» команда Куликова играла без получивших травмы Лайне и Шайфли, что не могло не сказаться на итоговом результате.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

3 игры, 2 очка (1+1), «-3», 21 минута 39 секунд

Похоже, Панарин так и не вышел из долгосрочного отпуска, связанного с мировой пандемией коронавируса. Артемий в схватке с «Каролиной» выглядел бледной тенью самого себя, а забил лишь единожды при игре «5 на 3», когда не забить было просто невозможно. Мы не увидели того Панарина, который феерил в регулярном чемпионате и стал претендентом на «Харт Трофи». Как и его друг Бобровский, российский нападающий отправляется домой и может отдыхать как минимум до декабря.

4 игры, 1 очко (0+1), «-3», 55,3% выигранных вбрасываний, 20 минут 43 секунды

Малкин сыграл ещё слабее Панарина. Такое ощущение, что у Евгения просто не было мотивации доигрывать сезон. Слабая игра на вбрасываниях, ни одной заброшенной шайбы, ошибки в передачах, большое количество брака. Такого Малкина хоккейная публика видеть не привыкла. Не мудрено, что на фоне погасших лидеров сдулся и сам «Питтсбург», сенсационно проигравший свою серию «Монреалю». Похоже, в «Пингвинз» назрела серьёзная перестройка.

4 игры, 1 очко (0+1), «+1», 17 минут 18 секунд

Дадонов – единственный из российских игроков, вылетевший из розыгрыша Кубка Стэнли с положительным показателем полезности. Как и вся «Флорида», Дадонов в серии с «Айлендерс» сыграл слабо, но от Евгения, в отличие от Бобровского, ничего сверхъестественного не ждали. Хотя, конечно, хотя бы один раз за четыре проведённых матча можно было отличиться.

5 игр, 0 очков, «-1», 15 минут 28 секунд

Михеев сильно выглядел во время двусторонних матчей «Торонто», много забивал и внушал оптимизм. Как только дело дошло до плей-офф, стало понятно, что Илье не хватает опыта участия в подобных играх. Но Михеев – трудолюбивый и талантливый хоккеист, у него обязательно всё получится. Сейчас же было бы неплохо отпроситься у «Мэйпл Лифс» и поиграть в регулярном чемпионате КХЛ за «Авангард».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

3 игры, 0 очков, «-1», 18 минут 6 секунд

Бучневич ничем не запомнился и практически растворился на льду. А уж на фоне Андрея Свечникова из «Каролины» и подавно. Плей-ин Павлу, как и всей его команде, не удался. У россиянина ещё год контракта с «Рейнджерс», поэтому нужно прибавлять, иначе может последовать обмен, как это было с Владом Наместниковым.