Первый драфт-пик достался «Рейнджерс». Нас ждёт суперсвязка Лафренье и Панарина?

Для «синерубашечников» наступают интригующие имена. В этом сезоне команде удалось «пошуметь» во второй части регулярного чемпионата, попасть в квалификацию плей-офф, где последовало некоторое разочарование в виде быстрого вылета от «Каролины». Это показало и самим хоккеистам, и болельщикам, что «Рейнджерс» пока не завершил перестройку, что молодёжь ещё не до конца готова выдавать результат и что комплектование состава нуждается в дальнейшем прогрессе. И теперь парням с Бродвея повезло: они получили право первого выбора и могут забрать на драфте хоккеиста, ради которого фанаты других команд даже призывали своих любимцев проигрывать.

Итоги драфт-лотереи — 2020:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс»,

2. «Лос-Анджелес Кингз»,

3. «Оттава Сенаторз» (от «Сан-Хосе Шаркс»),

4. «Детройт Ред Уингз»,

5. «Оттава Сенаторз»,

6. «Анахайм Дакс»,

7. «Нью-Джерси Дэвилз»,

8. «Баффало Сэйбрз»,

9. «Миннесота Уайлд»,

10. «Виннипег Джетс»,

11. «Нэшвилл Предаторз»,

12. «Флорида Пантерз»,

13. «Торонто Мэйпл Лифс»,

14. «Эдмонтон Ойлерз»,

15. «Питтсбург Пингвинз».

Лафренье никогда не был в Нью-Йорке

Предыдущий раз первый общий выбор на драфте был у «Рейнджерс» 55 лет назад, когда в 1965 году команда выбрала Андре Вейля, который в НХЛ в итоге так и не сыграл. Однако Лафренье, как про него принято говорить, настолько хорош, что нервы сдают даже у опытных боссов команд. «Если честно, я начал нервничать во время лотереи. Смотрел и видел логотипы других команд на всех лотерейных шарах, а нашего всё не было», — сказал генеральный менеджер «синерубашечников» Джефф Гортон, который год назад под общим вторым номером взял Каапо Какко.

Сегодня удача однозначно на стороне «Рейнджерс». Лафренье мечтал забрать к себе «Монреаль», для которого звёздный франкофон стал бы бальзамом на измученные болельщицкие раны. От него не отказался бы и «Питтсбург», где грядёт смена поколений, о Лафренье подумывал оконфузившийся «Торонто», который мог бы обменять нападающего на хорошего оборонца. Но молодой уроженец Квебека, игравший по молодёжи за «Римуски Океаник» (как, в своё время, и Сидни Кросби), имеет все шансы переехать на Бродвей.



«Я никогда не был в Нью-Йорке, но пара моих приятелей была там. Это, конечно, очень интересное место. Моим любимым игроком в этом году был Артемий Панарин, он был одним из лучших в нынешнем сезоне», — сказал Лафренье. Слукавил молодой талант или нет, неизвестно, но связка Алексиса и Артемия уже начала будоражить умы фанатов.

Топ-10 драфта новичков НХЛ-2020, версия The Athletic:

1. н. Алексис Лафренье («Рейнджерс»),

2. н. Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес»),

3. н. Тим Штюцле («Оттава»),

4. н. Коул Перфетти («Детройт»),

5. н. Лукас Рэймонд («Оттава»),

6. н. Алекс Хольц («Анахайм»),

7. з. Джейми Драйсдейл («Нью-Джерси»),

8. н. Марко Росси («Баффало»),

9. в. Ярослав Аскаров («Миннесота»),

10. з. Джейк Сандерсон («Виннипег»),

...21. н. Родион Амиров («Коламбус»).

«Сила Лафренье в атаке? Это пока тренер не попросил его улучшить игру без шайбы»

Выигрыш в драфт-лотерее, вероятность которого составляла 12,5%, уже называют крупнейшей августовской победой в истории «Рейнджерс». По словам того же Гортона, он не разговаривал с Лафренье до лотереи, так как не хотел сглазить, к тому же, это могло стать пустой тратой времени. Теперь генменеджеру придётся побеседовать и с самим форвардом, и с его семьёй, но уже понятно, что сам Алексис не должен быть против стать частью «Рейнджерс», и никаких скандалов из разряда «Эрик Линдрос не поедет в «Квебек» случиться не должно.

Лафренье придётся поменять свой привычный 11-й номер, если знаменитый Марк Мессье не решит передать его молодому таланту. Алексиса считают техничным и креативным форвардом, но он не уходит от силовой борьбы, что будет важной составляющей при переходе в стан «рейнджеров», которым зачастую не хватает жёсткости. «Я бы сказал, что моё главное достоинство — это именно игра в атаке, создание голевых моментов. Мне кажется, что в нападении я могу приносить максимальную пользу команде», — сказал Лафренье.



«Подождите. Он говорит это до тех пор, пока главный тренер Дэвид Куинн не заявил, что ему нужно улучшить игру без шайбы», — остро отреагировал ветеран заокеанской хоккейной журналистики Ларри Брукс в своей колонке для NY Post.

