Уникальный случай в НХЛ! Василевский и Корписало вошли в историю, отразив 146 бросков!

85 сейвов Корписало и 61 отражённый бросок Василевского — это была настоящая битва гигантов. Более шести часов длился матч, который вряд ли забудут и хоккеисты, и те болельщики, кто смог досидеть от начала и до конца перед экранами, наблюдая за этим хоккейным марафоном.



«Я не думаю, что кто-то из фанатов действительно может понять, насколько это тяжело игрокам — действовать в том же темпе, сохранять быстроту и резкость на протяжении такого количества времени», — отметил главный тренер «Тампы» Джон Купер, но добавил, что всё закончилось замечательно.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Конечно, для всей остальной части сериала данный матч может стать не самым хорошим началом. Команды вымотались уже на самом старте, и вместо острой, резкой борьбы и наслаждения битвой двух полярных игровых систем мы можем в дальнейшем увидеть не самое интересное «бодание» на фоне усталости.

Андрей Василевский — 61 отражённый бросок,

Йоонас Корписало — 85 отражённых бросков.



«Коламбус» — 62 блокированных броска.

«Тампа» — 188 попыток бросить.



Сет Джонс — 65 минут и 6 секунд игрового времени,

Зак Веренски — 61:14,

Виктор Хедман — 57:38. — 61 отражённый бросок,— 85 отражённых бросков.«Коламбус» — 62 блокированных броска.«Тампа» — 188 попыток бросить.Сет Джонс — 65 минут и 6 секунд игрового времени,Зак Веренски — 61:14,Виктор Хедман — 57:38.

Однако это всё предположения, а пока стоит отдать должное вратарям, поскольку эти парни трудились в поте лица все 6 часов, не имея возможности присесть на скамейку запасных. Йоонас Корписало, бывший сменщик Сергея Бобровского, которого долгое время не принимали всерьёз, в нынешнем плей-офф заявил о себе во весь голос. Финн стал полноценным стартёром для «Блю Джекетс», и если сравнить его показатели с теми, как в плей-офф играл Бобровский, то цифры будут совсем не в пользу звёздного россиянина.

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За три периода основного времени «Тампа» стабильно стреляла по его воротам по 13-14 раз за двадцатиминутку. В овертаймах активность чуть снизилась, но тоже шла волнами: в третьем и четвёртом овертаймах Корписало отразил 14 бросков, а в пятом пропустил первый же выстрел.



«Я надеюсь, что Корписало превзойдёт отметку в 100 сейвов! А Василевский побьёт мой рекорд в 73 сейва. При любом исходе этот матч — уникальный случай», — восторгался вратарями эксперт Sportsnet Келли Хруди, в прошлом известный голкипер.



У Василевского нагрузка была чуть меньше, но всё равно очень приличная. За последние 40 минут основного времени он отбил 20 бросков, за четыре овертайма — ещё 34. И последний отрезок «Коламбус» провёл более активно, успев трижды потревожить Андрея, прежде чем Брэйден Пойнт забил победный гол.

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Столь длительный матч вызвал споры о том, стоит ли на определённой отметке вводить в плей-офф серию штрафных бросков, но консервативное мнение здесь оказалось намного более весомым.



«Буллиты могут быть забавными, они демонстрируют технику, но в плей-офф им не место. Четыре или пять овертаймов выматывают и физически, и морально, но они всё равно захватывают зрителей, предлагают честный и истинный способ решить вопрос с победителем. Все, кто смотрел такие матчи, их помнят всю жизнь. Как сказал член Зала славы Дейв Андрейчук, в таких играх каждый хочет стать героем», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит.



Андрей Василевский побил клубный кубковый рекорд «Тампы», который принадлежал Николаю Хабибулину (60 отражённых бросков), а самое главное — одержал такую непростую победу.