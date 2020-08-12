Гол Поинта, который остановил удивительный матч в НХЛ. Эмоции игроков «Тампы» (видео)

Казалось, что команды не уйдут со льда никогда. Пять овертаймов и вечный рекорд Корписало.

Стартовый матч первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» навсегда останется в памяти каждого, кто посмотрел эту невероятную встречу целиком. Матч, который начался 11 августа в 22 часа по московскому времени, завершился 12 августа, когда на часах было 04:23. Встреча «мундиров» и «молний», продолжавшаяся 150 минут и 27 секунд, вошла в топ-4 самых продолжительных в истории НХЛ.

Матч «Тампа» — «Коламбус» шёл больше 6 часов! Рекорды лиги падали один за другим! 151 бросок и 150 минут чистого игрового времени — это был четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.

В какой-то момент представители лиги уже отчаялись ждать завершения встречи и приняли решение о переносе матча между «Каролиной Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» на следующий день. Соперниками было побито сразу несколько рекордов, в том числе и вратарских. Самый крутой рекорд установил финский голкипер «Блю Джекетс» Йоонас Корписало, который в общей сложности парировал 85 бросков. Ранее рекорд плей-офф НХЛ по сейвам за матч принадлежал Келли Руди, отразившему 73 броска в 1987 году.

Однако усилий Корписало оказалось недостаточно для победы «Коламбуса». Всё закончилось на 11-й минуте пятого дополнительного периода, когда подопечные Джона Купера всё-таки дожали оппонента. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров дважды пытался добросить шайбу до ворот «Коламбуса», однако его броски неизменно блокировали игроки «Блю Джекетс». В результате шайба от Владислава Гаврикова отскочила на клюшку Брейдена Пойнта, который идеальным броском вогнал её в ворота, остановив этот удивительный матч. Эмоции игроков «Тампы» были бесценны.

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Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тампы», но главный вопрос противостояния теперь лежит в области психологии. Сумеет ли «Коламбус» прийти в себя после настолько обидного поражения? В их физической форме сомневаться не приходится, ведь у Джона Тортореллы не бывает плохо готовых команд.