В Америке Лафренье называют новым Next One, но до Макдэвида он недотягивает

Сколько лет прошло с того момента, как под первым номером с драфта ушёл наследник Гретцки, Лемье и Кросби Коннор Макдэвид? Ровно пять. Сколько после него канадцев ушло под первым номером за следующие четыре драфта. Ровно ноль. Для родоначальников хоккея такой временной промежуток показался просто катастрофой и как только на горизонте замаячил элитный талант, способный отвоевать первый пик у американцев и европейцев, в Канаде принялись лепить нового Next One и тут же говорить о его исключительности. Ещё одного «игрока поколения» журналисты и эксперты увидели в пацане из Квебека Алексисе Лафренье, которого тут же начали сравнивать с канадскими предшественниками. Что нужно знать об этом звёздном вундеркинде и претенденте на звание лучшего канадца на драфте с 2015 года?

Коннор Макдэвид напоминает под каким номером его выбрали на драфте Фото: Dave Sandford/Getty Images

Во-первых, Лафренье — франкофон. Казалось бы, при чём здесь привязка к провинции Квебек, в которой родился и вырос Алексис? Однако давайте вспомним, что последним франкоговорящим канадцем, выбранным под общим первым номером был Марк-Андре Флери, которого «Питтсбург» задрафтовал в далёком 2003, когда самому Лафренье ещё не было и двух лет. Последний же полевой франкофон Венсан Лекавалье ушёл с ярмарки юниоров первым ещё за три года до рождения новой звезды Квебека в 1998-м. За этот огромный промежуток первыми на драфте успели стать пять уроженцев Онтарио — Рик Нэш, Стивен Стэмкос, Джон Таварес, Аарон Экблад, Коннор Макдэвид. Для Квебека, у которого с Онтарио десятилетиями идёт холодная война за титул самой хоккейной провинции страны, отсутствие элитного юниора — больная мозоль, на которую при любом удобном случае давили недружелюбные соседи.

Забавно, что прерваться чёрная серия Квебека должна была этим летом в Монреале, но коронавирус не позволил сложиться красивому хоккейному пазлу, в котором Лафренье ушёл бы под первым номером на родине. Не случилось, не срослось. Однако не менее красивой могла бы быть история, если бы Алексис на первом в истории НХЛ интернет-драфте оказался в системе «Канадиенс». Но игроки «Монреаля» решили не жертвовать возможностью выиграть Кубок Стэнли и отправить свой лотерейный шарик обыгранному в четырёх матчах «Питтсбургу».

После того как техничный левый нападающий три года издевался над сверстниками в местном Миджете, Лафренье незадолго до своего 16-летия предсказуемо ушёл под первым номером на драфте Юниорской лиги Квебека и поехал доказывать, что может доминировать над пацанами, которые старше его на несколько лет. Удивительно, что на своём первом в карьере драфте Лафренье ушёл не куда-либо, а в «Римуски» — клуб, в котором два сезона кошмарил QMJHL совсем юный Сидни Кросби. А поэтому от сравнений с живой легендой Алексису было попросту не спрятаться.

Вопреки распространённому заблуждению, CHL не выдавала Алексису «исключительный статус», позволяющий играть в одной из трёх главных юниорских лиг Канады до наступления 16 лет. Вундеркинд попал в QMJHL раньше общего входного возраста из-за правила, согласно которому он может начать играть в лиге, если игроку исполняется 16 лет в период между драфтом и концом октября. Пусть Лафренье и не получил для галочки Exceptional status, который в Канаде является своего рода VIP-пригласительным в CHL, его талант не перестали считать исключительным. Тем более что богемную путёвку в юниорский хоккей выдавали не только Таваресу и Макдэвиду, но и такому сомнительному персонажу, как Шон Дэй, который к 22 годам доигрался до маргинальной Лиги Восточного побережья. Сейчас «исключительный статус» — далеко не показатель уникальности.

Во всех трёх сезонах в Юниорской лиге Квебека Лафренье был доминирующим игроком и неизменно тащил на себе «Римуски», стабильно оставаясь в статусе лучшего бомбардира. Но приблизиться к бомбардирским рекордам Кросби, который уже в дебютном сезоне выбил 135 очков, оказалось нереально даже в преддрафтовый сезон. Однако до Лафренье никто и близко не подбирался к статистике, которую выдавал в этом возрасте Сид. В любом случае 112 очков в 52 играл «регулярки» — просто шикарный показатель.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

В позапрошлом сезоне Лафренье в среднем набирал больше полутора очка за игру и перед началом минувшей «регулярки» перед игроком и его агентом встал логичный вопрос: «А не рвануть ли нам в преддрафтовый год в Европу, как это сделал Мэттьюс?» Возить и накручивать парней на несколько лет старше тебя и перманентно становиться MVP круто, но всегда велик риск упереться в стену и притупить своё развитие, в то время как некоторые европейские выпускники предстоящего драфта уже играют во взрослых лигах. Идеальным вариантом была бы всё та же Швейцария, открытая всё тем же Мэттьюсом, но в итоге Лафренье решил ещё один год повариться в лиге, которую он явно перерос. Тем более что из всех трёх лиг системы CHL квебекская «юниорка» считается слабейшей. Впрочем, это скорее догма, чем объективная истина.

