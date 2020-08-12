«Тампа» и «Коламбус» сыграли 150 минут! В КХЛ почти до утра играли русские и финны

Многие российские любители НХЛ провели прошлую ночь у экранов. Все, кто решил понаблюдать за первым матчем серии плей-офф между «Тампой» и «Коламбусом» и живёт по европейскому времени, легли спать в пятом часу утра.

«Молнии» и «мундиры» решили продлить удовольствие и сыграть почти восемь периодов! В основное время матча сильнейшего выявить не удалось – 2:2. Ждать пятой шайбы пришлось аж до середины пятого овертайма, когда дубль оформил форвард «Тампы» Брейден Пойнт. Что примечательно, в обоих голах Пойнта принял участие российский нападающий Никита Кучеров, отдававший результативные передачи. 150 минут 27 секунд – именно столько в итоге продлился матч.

«Выводите русский газ, они заслужили!» Как в Америке шутили о матче «Тампы» и «Коламбуса» От бесконечных овертаймов все устали, а спасение находили в юморе.

Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало обновил рекорд НХЛ по количеству отражённых бросков за матч в плей-офф. Финский голкипер отразил 85 бросков из 88. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский справился с 61 броском из 63. Таким образом, Корписало и Василевский отразили 146 бросков на двоих. Так что получилось жарко по всем показателям!



На фоне матча «Лайтнинг» и «Блю Джекетс» мы решили вспомнить о самом долгом матче в истории Континентальной лиги. Его в полуфинале Западной конференции в рамках плей-офф сезона-2017/2018 сыграли ЦСКА и «Йокерит», которые, как и «Тампа» с «Коламбусом», провели на льду почти восемь периодов.

«Ощущение? Ох, никакого… опустошение разве что. Рад, что всё закончилось. Пить хотелось очень, вся вода, которая была в судейской, закончилась. Ну и полежать, конечно. Обстановка накалялась всё больше, цена любой ошибки игроков или нашей, судейской, повышалась с каждой сменой. Самое главное — не терять концентрации. Старались держать уровень, чтобы никоим образом не испортить этого праздника», — вспоминал арбитр той игры Роман Гофман.

Гол на 143-й минуте в восьмом периоде. Они выжили и доиграли этот безумный матч Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард «Йокерита» Ниеми.

В общей сложности ЦСКА и «Йокерит» провели на льду 142 минуты и девять секунд. В составе гостей забил Брайан О'Нилл, у «армейцев» отличился Кирилл Капризов. Точку в матче поставил Мика Ниеми, пославший шайбу мимо уже измученного и уставшего Ильи Сорокина. После просмотра на предмет офсайда судьи гол засчитали.

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В итоге голкипер «Йокерита» Карри Рямё отразил 83 броска, а в активе Сорокина 46 сейвов. ЦСКА играл активнее и перебегал «Йокерита», но символично, что победа в этой игре досталась именно «джокерам». Однако всю серию со счётом 4-2 выиграли хоккеисты Игоря Никитина.



«Это была тяжёлая игра, но теперь нам следует сфокусироваться на следующей. Я был так счастлив, когда увидел шайбу в воротах! Это был потрясающий момент! Но нам теперь надо вставать рано утром. Мы возвращаемся домой. Пропустили ли мы рейс? Не знаю. Я счастлив, что мы живы! Перед следующим матчем будем только отдыхать. У нас достаточно для этого времени», — заявил после игры финский нападающий «Йокерита» Олли Палола.



Обслуживающий персонал не успевал заказывать хоккеистам пиццу в перерывах (калории улетали с такой силой, что нужно было срочно подкрепиться), из торговых автоматов в коридорах пропали все шоколадки и бутылки с водой, а хоккеисты ЦСКА и «Йокерита» буквально выползали из раздевалок после окончания встречи. Если бы команды отыграли ещё 10 минут, они вошли бы в топ-6 самых продолжительных матчей в истории хоккея, отодвинув в сторону встречу «Питтсбурга» и «Филадельфии».

Прекрасно помню, как работал на том матче. Журналисты уже смирились, что им придётся трудиться практически до утра, о последнем поезде в метро можно было забыть, поэтому пришлось добираться домой на такси. Нельзя было позавидовать и болельщикам «армейского» клуба: они просидели на трибунах более шести часов, но любимая команда проиграла. А ведь на следующий день многим нужно было идти на работу.



Так что длинные матчи в хоккейном плей-офф далеко не новость. Другое дело, что некоторые по-прежнему ратуют за отмену бесконечных овертаймов и введения буллитов после определённого времени. Споры по этому поводу и формату проведения плей-офф не утихнут никогда.