В целом критические ноты в адрес «Рейнджерс», которые звучали после поражения в трёх матчах от «Каролины», сменились более оптимистичными высказываниями. Тот проигрыш называют счастливым, поскольку Лафренье способен стать «следующим первым». Если бы не пандемия, которая заставила лигу нажать на паузу в марте, а затем возобновить сезон в расширенном составе, «синерубашечники» не могли бы даже мечтать о первом драфт-пике. Регулярный чемпионат команда закончила на 18-м месте, в обычный плей-офф бы не попала, а выиграть в классической драфт-лотерее имела бы лишь 2% на то, чтобы вытянуть первый номер. Но поражение в квалификации заметно увеличило вероятность, и теперь к многообещающей конструкции «Рейнджерс» должна прибавиться ещё одна значимая деталь.

Все пары плей-офф НХЛ. «Тампа» в погоне за реваншем, «Вашингтон» против бывшего тренера В первом раунде Кубка Стэнли нас ждёт много интересного.

Прицел на Кубок Стэнли

Если «Рейнджерс» не решится обменивать Лафренье, то он попадёт в команду, которая начинает не с нуля — это будет не «Питтсбург» времён драфта Кросби или нынешний жалкий «Детройт». У «синерубашечников» продолжается переходный период, и эта команда может стать полноценным участником плей-офф уже в следующем сезоне. У «рейнджеров» уже есть хоккеист уровня MVP — это Артемий Панарин, которому помогают игроки элитного уровня Зибанеджад и Крайдер.



При этом у ньюйоркцев есть очень интригующее молодое ядро, которому по силам захватить лидерство в ближайшие годы. Защитник Адам Фокс — один из впечатляющих дебютантов, который может стать топовым оборонцем на долгие годы, если продолжит в том же духе. Полон потенциала 19-летний Каапо Какко, который хоть и не выстрелил в свой дебютный сезон, но сыграл достойно. За вратарскую позицию тоже можно не беспокоиться — там есть Игорь Шестёркин, который за короткую весну сумел вытеснить из ворот и Лундквиста, и Георгиева.



На позиции центра второго-третьего звеньев у «Рейнджерс» по-прежнему зияет дыра, но найти добротного распасовщика намного проще, чем таланта, который может стать суперзвездой на долгие годы. Почти каждая команда, выигрывавшая Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат, имела в своём составе как минимум одного игрока, выбранного в топ-2 на драфте новичков, исключение составляют только «Анахайм»-2007 и «Детройт»-2008. Реконструкция «Рейнджерс» ещё не закончилась, но приобретение Лафренье определённо ускорило этот процесс.

Что говорят эксперты

«Поставлю 3 балла за уместность победы «Рейнджерс» и 10 за то, насколько это было нелепо. «Синерубашечники» не попадали в плей-офф, когда сезон был приостановлен. Команда находится в процессе перестройки, о чём даже сообщила болельщикам в специальном пресс-релизе. Эта лотерея стала абсолютно нелепой. Команда, которая была больше всего разочарована тем, что ей не достался Лафренье, — это «Торонто», который отдал свой первый драфт-пик «Каролине», отказавшись прошлым летом от Патрика Марло. И слава богу, что Лафренье не уйдёт в канадский клуб. Не поймите меня неправильно, но канадским командам за последние годы и так достались Макдэвид, Мэттьюс, Лайне, Драйзайтль, Ткачук, Петтерсон и Куинн Хьюз», — отметил обозреватель ESPN Грег Вышински.

«Самый популярный в мире клуб уже 53 года без Кубка». Что пишут о вылете «Торонто» «Листья» освободились условно-досрочно.

«Было бы преступлением, если бы лотерею выиграл «Эдмонтон», который мог стать пятым первым номером в истории «Ойлерз», или если бы он достался «Торонто». Эта команда последний раз выигрывала раунд плей-офф, когда Лафренье было всего 2 годика. В конце концов, «Рейнджерс» — это большой, высококлассный рынок, это команда, у которой 55 лет не было первого выбора. Алексис может начать сезон в лиге Квебека, так как у «рейнджеров» не будет тренировочных сборов до 15 ноября, а «Римуски» всё ещё надеется начать играть в октябре. Или же он может отправиться играть в Европу, пока в НХЛ не откроются тренинг-кемпы», — считает Марк Спектор из Sportsnet.

«Конечно, люди будут говорить, что справедливей было бы, чтобы первый драфт-пик достался бы страдающей от недостатка ярких персонажей «Миннесоте», или «Нэшвиллу», который никогда не выигрывал лотерею, или «Флориде». А «Рейнджерс» — все думают: «Вау! Это же лучший рынок в НХЛ, а в прошлом году они выбирали вторыми. Лафренье помогут, от него не потребуют стать суперменом с первого сезона, поскольку у «рейнджеров» есть глубина состава и достаточно талантливой молодёжи. А если он заиграет так, как о нём говорят, то в Нью-Йорке он станет абсолютной суперзвездой», — отметил инсайдер TSN Боб Маккензи.



«Надо отдать «Рейнджерс» должное. Лафренье не останется в одиночестве, он не будет без поддержки, поскольку в команде есть игроки, способные взять игру на себя. Для Алексиса это очень хороший вариант. Я уже после первой драфт-лотереи говорил, что Лафренье — главный выигравший от того, что он достался команде-участнице квалификационного раунда. Он попал в более сильный коллектив, если сравнивать с теми, кто не участвовал в плей-ин. «Рейнджерс» не будет командой одного игрока, а это очень важно для шансов на победу. Суперсвязка Лафренье с Панариным? Они играют на одном фланге, но я думаю, что она возможна», — добавил обозреватель TSN Крейг Баттон.