Несомненно добавляет весу Лафренье и то, что у него нет ни одного проваленного международного турнира. Алексис не взял золото ЮЧМ, играя против парней на год старше, но зато выиграл Кубок Глинки/Гретцки и МЧМ, на котором окончательно подтвердил, что конкурентов в борьбе за первый номер драфта у него нет и быть не может. Практически всю преддрафтовую гонку старался хотя бы на 10 метров приблизиться к франкофону огромный чернокожий центр из Онтарио Куинтон Байфилд, который некоторое время и считался единственным потенциальным конкурентом Лафренье. Для форварда «Садбери» МЧМ в Чехии был реальным и последним шансом показать скаутам, что у них есть альтернативный претендент на первую строчку. Но главный тренер канадцев Дэйл Хантер доверял Байфилду не так много, как Лафренье. Да и сам Куинтон несколько растворился на фоне более старших партнёров по сборной. После невероятно проведённого золотого МЧМ скауты и общественность лишь в очередной раз убедились, что именно глядя на Лафренье клубы НХЛ будут пускать слюни.

Куинтон Байфилд и Алексис Лафренье Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Почему же Лафренье так крут? Во-первых, он шикарный плеймейкер с огромным хоккейным IQ, который принимает решения ещё до того как получит шайбу и очень здорово видит площадку. Во-вторых, он потрясающе контролирует шайбу как за счёт невероятно быстрых рук, так и за счёт неплохих габаритов (186 см, 87 кг). Причём всё это Лафренье умеет делать пусть и не на огромной, но на достаточно хорошей скорости. В комплексе все эти качества позволяют ему стягивать на себя соперников и раздавать радиоуправляемые передачи партнёрам, которым остаётся только выходить на свободный лёд. Культура паса у него действительно на высоком уровне.

Права на видео принадлежат QMJHL. Посмотреть видео можно на официальном канале QMJHL в YouTube.

Если говорить о его броске, то он вряд ли находится на элитном уровне: хороший средний кистевой, неплохой щелчок. Здесь ничего особенного. То же самое можно сказать и про его катание. Однако, в отличие от броска, этот компонент в сознательном возрасте прокачать будет куда тяжелее. Катается Лафренье неплохо, но вот той же ртутности и плавности движения, как у Макдэвида, у него точно нет. Да и скажем прямо — Лафренье в несколько раз медленнее всё того же Коннора, способного в два шага взорваться и улететь от любого опекуна. Сейчас франкофон может позволить себе играть не на предельных скоростях и периодически кататься на прямых ногах, но кто знает, что будет с ним, когда придётся глотнуть энхаэловской интенсивности и скорости?

Очевидный недостаток у Лафренье только один — игра без шайбы. Практически сразу после отмены плей-офф в CHL мне удалось пообщаться с российским нападающим «Шавинигана» Василием Пономарёвым, игравшим против Алексиса в Квебеке, и первое на, что он обратил внимание в его игре, то, что канадец при отборе не играет в шайбу, а банально идёт в тело, даже не пытаясь сыграть «клюшка в клюшку». И это действительно так. Мегаталант из «Римуски» обожает использовать свои габариты и играть в тело, но только выхлопа от этого мало. Если верить статистике от InStat, то к возврату шайбы себе или партнёрам не привёл ни один из 58 хитов, сделанных им за сезон. А ещё Лафренье лидер «Римуски» не только по очкам, но и по количеству удалений.

Алексис Лафренье в скором времени должен попасть в команду Артемия Панарина Фото: Mathieu Belanger/Getty Images

Но давайте начистоту. Достоин ли Лафренье сравнений с Макдэвидом? Скорее нет, чем да. Если хотите, Коннор — совершенный хоккеист, у которого одинаково хорошо развиты все навыки, и ни один из них не выделяется на фоне другого. Как минимум у Коннора более совершенное катание. Плюс Макдэвид банально быстрее Лафренье. А ещё у него просто нет недостатка, который бы тут же бросался в глаза. Однако глупо отрицать, что парень из Квебека — самый талантливый канадский нападающий на драфте с 2015 года и ему под силу выбить уже около 40 очков в дебютном сезоне за «Рейнджерс», в котором он железобетонно окажется осенью.

Первый драфт-пик достался «Рейнджерс». Нас ждёт суперсвязка Лафренье и Панарина? «Рейнджеры» не зря вылетели из плей-ин раньше всех — им повезло в лотерее.

В том, что Лафренье со временем будет хедлайнером парней из Бродвея и элитным левым вингером с претензиями на Харт, Морис Ришар, Арт Росс и другие награды я не сомневаюсь. А вот до статуса игрока поколения и нового Next One, при живом и близко не упёршемся в потолок Макдэвиде, Лафренье недотягивает. Хотя бы потому, что Лафренье, в отличие от МакДи, неидеален.