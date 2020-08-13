Виртуозный сейв самого дорогого вратаря НХЛ! Прайс эффектно вытащил шайбу концом клюшки

Кэри Прайс – самый дорогой голкипер в современной НХЛ. Да, лишь де-юре, ведь в Монреале один из самых больших налогов в сильнейшей лиге мира (а ещё есть пресловутый эскроу), однако $ 10,5 млн каждый сезон учитывается в платёжке «Канадиенс», и это самый большой кэпхит (средняя зарплата) для вратарей.

Разумеется, такой статус накладывает на Прайса определённые обязательства, и надо сказать, что после заключения восьмилетнего соглашения в 2017 году Кэри не так уж и часто оправдывал ожидания руководства и болельщиков «Монреаля». Он был просто хорошим вратарём, каких в НХЛ десятки, но не делал разницу для «Канадиенс», не тащил клуб к вершинам. Об этом говорила статистика – с сезона-2017/2018 Прайс стал пропускать почти три шайбы в среднем за матч, отражая лишь 90% бросков, чего раньше с ним не случалось. Да и факты неумолимо твердили, что канадец своих денег не отрабатывает. Обладатель «Везины», «Харта» и «Теда Линдсея» за три сезона не заработал ни одной индивидуальной награды, а «Монреаль» забыл, что такое плей-офф Кубка Стэнли. Конечно, в этом виноват был не один Прайс, но и то, что голкипер стал играть менее стабильно и надёжно, чем в начале 2010-х, оспорить нельзя. Да и с самого дорогого игрока команды всегда особый спрос.

В нынешнем сезоне «Монреаль» с Прайсом тоже должны были пролететь мимо плей-офф. В конце регулярки Востока у «Канадиенс» не было никаких шансов догнать кубковый поезд, но тут вмешался коронавирус. После пандемии «Монреаль» оказался в расширенном списке участников плей-офф, и это обстоятельство вдохнуло новую жизнь в самую титулованную команду НХЛ, а также в её первого номера.

Виноват опять Малкин? «Питтсбург» сенсационно вылетел из плей-офф «Монреаль» сотворил сенсацию, а Кубок Стэнли лишился одного из своих главных фаворитов.

В квалификационном раунде Прайс был великолепен. В четырёх матчах с «Питтсбургом» Кэри показал лучшие цифры статистики в карьере на определённом отрезке и помог «Канадиенс» отправить в отпуск «пингвинов», засушив Кросби, Малкина и компанию в решающей игре. Вот такой Прайс, способный выиграть матч и серию и всегда дающий шанс полевым хоккеистам, достоин $ 10,5 млн!

В четвертьфинале у «Монреаля» соперник очень серьёзный. «Филадельфия» — команда почти без слабых мест. Это вам не «Питтсбург» с ментально уставшим возрастным костяком, а голодная до побед, отлично укомплектованная команда. А у «Монреаля», не собиравшегося в плей-офф в феврале, а потому потрёпанного в дедлайн, не такая уж и большая глубина состава, да и лидеры уступают в уровне ключевым игрокам соперника. Зато у «канадцев» есть Прайс, который, видимо, ждал плей-офф, чтобы показать лучшую игру. Либо же Кэри отлично отдохнул во время карантина.

В первой игре с «Флайерз» Прайс отразил 30 бросков, а один из его сейвов оказался особенно запоминающимся. Этот момент продемонстрировал, что Кэри в отличной форме, и готов в каждом эпизоде сражаться до последнего.

Примерно в середине второго периода защитник «Монреаля» Бретт Кулак обрезался на своей синей линии, в результате чего «Филадельфия» улетела в короткую контратаку. Трэвис Конечны и Кевин Хейз разыграли блестящую комбинацию, по итогам которой Прайс оказался в беспомощной позиции на левом боку где-то в районе правой штанги, а форвард «Филадельфии» Скотт Лотон расстреливал практически пустые ворота. Помешать шайбе попасть в цель мог разве что Ник Судзуки, забившийся в створ, но решил этот эпизод именно голкипер «Монреаля».

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Прайс сумел извернуться, в последний момент выбросил клюшку и зацепил-таки шайбу самым кончиком своей «гитары», совершив виртуозное спасение. На первый взгляд кажется, что Лотон попросту промазал, но если присмотреться, то видно, что это был поистине монструозный сейв вратаря «Канадиенс».

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Отметим, что это спасение уберегло «Монреаль» от второй пропущенной шайбы в матче, но в целом от поражения «Канадиенс» в тот вечер не ушли. Первый раз «Филадельфия» пробила Прайса на 9-й минуте первого периода. Причём сначала автором шайбы был назван русский защитник «Флайерз» Иван Проворов, но затем гол переписали на Якуба Ворачека.

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«Монреаль» сумел отыграться (кстати, вскоре после сейва Прайса), однако уже через 20 секунд форвард «Филадельфии» Джоэль Фараби вновь вывел «лётчиков» вперёд, и эта шайба оказалась победной.

Что ж, «Филадельфия» ожидаемо стартовала с победы в серии с «Монреалем». «Канадиенс» по-прежнему аутсайдеры противостояния, однако если Прайс и дальше будет столь же горяч, а партнёры Кэри подхватят эту волну, то мы вправе ожидать сюрпризов от этой Восточной битвы.